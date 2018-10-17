M88A3. Ремонтно-эвакуационная машина для потяжелевших танков
В настоящее время вооруженные силы Соединенных Штатов располагают примерно 700 бронированными ремонтно-эвакуационными машинами типа M88A2. Эта техника обеспечивает службу и боевую работу основных танков семейства M1 Abrams, решая широкий круг задач. Вместе с развитием танков осуществляется совершенствование БРЭМ для них. Так, несколько дней назад специалистам и широкой общественности впервые показали новую модификацию ремонтно-эвакуационной машины с индексом M88A3.
Первая демонстрация опытного образца БРЭМ M88A3 состоялась в рамках выставки при конференции Ассоциации армии США AUSA-2018. Это мероприятие регулярно становится площадкой для «премьерных показов» перспективных образцов вооружения и техники. В этом году на нем вновь показали несколько перспективных разработок, в том числе улучшенную бронемашину для обслуживания танков. В павильон выставки загнали опытный образец M88A3, построенный для проведения испытаний.
Согласно открытым данным, разработка обновленной БРЭМ стартовала в 2016 году. Создание этой машины поручили международной корпорации BAE Systems в лице ее американских и зарубежных отделений. Любопытно, что контракт на машину M88A3 стал одним из первых, осуществляемых по системе Other Transaction Authority. Последняя предусматривает разделение трат по проекту между заказчиком и исполнителем. При этом заказчик не гарантирует последующую закупку серийной техники. Система OTA позволяет в определенной мере оптимизировать траты при получении тех же результатов.
Причины появления очередной версии ремонтно-эвакуационной машины кроются в развитии боевой техники. Постепенное совершенствование существующих танков приводит к росту их боевой массы. У машин M1A2 SEP v2 и SEP v3 этот параметр выходит на уровень 65-70 т. В дальнейшем, при очередных модернизациях, ожидается новое увеличение веса. Все это накладывает определенные ограничения на работу БРЭМ. Уже сейчас серийная машина типа M88A2 не может самостоятельно вытащить застрявший танк «Абрамс» последних модификаций: для решения такой задачи необходимы две БРЭМ.
Таким образом, техническое задание на новый проект предусматривает рост основных тактико-технических характеристик, соответствующий специфике будущей работы. Для достижения таких целей необходимо определенным образом перестроить машину, а также заменить некоторые ее агрегаты. С учетом таких требований был сформирован готовый облик M88A3, предусматривающий заметные отличия от существующих образцов.
Внешне модернизированная БРЭМ мало отличается от предшественника. Она сохраняет существующий броневой корпус, который, однако, подвергается некоторым доработкам. При этом сохраняется характерная рубка в передней части машины. Бронирование, по всей видимости, тоже не изменяется и позволяет машине работать на переднем крае. Передняя часть корпуса по-прежнему отдается под обитаемый отсек и часть целевой аппаратуры, а в корме сохраняется силовая установка.
В рамках проекта M88A3 предлагается использовать новый дизельный двигатель марки Caterpillar мощностью 1300 л.с. С двигателем сопрягается незначительно доработанная автоматическая трансмиссия, заимствованная у танка M1A2. В силовой установке предусматривается отбор мощности на специальное оборудование того или иного назначения.
Вид на левый борт и корму
Ходовая часть перерабатывается самым серьезным образом. Для компенсации роста массы машины на каждом борту теперь имеется по семь опорных катков прежней конструкции. Торсионная подвеска заменяется управляемой гидропневматической. Последняя не только отвечает за плавный ход, но и решает особые задачи. Именно за счет новых устройств подвески предлагается выполнять блокировку гусениц, обеспечивающую вытаскивание бронетехники. Серийные машины для этих целей вынуждены использовать бревно.
Новый проект предусматривает сохранение штатного бульдозерного отвала, устанавливаемого на лобовой части корпуса. Это устройство продолжит выполнять функции упора при работе лебедки либо будет использоваться при земляных работах. В обоих случаях его эффективность вырастет за счет совершенствования силовой установки и ходовой части.
