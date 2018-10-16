Последний реактор РИТМ-200 для ледокола "Урал" отправился на Балтийский СЗ

Росатом завершил контракт на строительство реакторных установок для ледоколов проекта 22220. Сегодня в Санкт-Петербург на Балтийский завод отправлен второй реактор РИТМ-200 производства предприятия ПАО "ЗиО-Подольск", входящего в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш". Об этом сообщила пресс-служба холдинга.Первый реактор предприятие отправило в Санкт-Петербург еще в конце сентября. Таким образом, сообщили в пресс-службе, "Атомэнергомаш", изготовив три реакторные установки для атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220, полностью выполнил свои обязательства. Каждая реакторная установка включает в себя два реактора РИТМ-200. В 2016 году установку получил головной ледокол "Арктика", в 2017 году - первый серийный ледокол "Сибирь". Теперь атомной установкой обеспечен и второй серийный ледокол "Урал".Новейшая российская реакторная установка "РИТМ-200" входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке, позволяющей сделать ледокол двухосадочным, т.е. способным работать как на глубокой воде, так и в руслах рек, тем самым заменяя два типа ледоколов.В настоящее время на Балтийском заводе ведется строительство трех универсальных двухосадочных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь" и "Урал"). Согласно проектным данным, новые ледоколы станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до трех метров.