Без прямого вовлечения не обойтись! Перемены, которые могут изменить донбасскую стратегию Москвы
Ряд очень важных и показательных военно-политических, оперативно-тактических и общественно-религиозных событий произошёл в пущенной под откос незалежной во второй неделе октября 2018 года. Если проанализировать эпопею с незаконным предоставлением автокефалии православной церкви в Украине со стороны Константинопольского Синода, что весьма успешно продвигается при поддержке нелегитимного президента Порошенко и патриарха Варфоломея, а также под фанфары прибывающих в Киев и купленных украинской верхушкой» националистов, то можно пронаблюдать сразу несколько целей этой акции.
Во-первых, это окончательное внесение полнейшей дестабилизации в целостную и давно устоявшуюся конфигурацию мирового православия, которая должна максимально повысить градус напряжённости во взаимодействии между сторонниками этого вероломного решения и его противниками, что неминуемо приведёт к волнениям в неблагополучной «незалежной». Во-вторых, это отвлечение общественности от куда более значимых военно-политических событий, происходящих параллельно с «церковным беспределом».
Естественно, последние чреваты на порядок более разрушительными последствиями, разгребать которые придётся лишь одному «игроку» — Москве, которая ещё четыре года назад допустила стратегический просчёт, став гарантом практически нежизнеспособного и контрпродуктивного «минского формата», а также ограничившись «упрощённым» вариантом Новороссии в составе лишь 1/3 территории бывших Донецкой и Луганской областей. На этот же раз, когда поддерживаемый Пентагоном Генштаб ВСУ уже готов приступить к наступательной операции как минимум на 2-х операционных направлениях донбасского театра военных действий (тельмановском и новоазовском), абстрагироваться от происходящего с помощью коронного «выражения озабоченности» уже не получится, ведь в случае успешного прорыва первой линии обороны 1-го АК НМ ДНР на том же участке 35-километрового тельмановского перешейка, к которому готовится 36-я отдельная бригада так называемой морской пехоты ВСУ, а также 56-я мотопехотная и 79-я десантно-штурмовая бригады ВСУ, ситуация может выйти из подконтроля не только в южной части Донецкой Народной Республики, но и в приграничных районах Ростовской области.
К сожалению, подобные плевки, выраженные в якобы случайных/побочных ударах артиллерийских батарей ВСУ по жилой инфраструктуре российских городов Донецк, Гуково, а также хуторов Примиусского и Васецкого (Ростовская обл.) Москва «благополучно» утирала на протяжении июня-июля 2014 года, в самый разгар боевых действий за освобождение восточных и южных районов Донецкой и Луганской народных республик, лишь один раз «огрызнувшись» из РСЗО 9К51 «Град» по особо активным артиллерийским позициям хунты. И несмотря на то, что, по официальным данным, в ходе тех кощунственных обстрелов несовместимые с жизнью травмы получил по крайней мере один гражданин РФ и ещё 9 были ранены, сторонники «Минска-1/2» продолжали ошибочно возлагать надежды на пробуждение здравого смысла в головах киевской верхушки.
Каким количеством жертв в итоге обернулась такая позиция, мы хорошо знаем. Но если руководствоваться сугубо оперативно-тактической обстановкой, которая сложилась на Донбассе летом — осенью 2014, то можно прийти к выводу, что Генштаб ВС России в целом и командование Южного военного округа в частности имели возможность практически полностью отстраниться от участия в боевых действиях на стороне тогдашнего ополчения, обеспечив лишь достойный «Северный ветер», ведь тактическая подкованность, опыт ведения боевых действий ЛС, а также эксплуатационная пригодность бронетанкового компонента ВСУ находились на критически низком уровне. Следовательно, на тот момент Москва была уверена в успешности формирования оборонительных рубежей зарождающимися 1-м и 2-м армейскими корпусами Народной милиции ЛДНР, а также возможности осуществления столь же успешного и молниеносного контрнаступления на позиции ВСУ.
