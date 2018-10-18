Зачем Греции американские военные базы
У Греции и России всегда были непростые и вместе с тем особые отношения. Единая вера, помощь российского государства в национально-освободительной борьбе греческого народа в XVIII-XIX вв., активное участие этнических греков в жизни российского общества в самые разные периоды его истории – все это способствовало развитию российско-греческих отношений. Однако они заметно ухудшились в советский период из-за того, что у власти в Греции находились в основном антикоммунистические силы, однако в 1990-е годы отношения нормализовались, и Греция долгое время считалась важным партнером России на Балканах, хотя она и является членом НАТО и Евросоюза. Но теперь расстановка приоритетов в греческой внешней политике изменилась.
Недавно министр обороны Греции Панос Камменос обратился с важным предложением к своему коллеге – министру обороны США Джеймсу Мэттису. Глава греческого военного ведомства предложил хозяину Пентагона увеличить американское военное присутствие на территории Греции. При этом министр Камменос подчеркнул, что считает США не просто важным, но практически единственным надежным союзником и партнером Греции. В этом, собственно, нет ничего удивительного. Греция с начала 1950-х годов входит в состав Североатлантического альянса. Однако с другими странами – участницами НАТО у Афин весьма непростые отношения.
Помимо Греции, еще один важный союзник США и ключевой член НАТО в Восточном Средиземноморье – Турция. Но с турками, как известно, у греков очень сложные отношения, в которых есть место и территориальным претензиям, и историческим обидам. Несмотря на политическую близость турецкого и греческого режимов, в ХХ веке они не раз оказывались на грани вооруженной конфронтации, а иногда даже вступали в столкновения. Один из камней преткновения – Кипр, на территории которого до сих пор существует непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра.
С Германией, еще одним ключевым членом НАТО, у Греции тоже весьма сложные отношения. Хотя в свое время Германия немало помогала греческому государству, сейчас у Евросоюза, в котором ФРГ играет очень большую роль, растут претензии к Греции. Экономические проблемы страны, которая так и не смогла выйти на уровень развития государств Западной Европы, ложатся на плечи других стран – участниц Евросоюза, которые вынуждены предоставлять Греции бесконечные кредиты. Нельзя назвать дружественными и отношения Греции с Италией – еще одним соседом, который в недалеком прошлом также посягал на греческую независимость и территорию.
Несмотря на то, что Греция является членом НАТО, она практически всю свою современную историю находится на волоске от прямого вооруженного конфликта с Турцией. При этом в Афинах прекрасно понимают, что в случае войны у них шансов на победу меньше, чем у Анкары. Все же в Турции и территория больше, и населения больше. Поэтому для Греции очень важно партнерство с крупным и сильным государством, способным выступить гарантом греческой безопасности в случае конфронтации с Турцией. Конечно, исторически на роль такого государства лучше всего подходила бы Россия.
Сам здравый смысл диктует Греции быть в союзнических отношениях с Россией. Но и Запад на протяжении XIX-XX вв. предпринимал колоссальные усилия, чтобы не допустить российского влияния на Грецию. В конечном итоге, сначала Греция долгое время находилась в сфере влияния Великобритании, а затем британцев сменили американцы. Одним из страшных кошмаров англо-американских политиков в середине ХХ века была возможность победы коммунистической революции в Греции. Как мы знаем, в конце 1940-х гг. в Греции шла партизанская война между коммунистами и правительством. Если бы в Греции тогда победили бы коммунисты, то все Балканы оказались бы в социалистическом лагере.
Современная Россия могла бы быть для Греции прекрасным союзником и партнером, но натовская линия все же перевесила и связано это было, во многом, чисто с финансовыми соображениями. До того, как СИРИЗА победила на выборах, она неоднократно выступала с критикой американской внешней политики и подчеркивала свое скептическое отношение к Европейскому Союзу. Но когда коалиция пришла к власти, она очень скоро была вынуждена скорректировать свою политическую линию. Главной причиной стал серьезнейший финансовый и экономический кризис, разразившийся в Греции. В этих условиях Афинам потребовалась помощь со стороны более развитых западных стран, а это уже требовало и определенных политических корректировок со стороны правительства Греции.
