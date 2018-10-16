Математические школы - пережиток прошлого. Греф выносит вердикт

Когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности "математик" и "программист", мы попадем ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистам. Школьники должны быть развиты равномерно, на 360 градусов. Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и таланты. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ. Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт.

Главный человек в Сбербанке сегодня бросил булыжник в огород естественнонаучного обучения. По словам Германа Грефа, профильные математические школы «являются пережитком прошлого». Г-н Греф считает, что в современной России не может быть школ, в которых «учащихся пичкают одним предметом».Уже из одного только этого заявления Грефа, сделанного на международном форуме «Открытые инновации», можно сделать вывод, что глава Сбербанка некомпетентен в том вопросе, который пытается обсуждать. Никогда в советских и российских профильных математических школах учащихся «не пичкали» одним единственным предметом – математикой. Да, математических часов в программе обучения существенно больше, чем в обычной школе, но это вовсе не означает, что ученики с утра до вечера «штудируют» только один предмет «без права на гуманитарную сферу».Возвращаясь к высказыванию Грефа (приводит портал «Вести. Экономика» ):«Как кажется» г-ну Грефу, на самом деле, это проблемы самого г-на Грефа.Советская математическая школа дала целую плеяду выдающихся учёных, на математической базе, созданной которыми, до сих пор держится промышленность, технологическая сфера. И даже тот смартфон, которым сегодня пользуется г-н Греф, работает на принципах, разработанных и внедрённых представителями мировых математических школ (в широком понимании этого слова).Когда глава Сбербанка говорит о том, что нужны «люди всех дарований», то кто же с этим спорит? Но только не Грефу решать, достойны математические школы права на существование, или нет. Или всё-таки Греф собирается донести свою мысль о «невостребованности» математиков и программистов до Минпросвета и главы государства?