Для проведения мелкого и среднего ремонта бронетехники в полевых условиях M88A3 по-прежнему несет крановое оборудование. На лобовой части рубки предусматриваются крепления для подъемной стрелы. Этот агрегат, как и ранее, выполнен в форме буквы «А» и оснащается необходимыми креплениями и блоками для тросов. Компания BAE Systems сообщает, что крановое оборудование новой БРЭМ, сохранив основные особенности конструкции, будет отличаться более высокими характеристиками.
В соответствии с техническим заданием, кран и его лебедка должны обеспечивать выполнение нескольких основных видов ремонтных работ. С их помощью предлагается осуществлять замену силового блока, а также демонтировать и устанавливать на танк башню. Боевые отделения поздних версий основного танка M1A2 отличаются иными габаритами и большей массой. Как следствие, для работы с ними требуется кран с повышенными характеристиками. В проекте БРЭМ M88A3 учитывается вес современной башни, а также предусмотрен некоторый запас грузоподъемности на будущее.
Модернизированная ремонтно-эвакуационная машина сохраняет набор лебедок для работы с поврежденной техникой или выполнения иных задач. Из опубликованных данных следует, что на машине M88A3 используются те же агрегаты, что и в предыдущих проектах. Главная лебедка, выдающая трос через люк в лобовом листе рубки, способна развивать тяговое усилие до 55 тс. При использовании полиспаста этот параметр достигает 125 тс. Такие характеристики достаточны для работы с существующими и перспективными танками США. Также должна сохраниться вспомогательная лебедка с усилием 22 тс.
Одной из функций M88A3 по-прежнему остается эвакуация поврежденной техники к пункту сбора. Для выполнения такой работы на корпусе сохраняются буксировочные крюки. Непосредственно буксировка бронетехники должна осуществляться при помощи жестких штанг или тросов. На борту БРЭМ присутствует целый набор такого оборудования.
Модернизация не затрагивает состав экипажа. Управление машиной возлагается на трех человек. Водитель и командир находятся в передней части рубки. Для них организованы собственные люки со смотровыми приборами, обеспечивающими обзор дороги и рабочего поля. Третий член экипажа, отвечающий за эксплуатацию различного оборудования, находится в центральной части рубки и тоже имеет собственный люк. В бортах рубки сохраняются крупные люки с распашными створками.
Состав вооружения M88A3 соответствует оснащению предшественников. На заднем люке рубки помещается открытая установка с крупнокалиберным пулеметом M2HB. На бортах лобового листа имеются два блока дымовых гранатометов. Также в распоряжении экипажа есть личное оружие и ручные гранаты.
При сохранении заявленного технического облика перспективная БРЭМ останется похожей на серийные машины M88A2. Так, отсутствие серьезных доработок корпуса приводит к сохранению существующих габаритов. Длина не будет превышать 8,3-8,5 м, ширина – менее 3,5 м, высота – чуть более 3,1 м. При этом снаряженная масса должна превысить 65 т. С точки зрения веса ремонтно-эвакуационная машина может приблизиться к существующим и перспективным основным танкам Abrams.
***
К настоящему времени, используя собственные средства и государственное финансирование, компания BAE Systems завершила разработку проекта модернизации существующей БРЭМ, а также построила опытный образец. Последний несколько дней назад впервые показали военным и общественности. Прототипу предстоит пройти необходимые испытания, а армия тем временем должна будет определиться со своими желаниями и инициировать необходимые работы.
По известным данным, Пентагон к середине следующего года планирует запустить новую программу перевооружения. После ее запуска некоторое время уйдет на дополнительные проверки и, если понадобится, на совершенствование имеющегося проекта. Затем промышленность должна будет наладить серийный выпуск техники. На все предварительные этапы программы будет отведено несколько лет. Первые серийные M88A3 смогут попасть в войска к 2024-25 годам.
