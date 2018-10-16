К Норвегию прибыл атомный авианосец "Гарри Трумэн". Кого еще ждём?

Американский атомный авианосец Гарри Трумэн" подошел к берегам Норвегии и готов приступить к стартующим 25 октября на территории скандинавской страны крупномасштабным учениям НАТО Trident Juncture. Вместе с авианосцем в Норвегию прибыла группа боевых кораблей 8-й авианосной ударной группы ВМС США, следует из данных западных мониторинговых ресурсов.На борту "Гарри Трумэна" расположилось авиакрыло, по данным Минобороны США, состоящее из 49 самолетов, готовых принять участие в учениях. Авианосец прибыл к берегам Норвегии впервые с 1987 года, когда в этом районе он проводил патрулирование.Между тем к норвежскому побережью приближается еще одна группа американских кораблей, а именно корабли амфибийно-десантной группы ВМС США, В которую входят: флагман ударной группы авианесущий универсальный десантный корабль "Иводзима", десантно-вертолетный корабль-док "Нью-Йорк" и десантный корабль-док "Ганстон Холл". Корабли вышли 2-3 октября с баз в Мэйпорт (штат Флорида) и Литл-Крик - Форт-Стори (штат Вирджиния). На борту десантных кораблей в Норвегию прибывает экспедиционный батальон морской пехоты численностью две тысячи военнослужащих.Напоминаем, что 25 октября этого года на территории Норвегии и в ее территориальных водах стартуют крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture c участием сухопутных войск, ВВС и ВМС всех 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии.Несмотря на заверения руководителя Объединенного штаба вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенанта Руне Якобсена, что учения никаким образом не направлены против России, в Британии уже заявили, что в ходе маневров будет отрабатываться операция сил НАТО по отражению "российской агрессии".