Учитывая непростые отношения Греции с Евросоюзом, Афины обратили особое внимание на установление более тесной дружбы с Вашингтоном. Здесь стоит отметить, что и для США Греция сейчас представляет существенный интерес. Как известно, отношения между США и Турцией далеки от совершенства, но в плацдарме в Восточном Средиземноморье Вашингтон очень нуждается, особенно в контексте событий в Сирии и углубляющихся российско-американских противоречий.
Поскольку Турция демонстрирует стремление к дистанцированию от Вашингтона, последнему не остается иного выхода, кроме как развивать отношения с Грецией. Естественно, что в обмен на предоставление своей территории для военных баз США обещают Греции масштабные финансовые вливания. Поэтому и происходят такие события как высылка российских дипломатов или препятствия для русских паломников на Афоне.
Стратегическая цель США – установить полный контроль над Балканским полуостровом и Восточным Средиземноморьем и исключить любые возможности восстановления российских позиций на Балканах. Для этого США упорно пытаются затащить Македонию в НАТО и вырвать из-под российского влияния Сербию. Естественно, что Греция как сосед этих государств, играет в планах США особую роль.
Несмотря на то, что Российская империя в свое время помогала грекам добиться независимости, а на территории России столетиями существовали поселения греков, спасшихся от ига турок-османов, такое отношение к России и русским как у сербов в Греции не сформировалось. Это прекрасно понимает и греческое правительство. Да, в Греции есть пророссийские силы, причем довольно внушительные, но в конечном итоге они не могут определять внешнюю и внутреннюю политику греческого государства. Сколько бы не инвестировали русские предприниматели свои деньги в Грецию, страна все равно в большей степени зависит от американских вливаний.
Тем более, сейчас у Афин есть определенные претензии к Москве. Греция обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Имеется в виду конфликт из-за названия соседней страны Македонии. В Греции считают, что это название угрожает территориальной целостности страны, поскольку в состав Греции входит историческая область Македония. Россию же греческое правительство обвиняет во вмешательстве с целью предотвратить вступление Македонии в НАТО. Понятно, что самим грекам параллельно, войдет ли Македония в Североатлантический альянс или нет, но вот для американцев, которые имеют все большее влияние на Афины, этот вопрос принципиально важен.
Сейчас США планируют открыть на территории Греции три новые военные базы – и это вдобавок к уже имеющимся. Еще в 1951 г. в бухте Суда на северо-западном побережье острова Крит была открыта военно-морская база, которая активно используется не только ВМС Греции, но и американским флотом. На базе одновременно могут стоять на рейде до 30 военных кораблей, может осуществляться ремонт военных кораблей классом до эскадренных миноносцев включительно. Кроме того, в бухте расположен полигон для подводных лодок, а по соседству с портом – ракетный полигон НАТО.
Аэропорт Араксос на мысе Пелопоннеса также используется натовской авиацией. Не так давно греческие коммунисты выступили с критикой политического курса правительства, подчеркнув, что база в аэропорту Араксос готовится для размещения там американского ядерного оружия, а это обстоятельство создает множество рисков для греческого государства.
Тем временем, министр национальной обороны Панос Камменос подчеркивает, что Греция не прочь принять и другие американские военные базы. В частности, речь идет о размещении американских подразделений в Волосе, Ларисе и Александруполисе. В настоящее время порт Александруполис уже активно используется американцами для транспортировки вертолетов на американские и натовские базы в странах Восточной Европы. Аэродром Ларисы, где базируется 110-е боевое крыло греческих военно-воздушных сил, принял для размещения американские дроны MQ-9 Reaper. Кроме того, в Ларису не так давно были перевезены и F-22 Raptor. Американская авиация рассчитывает использовать аэродром Ларисы для заправки своих самолетов и для размещения самолетов – заправщиков. В Волосе Греция разрешила разместить самолеты F-35.
В настоящее время Греция и США ведут переговоры о будущем создании авиационной базы на острове Карпатос. Американцы планируют разместить там самолеты F-22 Raptor и развернуть системы противоракетной обороны «Пэтриот». Будущее базы на Карпатосе прямо связано с возможностью дальнейшего использования знаменитой американской военной базы Инджирлик в Турции. На протяжении более чем шестидесяти лет база Инджирлик в районе Аданы активно использовалась американской армией. Во-первых, с базы Инджирлик осуществлялось постоянное наблюдение за советской территорией, перемещениями советских войск в Закавказье. Во-вторых, во время Ливанского кризиса база использовалась для переброски американских сухопутных войск в Ливан. Позже США активно пользовались базой Инджирлик практически во всех своих военных конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке – в Ираке, Афганистане, Сирии.