Сегодня ситуация заметно усложнилась. Во-первых, большинство механизированных подразделения ВСУ, находящихся на линии соприкосновения, ввиду длительного отсутствия активной фазы боевых действий имеют боеготовность бронетехники порядка 70—80%. Во-вторых, практически весь танковый парк украинской армии оснащён комплексами активной защиты (от стандартных «Контакт-1» и «Контакт-5» до куда более совершенных «Дуплетов», «Ножей» и «Щитов», обеспечивающих основным боевым танкам Т-64БВ/БМ «Булат» и Т-72А эквивалентную стойкость от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов порядка 850—900 мм, и от кумулятивных — около 1050—1200 мм), а поэтому пробить лобовые проекции этих машин посредством обычных таковых БОПС «Лекало», «Вант» и «Заколка», либо моноблочных ПТУРС «Малютка», «Метис» и «Конкурс» вряд ли получится (за исключением неприкрытого участка маски пушки и сектора крепления инфракрасного прожектора). Спасти ситуацию смогут лишь такие противотанковые ракетные комплексы, как «Конкурс-М», «Корнет-Э» и «Хризантема-С», оснащённые ПТУРС с тандемными кумулятивными БЧ.
В-третьих, на вооружение танковых подразделений ВСУ уже поступило несколько десятков восстановленных «танков Ла-Манша» Т-80Б/БВ. Несмотря на то, что эти машины имеют не лучшую эквивалентную стойкость от БОПС и КС из-за наличия древней ДЗ «Контакт-1», они отличаются гораздо лучшими скоростными возможностями как на шоссе, так и на пересечённой местности. Следовательно, совершить прорыв по линии Белая Каменка — Кузнецово-Михайловка (в направлении границы ДНР с Ростовской областью) танковые подразделения ВСУ смогут примерно в 1,3—1,4 раза быстрее, чем при использовании ОБТ Т-64БВ. Некоторые могут отметить, что такая акция чревата для ВСУ новым тельмановским котлом или полным разгромом, ведь оборонка республики организовала серийное производство 217-мм РСЗО «Чебурашка» с дальностью действия в 9600 м и 64 направляющими на каждой боевой машине — ПУ, которые выжгут танки украинских формирований в ходе продвижения через лесостепную местность южной части Донбасса. Но не всё здесь так просто. Несмотря на то, что «Чебурашка» действительно является превосходно реактивной системой залпового огня, ВСУ получили от наших американских «коллег» достаточное количество контрбатарейных РЛС AN/TPQ-36(V) «Firefinder» для определения позиций большинства батарей ствольной и реактивной артиллерии 1-го АК НМ ДНР на Южном фронте. Следовательно, после первых же «ответок» координаты артиллеристов-защитников Донбасса будут вычислены по восходящей ветви траектории снарядов, и последует массированный огонь на подавление.
Учитывая, что переданные украинским формированиям «Файрфайндеры» работают в сантиметровом Х-диапазоне волн (8—12 ГГц), подавить их с помощью имеющихся у НМ ДНР средств РЭБ, предназначенных для нарушения работы систем тактической связи и модулей радионавигационной системы GPS, однозначно не получится. А поэтому без прямого участия ВС России в очередной эскалации на донбасском ТВД отстоять республики вряд ли удастся. Ведь для одного только вычисления позиций украинских AN/TPQ-36 в ночное время суток (именно в это время ВСУ обычно реализуют наступательные действия) необходим вылет самолёта оптической и радиотехнической разведки Ту-214Р, который позднее передаст координаты работающих «Файрфайндеров» на наземные КП с дальнейшей ретрансляцией на батарейные средства связи артиллерийских подразделений армии ДНР.
В связи с последним заявлением пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в котором высокопоставленный чиновник заявил о том, что «Москва не станет отвечать на возможное применение оружия Киевом на Донбассе в связи с тем, что Россия не является стороной конфликта», в сети была создана благодатная эмоциональная почва для поднятия антироссийских настроений среди сторонников Новороссии и республик Донбасса. Тем не менее, такое заявление можно интерпретировать как очередной этап усыпления бдительности Киева для дальнейшей реализации более жёстких ответных мер на новые акции Порошенко и компании, в то время как без прямой военной помощи России Донбасс, в случае эскалации, уж точно не останется.
Для того чтобы прийти к подобному выводу, достаточно обратить внимание на то, что уже с 2019 года Донецкая и Луганская народные республики ещё более плотно интегрируются в российскую экономическую структуру, взяв за основу российские научно-производственные стандарты и сертификацию. Тем не менее, заметим, что Москве необходимо начать более жестко и оперативно пресекать действия ВСУ, поскольку в результате «минской возни» и последнего преступного указа Порошенко на территории ЛДНР в результате артиллерийского огня украинских боевиков погибли по меньшей мере 6 мирных жителей, включая молодую девушку (2001 года рождения).