В недавнем прошлом упоминалось, что военное ведомство не собирается заказывать БРЭМ M88A3 новой постройки. Необходимую технику, соответствующую обновленным требованиям, планируется получить путем перестройки имеющихся машин M88A2. Это позволит получить солидную экономию за счет применения готовых корпусов и большей части целевого оборудования. С нуля придется изготавливать или заказывать лишь отдельные агрегаты.
Впрочем, доступные данные позволяют предполагать, что перестройка M88A2 в M88A3 будет не самым простым делом. Помимо сравнительно простой замены отдельных агрегатов новый проект предусматривает серьезную перестройку ходовой части. Для этого может понадобиться переделка существующего корпуса, известным образом усложняющая проект.
Требуемое количество новой техники и ее стоимость пока не публиковались. Возможно, Пентагон еще не готов назвать точную численность ремонтно-эвакуационных машин, необходимых армии. По известным данным, в армии и Корпусе морской пехоты США сейчас эксплуатируется около 700 БРЭМ типа M88A2. По всей видимости, в будущем вооруженным силам может понадобиться схожее количество модернизированных M88A3. Американские военные продолжают реализацию программ обновления основных танков M1A2 Abrams, и для работы с улучшенной техникой им нужны новые ремонтно-эвакуационные машины в достаточных количествах.
Первые БРЭМ новой модификации планируется получить к середине следующего десятилетия. На перестройку достаточного количества наличной техники понадобится не менее нескольких лет. Таким образом, полный переход армии и КМП на модернизированные машины M88A3 состоится на ранее первой половины тридцатых годов. К этому времени на вооружение могут поступить новые модификации танка «Абрамс» или даже принципиально новые боевые бронированные машины.
Последние новости о проекте БРЭМ M88A3 показывают, что Пентагон намерен обновлять парк своей техники, в первую очередь, за счет своевременной модернизации имеющихся образцов. Производится планомерная и регулярная модернизация основных боевых танков M1A2, а в будущем должна стартовать программа обновления бронированных ремонтно-эвакуационных машин, предназначенных для работы с ними. Впрочем, поставка первых БРЭМ нового типа состоится лишь в середине двадцатых годов, а пока M88A3 существует только в виде опытного образца.
По материалам сайтов:
https://janes.com/
https://armyrecognition.com/
https://globalsecurity.org/
https://shephardmedia.com/
http://baesystems.com/
https://bmpd.livejournal.com/
Первая демонстрация опытного образца БРЭМ M88A3 состоялась в рамках выставки при конференции Ассоциации армии США AUSA-2018. Это мероприятие регулярно становится площадкой для «премьерных показов» перспективных образцов вооружения и техники. В этом году на нем вновь показали несколько перспективных разработок, в том числе улучшенную бронемашину для обслуживания танков. В павильон выставки загнали опытный образец M88A3, построенный для проведения испытаний.
Согласно открытым данным, разработка обновленной БРЭМ стартовала в 2016 году. Создание этой машины поручили международной корпорации BAE Systems в лице ее американских и зарубежных отделений. Любопытно, что контракт на машину M88A3 стал одним из первых, осуществляемых по системе Other Transaction Authority. Последняя предусматривает разделение трат по проекту между заказчиком и исполнителем. При этом заказчик не гарантирует последующую закупку серийной техники. Система OTA позволяет в определенной мере оптимизировать траты при получении тех же результатов.
Причины появления очередной версии ремонтно-эвакуационной машины кроются в развитии боевой техники. Постепенное совершенствование существующих танков приводит к росту их боевой массы. У машин M1A2 SEP v2 и SEP v3 этот параметр выходит на уровень 65-70 т. В дальнейшем, при очередных модернизациях, ожидается новое увеличение веса. Все это накладывает определенные ограничения на работу БРЭМ. Уже сейчас серийная машина типа M88A2 не может самостоятельно вытащить застрявший танк «Абрамс» последних модификаций: для решения такой задачи необходимы две БРЭМ.