Однако сейчас база находится под угрозой закрытия. Об этом свидетельствует и тот факт, что еще в 2016 г. американское командование приступило к вывозу оружия с базы Инджирлик на свою новую базу Девеселу в Румынии. Президент Турции Реджеп Эрдоган, разумеется, пока не выгоняет американцев открыто, но постоянные митинги местного населения против военной базы США свидетельствуют о том, что турецкое правительство настроено на постепенное выдавливание американцев со своей территории. В свое время за это боролись турецкие леваки, а сегодня и правый президент страны считает необходимым вывод с ее территории американских войск.
Для любой суверенной страны присутствие иностранных войск на ее территории является если не позором, то большой проблемой. Но греческое руководство подходит к сложившейся ситуации иначе. Греки считают, что американское военное присутствие в Элладе является гарантией безопасности страны от возможных посягательств со стороны Турции. Сами американцы, разумеется, создают базы на Балканах отнюдь не против Анкары. Вашингтону военное присутствие в Греции необходимо для «сдерживания» России на Балканском полуострове и в Средиземноморском регионе. Поэтому и проявляют американские военные такой интерес к греческим портам и аэродромам.
Было бы крайне наивно не связывать между собой готовящееся создание новых американских военных баз в Греции и антироссийский поворот греческого правительства. Рассуждения министра обороны страны про США как единственного надежного союзника происходят на фоне активизировавшейся антироссийской пропагандистской кампании. Например, праворадикальная партия «Золотая Заря» выступает за востребование с России компенсации за гражданскую войну в 1944-1948 гг., хотя не очень понятно, какое отношение современное российское государство имеет к вооруженному противостоянию греческих политических партий семидесятилетней давности.
Очень грустно, что Греция, страна с такой историей и столь давними и теплыми отношениями греческого народа с Россией и русским народом, в последнее время ведет себя на уровне стран Прибалтики. Можно понять, что у Афин – серьезные экономические проблемы и правительство страны рассчитывает решить их за счет создания американских военных баз и получения американских финансовых дотаций. Но пойдет ли стране на пользу ее окончательное превращение в американского сателлита? Особенно на фоне такого примера как соседняя Турция, президент которой допускает все более резкие высказывания и действия в отношении Соединенных Штатов. Конечно, Греции пора образумиться, только возможно ли это в существующей экономической ситуации и при нынешнем правительстве?
Недавно министр обороны Греции Панос Камменос обратился с важным предложением к своему коллеге – министру обороны США Джеймсу Мэттису. Глава греческого военного ведомства предложил хозяину Пентагона увеличить американское военное присутствие на территории Греции. При этом министр Камменос подчеркнул, что считает США не просто важным, но практически единственным надежным союзником и партнером Греции. В этом, собственно, нет ничего удивительного. Греция с начала 1950-х годов входит в состав Североатлантического альянса. Однако с другими странами – участницами НАТО у Афин весьма непростые отношения.
Помимо Греции, еще один важный союзник США и ключевой член НАТО в Восточном Средиземноморье – Турция. Но с турками, как известно, у греков очень сложные отношения, в которых есть место и территориальным претензиям, и историческим обидам. Несмотря на политическую близость турецкого и греческого режимов, в ХХ веке они не раз оказывались на грани вооруженной конфронтации, а иногда даже вступали в столкновения. Один из камней преткновения – Кипр, на территории которого до сих пор существует непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра.
С Германией, еще одним ключевым членом НАТО, у Греции тоже весьма сложные отношения. Хотя в свое время Германия немало помогала греческому государству, сейчас у Евросоюза, в котором ФРГ играет очень большую роль, растут претензии к Греции. Экономические проблемы страны, которая так и не смогла выйти на уровень развития государств Западной Европы, ложатся на плечи других стран – участниц Евросоюза, которые вынуждены предоставлять Греции бесконечные кредиты. Нельзя назвать дружественными и отношения Греции с Италией – еще одним соседом, который в недалеком прошлом также посягал на греческую независимость и территорию.