Источники информации:
http://nevskii-bastion.ru/an_tpq-36/
https://ria.ru/religion/20181011/1530480970.html
http://btvt.narod.ru/4/kontakt5_.htm
http://btvt.info/3attackdefensemobility/bulat_dz.htm
Во-первых, это окончательное внесение полнейшей дестабилизации в целостную и давно устоявшуюся конфигурацию мирового православия, которая должна максимально повысить градус напряжённости во взаимодействии между сторонниками этого вероломного решения и его противниками, что неминуемо приведёт к волнениям в неблагополучной «незалежной». Во-вторых, это отвлечение общественности от куда более значимых военно-политических событий, происходящих параллельно с «церковным беспределом».
Естественно, последние чреваты на порядок более разрушительными последствиями, разгребать которые придётся лишь одному «игроку» — Москве, которая ещё четыре года назад допустила стратегический просчёт, став гарантом практически нежизнеспособного и контрпродуктивного «минского формата», а также ограничившись «упрощённым» вариантом Новороссии в составе лишь 1/3 территории бывших Донецкой и Луганской областей. На этот же раз, когда поддерживаемый Пентагоном Генштаб ВСУ уже готов приступить к наступательной операции как минимум на 2-х операционных направлениях донбасского театра военных действий (тельмановском и новоазовском), абстрагироваться от происходящего с помощью коронного «выражения озабоченности» уже не получится, ведь в случае успешного прорыва первой линии обороны 1-го АК НМ ДНР на том же участке 35-километрового тельмановского перешейка, к которому готовится 36-я отдельная бригада так называемой морской пехоты ВСУ, а также 56-я мотопехотная и 79-я десантно-штурмовая бригады ВСУ, ситуация может выйти из подконтроля не только в южной части Донецкой Народной Республики, но и в приграничных районах Ростовской области.
К сожалению, подобные плевки, выраженные в якобы случайных/побочных ударах артиллерийских батарей ВСУ по жилой инфраструктуре российских городов Донецк, Гуково, а также хуторов Примиусского и Васецкого (Ростовская обл.) Москва «благополучно» утирала на протяжении июня-июля 2014 года, в самый разгар боевых действий за освобождение восточных и южных районов Донецкой и Луганской народных республик, лишь один раз «огрызнувшись» из РСЗО 9К51 «Град» по особо активным артиллерийским позициям хунты. И несмотря на то, что, по официальным данным, в ходе тех кощунственных обстрелов несовместимые с жизнью травмы получил по крайней мере один гражданин РФ и ещё 9 были ранены, сторонники «Минска-1/2» продолжали ошибочно возлагать надежды на пробуждение здравого смысла в головах киевской верхушки.
Каким количеством жертв в итоге обернулась такая позиция, мы хорошо знаем. Но если руководствоваться сугубо оперативно-тактической обстановкой, которая сложилась на Донбассе летом — осенью 2014, то можно прийти к выводу, что Генштаб ВС России в целом и командование Южного военного округа в частности имели возможность практически полностью отстраниться от участия в боевых действиях на стороне тогдашнего ополчения, обеспечив лишь достойный «Северный ветер», ведь тактическая подкованность, опыт ведения боевых действий ЛС, а также эксплуатационная пригодность бронетанкового компонента ВСУ находились на критически низком уровне. Следовательно, на тот момент Москва была уверена в успешности формирования оборонительных рубежей зарождающимися 1-м и 2-м армейскими корпусами Народной милиции ЛДНР, а также возможности осуществления столь же успешного и молниеносного контрнаступления на позиции ВСУ.
Сегодня ситуация заметно усложнилась. Во-первых, большинство механизированных подразделения ВСУ, находящихся на линии соприкосновения, ввиду длительного отсутствия активной фазы боевых действий имеют боеготовность бронетехники порядка 70—80%. Во-вторых, практически весь танковый парк украинской армии оснащён комплексами активной защиты (от стандартных «Контакт-1» и «Контакт-5» до куда более совершенных «Дуплетов», «Ножей» и «Щитов», обеспечивающих основным боевым танкам Т-64БВ/БМ «Булат» и Т-72А эквивалентную стойкость от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов порядка 850—900 мм, и от кумулятивных — около 1050—1200 мм), а поэтому пробить лобовые проекции этих машин посредством обычных таковых БОПС «Лекало», «Вант» и «Заколка», либо моноблочных ПТУРС «Малютка», «Метис» и «Конкурс» вряд ли получится (за исключением неприкрытого участка маски пушки и сектора крепления инфракрасного прожектора). Спасти ситуацию смогут лишь такие противотанковые ракетные комплексы, как «Конкурс-М», «Корнет-Э» и «Хризантема-С», оснащённые ПТУРС с тандемными кумулятивными БЧ.
