80 лет главной солдатской медали – «За отвагу»
Ровно 80 лет назад 17 октября 1938 года была учреждена медаль «За отвагу». Эта государственная награда СССР использовалась для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга. Практически сразу же с момента своего появления данная награда стала особо уважаемой и ценной среди фронтовиков, так как награждали медалью «За отвагу» исключительно за личную храбрость, которая была проявлена в бою. В этом заключалось главное отличие данной награды от других медалей и орденов, которые нередко вручались «за участие». Главным образом медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский состав, но также она вручалась и офицерам (в основном младшего звена).
Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17 октября 1938 года. В положении о новой медали говорилось следующее: «Медаль «За отвагу» учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, которые проявлены при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга. Медалью награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота, внутренних и пограничных войск, а также другие граждане СССР». В наградной систем Советского Союза медаль «За отвагу» была высшей медалью. Данную награду можно было сравнить по своей значимости и важности с солдатским Георгиевским крестом.
Среди первых награжденных новой медалью были советские пограничники Н. Гуляев и Ф. Григорьев, которые сумели задержать группу японских диверсантов у озера Хасан. Уже 25 октября 1938 года медалью «За отвагу» были награждены сразу 1322 человека за мужество и доблесть, проявленные при обороне района озера Хасан. В 1939 году данную боевую награду получили еще 9234 бойца и командира Красной Армии. Довольно массово награда вручалась и участникам Советско-финской войны 1939-1940 годов. Всего же до начала Великой Отечественной войны медалью «За отвагу» в рядах вооруженных сил Советского Союза было награждено порядка 26 тысяч человек.
А в годы Великой Отечественной войны за период с 1941 по 1945 года данной медалью было награждено более 4-х миллионов человек. Всего же за все время существования медали «За отвагу» ей было награждено порядка 4,6 миллиона человек. При этом в ходе Великой Отечественной войны достаточно распространенной была практика, когда некоторые красноармейцы и младшие командиры награждались медалью «За отвагу» четыре, пять или даже шесть раз (рекорд).
Единственным кавалером шести медалей «За отвагу» был Семён Васильевич Грецов, участник Великой Отечественной войны, санитарный инструктор, сержант медицинской службы. Родившийся в 1902 году Семён Васильевич был призван на войну в июле 1941 года уже не молодым человеком, в возрасте 39 лет. Свой боевой путь он начал рядовым 115-го артиллерийского полка. После получения контузии и обморожения ног его хотели комиссовать из армии, но по его собственному настоянию он был переведен на должность санинструктора, на которой прослужил до самого конца Великой Отечественной войны.
Первую медаль «За отвагу» санинструктор Семён Грецов, служивший в 1214-м стрелковом полку 364-й стрелковой дивизии, получил 5 августа 1943 года. В июле 1943 года в разгар Мгинской наступательной операции советских войск под деревней Вороново Мгинского района Ленинградской области за шесть дней кровопролитных боев санинструктор, рискуя своей жизнью, вынес с поля боя 28 бойцов и командиров с их личным оружием. А последнюю шестую медаль отважный воин получил уже в самом конце войны 29 апреля 1945 года. В приказе 1214-го стрелкового полка 364-й стрелковой дивизии 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта говорилось, что санинструктор взвода 1-го стрелкового батальона младший сержант Грецов 23 апреля 1945 года в боях за населенный пункт Лихтенберг под сильным пулеметным огнем противника вынес с поля боя 18 раненных солдат и офицеров с их личным оружием.
Всего по официальным данным, только с оружием Семён Васильевич вынес с поля боя около 130 человек и еще многих вынес без оружия, а также оказал помощь непосредственно в боевой обстановке. В настоящее время все шесть медалей «За отвагу» Семёна Васильевича Грецова хранятся в Старооскольском краеведческом музее. В 1978 году, через три года после смерти прославленного воина, их принес в музей местный краевед. Также эти медали можно иногда увидеть на тематических выставках.
Случались среди награждений и курьезные случаи. К примеру, медалью «За отвагу» был награжден Гитлер, Семён Константинович. Он был представлен к награде 9 сентября 1941 года. Семён Константинович Гитлер, родившийся в 1922 году в еврейской семье в городе Оринин на Украине, был участником обороны Одессы и Севастополя. Именно за участие в боях под Одессой во второй половине августа 1941 года красноармеец Гитлер, наводчик пулемета 73-го отдельного пулеметного батальона Тираспольского УРа и был награжден медалью «За отвагу». Погиб Семён Константинович 3 июля 1942 года в Севастополе.