Несмотря на то, что Греция является членом НАТО, она практически всю свою современную историю находится на волоске от прямого вооруженного конфликта с Турцией. При этом в Афинах прекрасно понимают, что в случае войны у них шансов на победу меньше, чем у Анкары. Все же в Турции и территория больше, и населения больше. Поэтому для Греции очень важно партнерство с крупным и сильным государством, способным выступить гарантом греческой безопасности в случае конфронтации с Турцией. Конечно, исторически на роль такого государства лучше всего подходила бы Россия.
Сам здравый смысл диктует Греции быть в союзнических отношениях с Россией. Но и Запад на протяжении XIX-XX вв. предпринимал колоссальные усилия, чтобы не допустить российского влияния на Грецию. В конечном итоге, сначала Греция долгое время находилась в сфере влияния Великобритании, а затем британцев сменили американцы. Одним из страшных кошмаров англо-американских политиков в середине ХХ века была возможность победы коммунистической революции в Греции. Как мы знаем, в конце 1940-х гг. в Греции шла партизанская война между коммунистами и правительством. Если бы в Греции тогда победили бы коммунисты, то все Балканы оказались бы в социалистическом лагере.
Современная Россия могла бы быть для Греции прекрасным союзником и партнером, но натовская линия все же перевесила и связано это было, во многом, чисто с финансовыми соображениями. До того, как СИРИЗА победила на выборах, она неоднократно выступала с критикой американской внешней политики и подчеркивала свое скептическое отношение к Европейскому Союзу. Но когда коалиция пришла к власти, она очень скоро была вынуждена скорректировать свою политическую линию. Главной причиной стал серьезнейший финансовый и экономический кризис, разразившийся в Греции. В этих условиях Афинам потребовалась помощь со стороны более развитых западных стран, а это уже требовало и определенных политических корректировок со стороны правительства Греции.
Учитывая непростые отношения Греции с Евросоюзом, Афины обратили особое внимание на установление более тесной дружбы с Вашингтоном. Здесь стоит отметить, что и для США Греция сейчас представляет существенный интерес. Как известно, отношения между США и Турцией далеки от совершенства, но в плацдарме в Восточном Средиземноморье Вашингтон очень нуждается, особенно в контексте событий в Сирии и углубляющихся российско-американских противоречий.
Поскольку Турция демонстрирует стремление к дистанцированию от Вашингтона, последнему не остается иного выхода, кроме как развивать отношения с Грецией. Естественно, что в обмен на предоставление своей территории для военных баз США обещают Греции масштабные финансовые вливания. Поэтому и происходят такие события как высылка российских дипломатов или препятствия для русских паломников на Афоне.
Стратегическая цель США – установить полный контроль над Балканским полуостровом и Восточным Средиземноморьем и исключить любые возможности восстановления российских позиций на Балканах. Для этого США упорно пытаются затащить Македонию в НАТО и вырвать из-под российского влияния Сербию. Естественно, что Греция как сосед этих государств, играет в планах США особую роль.
Несмотря на то, что Российская империя в свое время помогала грекам добиться независимости, а на территории России столетиями существовали поселения греков, спасшихся от ига турок-османов, такое отношение к России и русским как у сербов в Греции не сформировалось. Это прекрасно понимает и греческое правительство. Да, в Греции есть пророссийские силы, причем довольно внушительные, но в конечном итоге они не могут определять внешнюю и внутреннюю политику греческого государства. Сколько бы не инвестировали русские предприниматели свои деньги в Грецию, страна все равно в большей степени зависит от американских вливаний.
Тем более, сейчас у Афин есть определенные претензии к Москве. Греция обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Имеется в виду конфликт из-за названия соседней страны Македонии. В Греции считают, что это название угрожает территориальной целостности страны, поскольку в состав Греции входит историческая область Македония. Россию же греческое правительство обвиняет во вмешательстве с целью предотвратить вступление Македонии в НАТО. Понятно, что самим грекам параллельно, войдет ли Македония в Североатлантический альянс или нет, но вот для американцев, которые имеют все большее влияние на Афины, этот вопрос принципиально важен.
Сейчас США планируют открыть на территории Греции три новые военные базы – и это вдобавок к уже имеющимся. Еще в 1951 г. в бухте Суда на северо-западном побережье острова Крит была открыта военно-морская база, которая активно используется не только ВМС Греции, но и американским флотом. На базе одновременно могут стоять на рейде до 30 военных кораблей, может осуществляться ремонт военных кораблей классом до эскадренных миноносцев включительно. Кроме того, в бухте расположен полигон для подводных лодок, а по соседству с портом – ракетный полигон НАТО.
