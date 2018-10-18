Лечь под Америку значит быть независимым. Кому-то изменяет логика

16 октября стало известно о высказывании Антони Мачеревича в рамках интервью телеканалу TVP1. Экс-министр обороны Польши высказал мнение о том, что строительство «Северного потока 2» негативно скажется на независимости Варшавы и Центральной Европы, поставив их в трудное экономическое и политическое положение.Мачеревич подчеркнул, что Вашингтон тоже высказывается против строительства «СП-2» и не считает нужным, чтобы он был достроен.США можно понять: кто же тогда будет покупать у них СПГ, который они так рьяно пытаются навязать Европе? По сравнению с российским газом американские поставки станут чересчур невыгодными с точки зрения экономики.Заручившись поддержкой Вашингтона, политик поспешил добавить, что он очень надеется на размещение на польской территории дополнительных американских военных баз. Он считает, что это одна из основных возможностей для страны остаться независимым государством.Но вот о том, что в таком случае Варшава будет подчиняться США, Мачеревич не произнёс ни слова.По мнению чиновника, именно военные базы гарантируют защиту от «агрессивного поведения России». Размещение войск НАТО будут уже не просто проводить учения, а полноценно «охранять границу Балтии».По словам экспертов, опасение экс-министра напрасно. Между Россией и Германией существует серьёзное экономическое сотрудничество уже на протяжении нескольких десятилетий. К тому же главы обеих стран неоднократно утверждали, что «Северный поток 2» является исключительно экономическим проектом. И все попытки США продвинуть поставки СПГ в Европу в конечном счёте настроят ЕС против Америки. Санкции по отношению к Ирану только подтверждают это.