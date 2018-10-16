Израиль найдёт возможность уничтожить С-300 в САР. Мнение американского генерала

Если они (ЗРК С-300) находятся под управлением сирийцев вне контроля России, то в конце концов возникнет ситуация, когда израильтяне их уничтожат, потому что для них это жизненно важно.

Американский бригадный генерал представил свою точку зрения по поводу того, что может ожидать поставленные в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300. Речь идёт о мнении отставного военного атташе американского посольства в России (2012-2014) генерала Питера Звака. Сегодня Звак является старшим научным сотрудником Института изучения вопросов национальной безопасности Университета национальной обороны США.Экс-атташе заявил, что Израиль приложит все усилия и найдёт повод для того, чтобы ЗРК С-300, которые Россия передала Дамаску, были уничтожены.Звака, который выступал на форуме «Диалог Форта Росс», цитирует РИА Новости Когда у Звака спросили о ЗРК С-400, размещённых в Латакии, он отметил, что «это совсем другое, так как зенитные ракетные комплексы С-400 управляются российскими военнослужащими».Звак не смог ответить на вопрос журналиста РИА Новости о том, какие взаимоотношения сформируются между РФ и Израилем в случае нанесения последним удара по С-300 в САР. При этом старший научный сотрудник Университета национальной обороны США отметил, что израильтяне могут сказать Москве: «Если вы передали С-300 сирийцам, то отойдите; ЗРК собьют наши самолёты, потому мы обязаны вывести их из строя».Напомним, что системы С-300 и сопутствующая военная техника были поставлены в Сирию после трагедии с российским самолётом Ил-20. Минобороны обвинило израильских лётчиков в провокации - в том, что F-16 ВВС Израиля буквально прикрылся Ил-20, который в итоге оказался в зоне поражения ЗРК С-200 ПВО САР. ЦАХАЛ эти обвинения отвергает, заявляя, что четвёрка F-16 уже находилась в воздушном пространстве Израиля, когда С-200 наносил тот роковой удар. Ранее власти Израиля заявляли, что самолёты «уже приземлились на аэродроме базирования».