Аэропорт Араксос на мысе Пелопоннеса также используется натовской авиацией. Не так давно греческие коммунисты выступили с критикой политического курса правительства, подчеркнув, что база в аэропорту Араксос готовится для размещения там американского ядерного оружия, а это обстоятельство создает множество рисков для греческого государства.
Тем временем, министр национальной обороны Панос Камменос подчеркивает, что Греция не прочь принять и другие американские военные базы. В частности, речь идет о размещении американских подразделений в Волосе, Ларисе и Александруполисе. В настоящее время порт Александруполис уже активно используется американцами для транспортировки вертолетов на американские и натовские базы в странах Восточной Европы. Аэродром Ларисы, где базируется 110-е боевое крыло греческих военно-воздушных сил, принял для размещения американские дроны MQ-9 Reaper. Кроме того, в Ларису не так давно были перевезены и F-22 Raptor. Американская авиация рассчитывает использовать аэродром Ларисы для заправки своих самолетов и для размещения самолетов – заправщиков. В Волосе Греция разрешила разместить самолеты F-35.
В настоящее время Греция и США ведут переговоры о будущем создании авиационной базы на острове Карпатос. Американцы планируют разместить там самолеты F-22 Raptor и развернуть системы противоракетной обороны «Пэтриот». Будущее базы на Карпатосе прямо связано с возможностью дальнейшего использования знаменитой американской военной базы Инджирлик в Турции. На протяжении более чем шестидесяти лет база Инджирлик в районе Аданы активно использовалась американской армией. Во-первых, с базы Инджирлик осуществлялось постоянное наблюдение за советской территорией, перемещениями советских войск в Закавказье. Во-вторых, во время Ливанского кризиса база использовалась для переброски американских сухопутных войск в Ливан. Позже США активно пользовались базой Инджирлик практически во всех своих военных конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке – в Ираке, Афганистане, Сирии.
Однако сейчас база находится под угрозой закрытия. Об этом свидетельствует и тот факт, что еще в 2016 г. американское командование приступило к вывозу оружия с базы Инджирлик на свою новую базу Девеселу в Румынии. Президент Турции Реджеп Эрдоган, разумеется, пока не выгоняет американцев открыто, но постоянные митинги местного населения против военной базы США свидетельствуют о том, что турецкое правительство настроено на постепенное выдавливание американцев со своей территории. В свое время за это боролись турецкие леваки, а сегодня и правый президент страны считает необходимым вывод с ее территории американских войск.
Для любой суверенной страны присутствие иностранных войск на ее территории является если не позором, то большой проблемой. Но греческое руководство подходит к сложившейся ситуации иначе. Греки считают, что американское военное присутствие в Элладе является гарантией безопасности страны от возможных посягательств со стороны Турции. Сами американцы, разумеется, создают базы на Балканах отнюдь не против Анкары. Вашингтону военное присутствие в Греции необходимо для «сдерживания» России на Балканском полуострове и в Средиземноморском регионе. Поэтому и проявляют американские военные такой интерес к греческим портам и аэродромам.
Было бы крайне наивно не связывать между собой готовящееся создание новых американских военных баз в Греции и антироссийский поворот греческого правительства. Рассуждения министра обороны страны про США как единственного надежного союзника происходят на фоне активизировавшейся антироссийской пропагандистской кампании. Например, праворадикальная партия «Золотая Заря» выступает за востребование с России компенсации за гражданскую войну в 1944-1948 гг., хотя не очень понятно, какое отношение современное российское государство имеет к вооруженному противостоянию греческих политических партий семидесятилетней давности.
Очень грустно, что Греция, страна с такой историей и столь давними и теплыми отношениями греческого народа с Россией и русским народом, в последнее время ведет себя на уровне стран Прибалтики. Можно понять, что у Афин – серьезные экономические проблемы и правительство страны рассчитывает решить их за счет создания американских военных баз и получения американских финансовых дотаций. Но пойдет ли стране на пользу ее окончательное превращение в американского сателлита? Особенно на фоне такого примера как соседняя Турция, президент которой допускает все более резкие высказывания и действия в отношении Соединенных Штатов. Конечно, Греции пора образумиться, только возможно ли это в существующей экономической ситуации и при нынешнем правительстве?
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- https://tass.ru
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter