Чем иранский генерал "обрадовал" США и Израиль?
Иранские средства массовой информации распространяют заявление бригадного генерала КСИР Амира Али Хаджизаде. По словам генерала Корпуса стражей исламской революции, иранскими специалистами была создана противокорабельная баллистическая ракета. Если верить Амиру Али Хаджизаде, то дальность поражения для этого вооружения составляет около 700 км.
Иранский генерал отметил, что была реализована сложная технология, которая теперь позволит существенно повысить уровень оснащённости войск, включая подразделения береговой охраны Ирана.
Эту информацию сегодня публикует информационная служба TASNIM.
Хаджизаде добавил, что у Ирана есть, чем защититься от внешней агрессии. По его словам, войска Ирана обладают ракетными вооружениями, способными поражать цели на расстоянии от 200 до 2000 км.
К такого рода заявлениям болезненно относятся в Израиле. Напомним, что эта страна фактически стала одним из главных инициаторов по фактическому разрыву (со стороны США) многостороннего соглашения в сфере ядерной безопасности. О выходе из «ядерной сделки» ранее объявил Дональд Трамп. В свою очередь в Израиле поприветствовали решение США, добавив, что нужно оказывать давление на Тегеран с той целью, чтобы тот отказался и от своей ракетной программы. В Иране на это ответили заявлениями о готовности наращивать свой ракетный потенциал в рамках действующей программы национальной безопасности.
Несколько недель назад из Эр-Рияда прозвучало заявление о том, что «Иран является главным возмутителем спокойствия на Ближнем Востоке». И это говорят власти страны, которая продолжает осуществлять военное вторжение в Йемен.
Иранский генерал отметил, что была реализована сложная технология, которая теперь позволит существенно повысить уровень оснащённости войск, включая подразделения береговой охраны Ирана.
Эту информацию сегодня публикует информационная служба TASNIM.
Хаджизаде добавил, что у Ирана есть, чем защититься от внешней агрессии. По его словам, войска Ирана обладают ракетными вооружениями, способными поражать цели на расстоянии от 200 до 2000 км.
К такого рода заявлениям болезненно относятся в Израиле. Напомним, что эта страна фактически стала одним из главных инициаторов по фактическому разрыву (со стороны США) многостороннего соглашения в сфере ядерной безопасности. О выходе из «ядерной сделки» ранее объявил Дональд Трамп. В свою очередь в Израиле поприветствовали решение США, добавив, что нужно оказывать давление на Тегеран с той целью, чтобы тот отказался и от своей ракетной программы. В Иране на это ответили заявлениями о готовности наращивать свой ракетный потенциал в рамках действующей программы национальной безопасности.
Несколько недель назад из Эр-Рияда прозвучало заявление о том, что «Иран является главным возмутителем спокойствия на Ближнем Востоке». И это говорят власти страны, которая продолжает осуществлять военное вторжение в Йемен.
- Использованы фотографии:
- iranians.global
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