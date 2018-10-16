В Чехии состоялась выкатка первого учебного самолёта L-39NG
В пятницу на чешском предприятии Aero Vodochody Aerospace состоялась церемония выкатки первого однодвигательного реактивного учебно-боевого самолета (УБС) L-39NG, сообщает ЦАМТО.
L-39NG разработан на базе ранее выпускавшегося УБС L-39 с применением новых технологий и оборудования. Самолет оснащен виртуальной бортовой системой обучения и нашлемной системой отображения информации. Машина адаптирована под обучение пилотов боевых машин четвертого и пятого поколений.
На самолет установлен современный двигатель FJ44-4M компании Williams International, имеется 5 точек подвески вооружения.
Сборочная линия предсерийных L-39NG была открыта на предприятии в начале текущего года. Первый и четвертый самолеты будут использоваться для летных испытаний. Второй и третий – для испытаний на усталостные нагрузки и статических испытаний. Первый полет должен быть совершен до конца 2018 года. К полномасштабному выпуску УБС планируется приступить к 2022 году – 16 единиц в год.
Аналитики компании подсчитали, что в течение ближайших 15 лет всем странам мира, имеющим ВВС, потребуется около 3 тысяч реактивных учебных самолетов. По самым скромным прогнозам на Aero Vodochody придется около 5 процентов это рынка, то есть порядка 150 машин.
В настоящее время портфель заказов предприятия составляет 38 самолетов. Среди заказчиков – американская компания RSW Aviation, европейская SkyTech и военное ведомство Сенегала.
L-39NG разработан на базе ранее выпускавшегося УБС L-39 с применением новых технологий и оборудования. Самолет оснащен виртуальной бортовой системой обучения и нашлемной системой отображения информации. Машина адаптирована под обучение пилотов боевых машин четвертого и пятого поколений.
На самолет установлен современный двигатель FJ44-4M компании Williams International, имеется 5 точек подвески вооружения.
Сборочная линия предсерийных L-39NG была открыта на предприятии в начале текущего года. Первый и четвертый самолеты будут использоваться для летных испытаний. Второй и третий – для испытаний на усталостные нагрузки и статических испытаний. Первый полет должен быть совершен до конца 2018 года. К полномасштабному выпуску УБС планируется приступить к 2022 году – 16 единиц в год.
Аналитики компании подсчитали, что в течение ближайших 15 лет всем странам мира, имеющим ВВС, потребуется около 3 тысяч реактивных учебных самолетов. По самым скромным прогнозам на Aero Vodochody придется около 5 процентов это рынка, то есть порядка 150 машин.
В настоящее время портфель заказов предприятия составляет 38 самолетов. Среди заказчиков – американская компания RSW Aviation, европейская SkyTech и военное ведомство Сенегала.
- Использованы фотографии:
- http://www.aero.cz
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