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Облик – старый, начинка – более смертоносная: в США оценили Ту-22М3М

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Облик российского дальнего бомбардировщика Ту-22М3М кажется очень знакомым, но этот старый самолет теперь способен показывать новые «трюки», которые делают его весьма смертоносным, пишет The National Interest.




Издание напоминает, что Ту-22 принят на вооружение в 1970-х годах и главной его особенностью было крыло с изменяемой стреловидностью, позволяющее увеличивать подъемную силу на взлете и достигать максимальных возможностей на сверхзвуковых скоростях.

С развитием средств ПВО эффективность машины заметно снизилась, однако ее улучшение до версии «М3М», вернуло самолет в разряд наиболее смертоносных.

Модернизация увеличила радиус действия самолета. Он выступает как носитель ракет дальнего действия, способный наносить удары по наземным (надводным) целям не входя в зону досягаемости ПВО.

По словам автора, уже нынешний, находящийся в войсках, вариант (Ту-22М3) может наносить ракетные удары, не входя в зону перехвата оперативной группы ВМС США, особенно после того как истребители F-14 Tomcat были выведены из эксплуатации.

В ходе же последней модернизации обновлено около 80% авионики. Ту-22М3М получил современные системы навигации, радиолокации и электронного противодействия, а также инновационные механизмы управления. Но главным новшеством, по мнению автора, стала возможность самолета применять крылатую ракету Х-32, способную преодолевать средства ПВО-ПРО.

Кроме того, он считает, что Ту-22М3М вполне сможет выступить носителем ракет Х-47М2 «Кинжал», которые сегодня развернуты на перехватчиках МиГ-31. Существует также предположение о способности обновленного самолета нести ракеты Х-55, имеющие дальность поражения 1300 миль. Но тогда Ту-22М3М превратится уже в стратегическое оружие, заключает издание.
Использованы фотографии:
www.airwar.ru, Михаил Поляков
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Источник: проектирование новой версии Ту-22М3 завершено
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