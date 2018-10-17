Удавить Россию. США в змеиной шкуре

Во времена холодной войны американским политологом Збигневом Бжезинским был разработан план «Петля анаконды», который предполагает планомерное окружение СССР путем создания военных баз в странах-вассалах США и зон нестабильности. Образно говоря, этот план представляет собой тактику анаконды, которая для умерщвления своей добычи накидывается на нее петлями и постепенно сжимает эти кольца до тех пор, пока добыча не сможет сделать вдох.Этот план продолжает реализовываться Соединенными Штатами на протяжении десятилетий, теперь уже против России, постепенно и планомерно, как змеиное удушье. Первое сжатие колец разрушило Варшавский договор, второе развалило СССР. Третье сжатие колец предполагает лишение суверенитета России, и ее подчинение правилам однополярного мира, где вселенский лидер США.Для реализации последнего пункта этого плана (последнее сжатие кольца) США усилили граничащий с Россией восточный фланг НАТО: разместили на территориях Польши и стран Прибалтики многонациональные батальоны, создав тем самым балтийский плацдарм. Здесь парадом, естественно, командуют американцы. Этот выгодный в геостратегическом плане регион играет центральную роль в борьбе с Россией. И неспроста проводимые здесь самые масштабные учения НАТО носят одноименное плану название «Анаконда».Эти учения проходят с 2006 года, раз в два года. Задачи каждый раз обновляются и изменяются, в основном это проверка готовности системы управления и войск НАТО к выполнению задач, но главная цель остается всегда одна – отработка противодействия России и вероятного наступления на нее с балтийского плацдарма. В этом году маневры обещают быть самыми масштабными в своей истории. Около 100 тысяч военнослужащих из стран НАТО и пяти стран-партнеров 7 ноября начнут отработку окружения Калининградской области.В учениях будут задействованы 50 самолетов и вертолетов, 45 боевых кораблей, 5000 транспортных средств. Маневры пройдут в три этапа: переброска и развертывание войск, обыгрывание ситуации командованием на компьютере и непосредственно действия войск на полигонах, командно-штабное учение.На Западе открыто заявляют, что эти учения названы по аналогии с планом «Петля анаконды». В России же напоминают, что если из-за этих «змеиных» игр альянса в Восточной Европе растет давление, то в противовес растет и сопротивление.