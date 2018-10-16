Не прокатило. Украинские радиостанции заглушили в Донецке

В самопровозглашенной Донецкой народной республике удалось заглушить сигналы украинских радиостанций, вещавших на территорию ДНР. Как сообщается, специалисты Минсвязи ДНР "заглушили" сигналы украинских радиостанций, начавших незаконно вещать в воскресенье на всю республику. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи ДНР.Согласно сообщению, на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, а именно в населенном пункте Горняк, была установлена вышка для теле- и радиовещания на неподконтрольные Украине территории. В воскресенье, 14 октября этого года украинские власти запустили два радиоканала, начавшие вещание на всю территорию Донецкой народной республики.Как пояснили в Минсвязи ДНР, из-за очень удачного географического расположения вышки в Горняке, киевской стороне удалось запустить вещание в довольно хорошем качестве. В ходе оперативно предпринятых контрмер вещание украинских радиостанций удалось заглушить, а на используемых Киевом частотах жители республики теперь могут свободно слушать радиостанции "Юмор ФМ" и "Рекорд".Ранее в Киеве заявляли, что построят на подконтрольных Украине территориях сеть вышек для глушения сигналов российских радио- и телеканалов, транслирующихся на республики Донбасса. Пока средств хватило только на одну, да и ту заглушили.