В-третьих, на вооружение танковых подразделений ВСУ уже поступило несколько десятков восстановленных «танков Ла-Манша» Т-80Б/БВ. Несмотря на то, что эти машины имеют не лучшую эквивалентную стойкость от БОПС и КС из-за наличия древней ДЗ «Контакт-1», они отличаются гораздо лучшими скоростными возможностями как на шоссе, так и на пересечённой местности. Следовательно, совершить прорыв по линии Белая Каменка — Кузнецово-Михайловка (в направлении границы ДНР с Ростовской областью) танковые подразделения ВСУ смогут примерно в 1,3—1,4 раза быстрее, чем при использовании ОБТ Т-64БВ. Некоторые могут отметить, что такая акция чревата для ВСУ новым тельмановским котлом или полным разгромом, ведь оборонка республики организовала серийное производство 217-мм РСЗО «Чебурашка» с дальностью действия в 9600 м и 64 направляющими на каждой боевой машине — ПУ, которые выжгут танки украинских формирований в ходе продвижения через лесостепную местность южной части Донбасса. Но не всё здесь так просто. Несмотря на то, что «Чебурашка» действительно является превосходно реактивной системой залпового огня, ВСУ получили от наших американских «коллег» достаточное количество контрбатарейных РЛС AN/TPQ-36(V) «Firefinder» для определения позиций большинства батарей ствольной и реактивной артиллерии 1-го АК НМ ДНР на Южном фронте. Следовательно, после первых же «ответок» координаты артиллеристов-защитников Донбасса будут вычислены по восходящей ветви траектории снарядов, и последует массированный огонь на подавление.
Учитывая, что переданные украинским формированиям «Файрфайндеры» работают в сантиметровом Х-диапазоне волн (8—12 ГГц), подавить их с помощью имеющихся у НМ ДНР средств РЭБ, предназначенных для нарушения работы систем тактической связи и модулей радионавигационной системы GPS, однозначно не получится. А поэтому без прямого участия ВС России в очередной эскалации на донбасском ТВД отстоять республики вряд ли удастся. Ведь для одного только вычисления позиций украинских AN/TPQ-36 в ночное время суток (именно в это время ВСУ обычно реализуют наступательные действия) необходим вылет самолёта оптической и радиотехнической разведки Ту-214Р, который позднее передаст координаты работающих «Файрфайндеров» на наземные КП с дальнейшей ретрансляцией на батарейные средства связи артиллерийских подразделений армии ДНР.
В связи с последним заявлением пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в котором высокопоставленный чиновник заявил о том, что «Москва не станет отвечать на возможное применение оружия Киевом на Донбассе в связи с тем, что Россия не является стороной конфликта», в сети была создана благодатная эмоциональная почва для поднятия антироссийских настроений среди сторонников Новороссии и республик Донбасса. Тем не менее, такое заявление можно интерпретировать как очередной этап усыпления бдительности Киева для дальнейшей реализации более жёстких ответных мер на новые акции Порошенко и компании, в то время как без прямой военной помощи России Донбасс, в случае эскалации, уж точно не останется.
Для того чтобы прийти к подобному выводу, достаточно обратить внимание на то, что уже с 2019 года Донецкая и Луганская народные республики ещё более плотно интегрируются в российскую экономическую структуру, взяв за основу российские научно-производственные стандарты и сертификацию. Тем не менее, заметим, что Москве необходимо начать более жестко и оперативно пресекать действия ВСУ, поскольку в результате «минской возни» и последнего преступного указа Порошенко на территории ЛДНР в результате артиллерийского огня украинских боевиков погибли по меньшей мере 6 мирных жителей, включая молодую девушку (2001 года рождения).
Источники информации:
http://nevskii-bastion.ru/an_tpq-36/
https://ria.ru/religion/20181011/1530480970.html
http://btvt.narod.ru/4/kontakt5_.htm
http://btvt.info/3attackdefensemobility/bulat_dz.htm
- Автор:
- Евгений Даманцев
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