Таким образом, техническое задание на новый проект предусматривает рост основных тактико-технических характеристик, соответствующий специфике будущей работы. Для достижения таких целей необходимо определенным образом перестроить машину, а также заменить некоторые ее агрегаты. С учетом таких требований был сформирован готовый облик M88A3, предусматривающий заметные отличия от существующих образцов.
Внешне модернизированная БРЭМ мало отличается от предшественника. Она сохраняет существующий броневой корпус, который, однако, подвергается некоторым доработкам. При этом сохраняется характерная рубка в передней части машины. Бронирование, по всей видимости, тоже не изменяется и позволяет машине работать на переднем крае. Передняя часть корпуса по-прежнему отдается под обитаемый отсек и часть целевой аппаратуры, а в корме сохраняется силовая установка.
В рамках проекта M88A3 предлагается использовать новый дизельный двигатель марки Caterpillar мощностью 1300 л.с. С двигателем сопрягается незначительно доработанная автоматическая трансмиссия, заимствованная у танка M1A2. В силовой установке предусматривается отбор мощности на специальное оборудование того или иного назначения.
Вид на левый борт и корму
Ходовая часть перерабатывается самым серьезным образом. Для компенсации роста массы машины на каждом борту теперь имеется по семь опорных катков прежней конструкции. Торсионная подвеска заменяется управляемой гидропневматической. Последняя не только отвечает за плавный ход, но и решает особые задачи. Именно за счет новых устройств подвески предлагается выполнять блокировку гусениц, обеспечивающую вытаскивание бронетехники. Серийные машины для этих целей вынуждены использовать бревно.
Новый проект предусматривает сохранение штатного бульдозерного отвала, устанавливаемого на лобовой части корпуса. Это устройство продолжит выполнять функции упора при работе лебедки либо будет использоваться при земляных работах. В обоих случаях его эффективность вырастет за счет совершенствования силовой установки и ходовой части.
Для проведения мелкого и среднего ремонта бронетехники в полевых условиях M88A3 по-прежнему несет крановое оборудование. На лобовой части рубки предусматриваются крепления для подъемной стрелы. Этот агрегат, как и ранее, выполнен в форме буквы «А» и оснащается необходимыми креплениями и блоками для тросов. Компания BAE Systems сообщает, что крановое оборудование новой БРЭМ, сохранив основные особенности конструкции, будет отличаться более высокими характеристиками.
В соответствии с техническим заданием, кран и его лебедка должны обеспечивать выполнение нескольких основных видов ремонтных работ. С их помощью предлагается осуществлять замену силового блока, а также демонтировать и устанавливать на танк башню. Боевые отделения поздних версий основного танка M1A2 отличаются иными габаритами и большей массой. Как следствие, для работы с ними требуется кран с повышенными характеристиками. В проекте БРЭМ M88A3 учитывается вес современной башни, а также предусмотрен некоторый запас грузоподъемности на будущее.
Модернизированная ремонтно-эвакуационная машина сохраняет набор лебедок для работы с поврежденной техникой или выполнения иных задач. Из опубликованных данных следует, что на машине M88A3 используются те же агрегаты, что и в предыдущих проектах. Главная лебедка, выдающая трос через люк в лобовом листе рубки, способна развивать тяговое усилие до 55 тс. При использовании полиспаста этот параметр достигает 125 тс. Такие характеристики достаточны для работы с существующими и перспективными танками США. Также должна сохраниться вспомогательная лебедка с усилием 22 тс.
Одной из функций M88A3 по-прежнему остается эвакуация поврежденной техники к пункту сбора. Для выполнения такой работы на корпусе сохраняются буксировочные крюки. Непосредственно буксировка бронетехники должна осуществляться при помощи жестких штанг или тросов. На борту БРЭМ присутствует целый набор такого оборудования.
Модернизация не затрагивает состав экипажа. Управление машиной возлагается на трех человек. Водитель и командир находятся в передней части рубки. Для них организованы собственные люки со смотровыми приборами, обеспечивающими обзор дороги и рабочего поля. Третий член экипажа, отвечающий за эксплуатацию различного оборудования, находится в центральной части рубки и тоже имеет собственный люк. В бортах рубки сохраняются крупные люки с распашными створками.
