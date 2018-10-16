Минздрав: Россияне стали меньше пить и курить

Глава Минздрава Вероника Скворцова сегодня в ходе II Всероссийского форума по общественному здоровью озвучила данные, согласно которым в России за последние пять лет снизилось почти в два раза потребление алкоголя и почти на четверть – табака. При этом в рационе питания людей стало больше фруктов и овощей.Кроме того, как отметила министр, благодаря принятым мерам в области антитабачного и антиалкогольного законодательства, увеличилась продолжительность жизни граждан, достигнув «абсолютного исторического максимума», а именно - 72,7 года. Помимо этого, снизились показатели общей, материнской и детской смертности.Однако государство не намерено останавливаться на положительных результатах, достигнутых в этой области. Так, в Минздраве сейчас занимаются прорабатыванием новых мер, направленных на борьбу с потреблением табака. В частности, в министерстве предлагают ввести «обезличенные» пачки сигарет, на которых будут отсутствовать логотипы производителей, а названия марок будут написаны единым шрифтом. Такая мера показала свою эффективность в ряде стран.Вероника Скворцова подчеркнула, что перед государством поставлена на сегодняшний день очень важная задача – «последовательная денормализация курения». В этой связи в ближайшем будущем будут сделаны решительные и эффективные шаги, которые позволят регулировать потребление табака, сократить его доступность, уменьшить число мест, где можно курить, а также позволят дополнительно информировать население о вреде курения.Ранее эксперты подвергали критике официальную статистику по резкому снижению объёмов потребления алкоголя в России. В частности, говорится о том, что немалое число россиян попросту отказались от приобретения спиртных напитков в официально зарегистрированных торговых точках, а предпочитают заниматься "индивидуальным производством". Об этом косвенно свидетельствует существенный спрос на соответствующее оборудование, которое активно предлагается к приобретению.