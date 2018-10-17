«Красуха» не грозит Израилю

О, сколько раз твердили миру, что глупость опасна! Сегодня становится даже страшновато за тех, кто с нами не дружит. У них появился новый кошмар. Всеобъемлющий и сводящий с ума.Имя кошмару – «Красуха».Страшное имя, согласен. Запоминающееся. Жаль, что этой в целом неплохой системе РЭБ (реально есть и более крутые, но менее распиаренные) теперь придется, судя по всему, нести ответственность за все.Да, если раньше во всем происходящем не так в мире был виноват Путин, то теперь «Красуха» его начнет медленно, но уверенно догонять.Ну, какие «эксперты», такое и мнение.Хорошо, я на это звание совершенно не претендую, просто не один раз при подготовке материалов о тех же «Красухах» (2 и 4) общался с реальными экспертами. Офицерами, которые работают на станциях. Ну и плюс кое-какое обучение было в этой сфере, давно, но было.Хочется посоветовать «экспертам» самим не сходить с ума. И тогда «Красуха» не страшна. Она и так не страшна в первую очередь РЛС системы ПРО Израиля — хотя бы потому, что совершенно для этого не предназначена.Аплодисменты. Но слова перепутаны совершенно. Не «технически», а «теоретически».Теоретически да, начинка «Красухи-4» генерирует пучок волн, способный… Вот только не сбить кого-то с толку, а вывести из строя, либо существенно затруднить работу определенных систем на определенных аппаратах.И не секрет, что эти аппараты – летательные. Это может быть самолет (очень неприятно), БПЛА (фатально), крылатая ракета (тоже фатально).Господа «эксперты» не понимают, что каждый комплекс РЭБ создается под определенные задачи. И просто не существует ни у нас, нигде в мире систем, способных одновременно дурить РЛС ПВО, сбивать с курса крылатые ракеты и приземлять БПЛА.Это все возможно, не спорю. Но для этого нужны совершенно различные комплексы.Но по-видимому, запомнить больше трех наименований для «эксперта» просто нереально. Так что «Красуха» — наше все!Ха, 150 и 300 – ничего себе разброс? Ладно, возьмем 150, да и то условно так, потому что рассеивание пучка никто не отменит, даже «эксперт» 100-го уровня. Даже с Avia.pro. Это физика, штука очень упрямая и постоянная.Вот не мелочатся ребятки. Да что там из Газы, прямо из тоннеля работала под границей «Красуха». Хорошо хоть, путь отступления оставили себе, действительно признав, что две такие городухи здоровенные не засечь в пустыне – это кем надо быть?Плюс «эксперты» как-то обошли стороной тот факт, что «Красуха» ведет поиск в пассивном режиме и фактически незаметна для противника, но если мы говорим о том, что комплекс работал в боевом режиме и фактически подавил РЛС ПРО, заставив произвести пуск ракет в никуда, что делать с возможным обнаружением по факту?Ах да, Израиль не в состоянии засечь своими средствами технического контроля работу системы РЭБ России…Ну что ж, тогда можно только посочувствовать израильским военным и не только им.«Не только им» — речь идет и о тех, кто пишет подобную ахинею, и о тех, кто читает и аплодирует.Согласен, приятно кричать «ура!» и слепо верить в то, что один комплекс РЭБ «Красуха-4» способен не просто подавить систему обнаружения «Железного купола» на расстоянии 300 километров.Простите, но Земля – шар… Увы, возможно, для многих «экспертов» это окажется открытием, но это так. И физика нашей Вселенной такова, что увы, пучок электромагнитных волн поимеет определенные проблемы в том, чтобы на расстояние в 300 км поразить цель, будучи выпущенным АФУ «Красухи». Не во всяком районе такое можно провернуть, тем более, если комплекс и цель находятся примерно на одном уровне. Увы.Мне жаль этих «экспертов», можно же было познакомиться с незасекреченными данными по «Красухе-4» (мы о ней писали аж 2 года назад) и понять, по кому и как может работать этот комплекс.Но проще всего очередной раз выставить себя глупцами и радостно провозгласить, что да, «Железный купол» накрыла «Красуха»! Бойся, Израиль! Вот мы тебе покажем!Вся-то проблема в том, что в Израиле есть военные, которые прекрасно все понимают. И, возможно, даже кое-что знают о возможностях «Красухи». Про США я молчу, там разведка работает не покладая рук. Так что уверен, там имеют представление, что такое «Красуха-4».Жаль, что у нас «эксперты», а с из легкой руки и некоторые СМИ, продолжают нести чушь. Позорятся сами и вводят в заблуждение читателей.