Состав вооружения M88A3 соответствует оснащению предшественников. На заднем люке рубки помещается открытая установка с крупнокалиберным пулеметом M2HB. На бортах лобового листа имеются два блока дымовых гранатометов. Также в распоряжении экипажа есть личное оружие и ручные гранаты.
При сохранении заявленного технического облика перспективная БРЭМ останется похожей на серийные машины M88A2. Так, отсутствие серьезных доработок корпуса приводит к сохранению существующих габаритов. Длина не будет превышать 8,3-8,5 м, ширина – менее 3,5 м, высота – чуть более 3,1 м. При этом снаряженная масса должна превысить 65 т. С точки зрения веса ремонтно-эвакуационная машина может приблизиться к существующим и перспективным основным танкам Abrams.
***
К настоящему времени, используя собственные средства и государственное финансирование, компания BAE Systems завершила разработку проекта модернизации существующей БРЭМ, а также построила опытный образец. Последний несколько дней назад впервые показали военным и общественности. Прототипу предстоит пройти необходимые испытания, а армия тем временем должна будет определиться со своими желаниями и инициировать необходимые работы.
По известным данным, Пентагон к середине следующего года планирует запустить новую программу перевооружения. После ее запуска некоторое время уйдет на дополнительные проверки и, если понадобится, на совершенствование имеющегося проекта. Затем промышленность должна будет наладить серийный выпуск техники. На все предварительные этапы программы будет отведено несколько лет. Первые серийные M88A3 смогут попасть в войска к 2024-25 годам.
В недавнем прошлом упоминалось, что военное ведомство не собирается заказывать БРЭМ M88A3 новой постройки. Необходимую технику, соответствующую обновленным требованиям, планируется получить путем перестройки имеющихся машин M88A2. Это позволит получить солидную экономию за счет применения готовых корпусов и большей части целевого оборудования. С нуля придется изготавливать или заказывать лишь отдельные агрегаты.
Впрочем, доступные данные позволяют предполагать, что перестройка M88A2 в M88A3 будет не самым простым делом. Помимо сравнительно простой замены отдельных агрегатов новый проект предусматривает серьезную перестройку ходовой части. Для этого может понадобиться переделка существующего корпуса, известным образом усложняющая проект.
Требуемое количество новой техники и ее стоимость пока не публиковались. Возможно, Пентагон еще не готов назвать точную численность ремонтно-эвакуационных машин, необходимых армии. По известным данным, в армии и Корпусе морской пехоты США сейчас эксплуатируется около 700 БРЭМ типа M88A2. По всей видимости, в будущем вооруженным силам может понадобиться схожее количество модернизированных M88A3. Американские военные продолжают реализацию программ обновления основных танков M1A2 Abrams, и для работы с улучшенной техникой им нужны новые ремонтно-эвакуационные машины в достаточных количествах.
Первые БРЭМ новой модификации планируется получить к середине следующего десятилетия. На перестройку достаточного количества наличной техники понадобится не менее нескольких лет. Таким образом, полный переход армии и КМП на модернизированные машины M88A3 состоится на ранее первой половины тридцатых годов. К этому времени на вооружение могут поступить новые модификации танка «Абрамс» или даже принципиально новые боевые бронированные машины.
Последние новости о проекте БРЭМ M88A3 показывают, что Пентагон намерен обновлять парк своей техники, в первую очередь, за счет своевременной модернизации имеющихся образцов. Производится планомерная и регулярная модернизация основных боевых танков M1A2, а в будущем должна стартовать программа обновления бронированных ремонтно-эвакуационных машин, предназначенных для работы с ними. Впрочем, поставка первых БРЭМ нового типа состоится лишь в середине двадцатых годов, а пока M88A3 существует только в виде опытного образца.
По материалам сайтов:
https://janes.com/
https://armyrecognition.com/
https://globalsecurity.org/
https://shephardmedia.com/
http://baesystems.com/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Bmpd.livejournal.com, US MC
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