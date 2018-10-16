Су-27УБ ВВС Украины разбился в Винницкой области во время учений

Истребитель Су-27УБ Военно-воздушных сил Украины потерпел катастрофу во время учебно-боевого полета, выполняемого в рамках проводимых на Украине учений "Чистое небо-2018" на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.По имеющимся на этот момент данным, истребитель Су-27УБ, выполняя учебно-боевой полет, потерпел катастрофу около 17-00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в Винницкой области. О судьбе экипажа на данный момент ничего не сообщается, военнослужащие украинской армии начали поисково-спасательную операцию в районе крушения самолета.В то же время украинский телеканал "112 Украина" сообщает, что по неофициальным данным оба пилота Су-27 погибли. Гибель пилотов подтвердили и в пресс-службе Генерального штаба ВСУ, добавив, что один из погибших - военнослужащий ВВС Украины, а второй - военнослужащий Нацвардии США.Су-27УБ — двухместная модификация всепогодного истребителя четвертого поколения Су-27, разработанного ОКБ Сухого.С 8 по 19 октября на территории Украины проходят международные учения "Чистое небо — 2018". Наряду с Украиной в них принимают участие страны — члены НАТО: Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Румыния, Польша и США.Ранее сообщалось об отказе бортовых систем американского истребителя F-15.