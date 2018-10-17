Почему Вашингтон не введёт санкции против Эр-Рияда: три причины для двойных стандартов

СМИ активно подогревают скандал вокруг Эр-Рияда, который, вероятно, причастен к убийству журналиста американского таблоида The Washington Post Джамаля Хашукджи, пропавшего 2 октября в Стамбуле после посещения консульства Саудовской Аравии.Как ранее сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на источники, Анкара имеет аудиозапись пыток и момента убийства журналиста, а 16 октября Associated Press сообщило, что турецкая полиция нашла в консульстве улики, свидетельствующие о том, что саудовский журналист Хашукджи был убит там.Тучи над Саудовской Аравией, которая продолжает все отрицать, сгущаются, потому давление на администрацию Дональда Трампа в вопросе адекватного наказания Эр-Рияда, стоит полагать, будет жестким. Случить такое в посольстве РФ, Вашингтон бы кричал о разрыве дипотношений уже на следующий день, не дожидаясь результатов расследования.В данном же случае налицо политика двойных стандартов, причем в качестве наказания подразумевают лишь экономические ограничения. И даже до них, вероятно, дело не дойдет. Есть, как минимум, три весомых причины, почему США не введут санкции против Саудовской Аравии, а если они и последуют, то это будет мягкий вариант воздействия, целью которого будет не столько наказание, сколько снижение медийного шума вокруг сандального инцидента.Разумеется, саудиты имеют рычаги воздействия на мировой нефтяной рынок и при желании могут взвинтить цены на черное золото до 100 и даже 200 долларов за баррель. Это станет серьезным ударом для американской экономики, а обвал фондовых рынков только усугубит положение США.Второе плотно связывающее Эр-Рияд и Вашингтон звено – это оборонная отрасль. Саудовская Аравия не просто является крупнейшим импортером американского вооружения – она лидер в этом секторе американского экспорта, а в случае резкого обострения отношений сторон СА легко может обратиться к другим поставщикам.Помимо прочего, Саудовская Аравия является крупнейшим держателем американского госдолга. При этом с 2014 года, пока многие страны мира планомерно сливали казначейские облигации США, Эр-Рияд активно скупал трежерис. На фоне санкционного давления и общей тенденции слива госдолга США СА может поддаться этой тенденции.Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бен Салман уже намекнул на болезненные контрмеры, а саудовское государственное издание Al Arabia, в свою очередь, подлило масла в огонь, сообщив о том, что в случае введения Америкой санкций Эр-Рияд «не моргнув глазом» использует против США все имеющиеся инструменты. Слово за Вашингтоном.