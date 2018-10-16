Отечественные серверы "Эльбрус-804" пошли в серийное производство

Серийный выпуск отечественных высокопроизводительных серверов "Эльбрус-804" начал концерн "Автоматика", входящий в Ростех. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.Согласно сообщению Ростеха, отечественные серверы предназначены для госведомств и стратегических отраслей промышленности, где требуется высокая степень защиты информации. Сервер с пиковой вычислительной мощностью 920 Гигафлопс будет серийно производиться Институтом электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С. Брука.Сервер создан на основе четырех 8-ядерных процессоров "Эльбрус-8С" отечественной разработки и сертифицированной операционной системе "Эльбрус", что гарантирует отсутствие скрытых "закладок" для кражи данных и вмешательства в работу оборудования. В процессоры "Эльбрус" встроена технология безопасных вычислений, которая исключает некорректные обращения программ к данным в памяти, что может приводить к их повреждению и открывать возможности для хакерских атак в системах других производителей.Отечественный сервер "Эльбрус-804" является наиболее высокопроизводительным сервером на базе российских микропроцессоров "Эльбрус". Он поддерживает установку до 256 Гб оперативной памяти, весь объем которой доступен каждому из 32 вычислительных ядер. В сервер встроены отечественные контроллеры дисков SATA 3.0 и Gigabit Ethernet. Основной операционной системой является ОС "Эльбрус" – российский дистрибутив Linux.