Известно, что в Советском Союзе медалью «За отвагу» в некоторых случаях награждались и иностранные граждане. К примеру, на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1964 года медалями «За отвагу» были награждены граждане Дании Вигго Линдум и Лилиан Линдум. Они были награждены за мужество, проявленное при спасении жизни советскому офицеру в годы Великой Отечественной войны.
Медаль «За отвагу» изготавливалась из серебра 925 пробы, цвет серебристый. Имела форму круга диаметром 37 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон награды. На лицевой стороне медали «За отвагу» в верхней части были изображены три летящих самолета. Под самолетами была размещена надпись в две строки «За отвагу», на буквы данной надписи была наложена красная эмаль. Под надписью помещалось изображение стилизованного танка Т-35. В нижней части медали размещалась надпись «СССР», которая также была покрыта красной эмалью. На реверсе (оборотной стороне) располагался номер медали. При помощи кольца награда крепилась к пятиугольной колодке, которая была обтянута шелковой муаровой лентой. Лента серого цвета с двумя продольными синими полосками по краям, ширина ленты 24 мм, ширина полосок – 2 мм. Первоначально медаль «За отвагу» с 17 октября 1938 года до 19 июня 1943 года крепилась к колодке прямоугольной формы размером 15х25 мм, покрытой муаровой лентой красного цвета.
После распада СССР медаль «За отвагу» не была забыта, награда не превратилась в отжившую свое историческую реликвию, как это произошло со многими орденами и медалями советского периода. Медаль «За отвагу» была вновь учреждена в системе российских государственных наград на основании Указа № 442 Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года. При этом внешний облик медали практически не претерпел никаких изменений, с награды убрали только надпись «СССР» и несколько уменьшили ее диаметр – до 34 мм.
В России медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних дел РФ, противопожарной службы, а также граждане за личное мужество и отвагу, проявленные: в боях при защите Отечества и государственных интересов РФ; при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности РФ; при защите государственной границы РФ; при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, защите конституционных прав граждан и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Как и многие другие современные российские награды, медаль «За отвагу» может вручаться сегодня и посмертно.
Первые награждения обновленной уже российской медалью «За отвагу» были произведены в декабре 1994 года, тогда наградили 8 человек. Среди них было шесть специалистов, принимавших участие в подводно-технических работах на затонувшей атомной подводной лодке «Комсомолец», а также два сотрудника Службы безопасности президента России, которые были награждены за проявленные ими мужество и героизм при выполнении специального задания.
По материалам из открытых источников
Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17 октября 1938 года. В положении о новой медали говорилось следующее: «Медаль «За отвагу» учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, которые проявлены при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга. Медалью награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота, внутренних и пограничных войск, а также другие граждане СССР». В наградной систем Советского Союза медаль «За отвагу» была высшей медалью. Данную награду можно было сравнить по своей значимости и важности с солдатским Георгиевским крестом.
Медаль «За отвагу» 17 октября - 19 июня 1943 года
Среди первых награжденных новой медалью были советские пограничники Н. Гуляев и Ф. Григорьев, которые сумели задержать группу японских диверсантов у озера Хасан. Уже 25 октября 1938 года медалью «За отвагу» были награждены сразу 1322 человека за мужество и доблесть, проявленные при обороне района озера Хасан. В 1939 году данную боевую награду получили еще 9234 бойца и командира Красной Армии. Довольно массово награда вручалась и участникам Советско-финской войны 1939-1940 годов. Всего же до начала Великой Отечественной войны медалью «За отвагу» в рядах вооруженных сил Советского Союза было награждено порядка 26 тысяч человек.
А в годы Великой Отечественной войны за период с 1941 по 1945 года данной медалью было награждено более 4-х миллионов человек. Всего же за все время существования медали «За отвагу» ей было награждено порядка 4,6 миллиона человек. При этом в ходе Великой Отечественной войны достаточно распространенной была практика, когда некоторые красноармейцы и младшие командиры награждались медалью «За отвагу» четыре, пять или даже шесть раз (рекорд).
Медаль «За отвагу» после 19 июня 1943 года
Единственным кавалером шести медалей «За отвагу» был Семён Васильевич Грецов, участник Великой Отечественной войны, санитарный инструктор, сержант медицинской службы. Родившийся в 1902 году Семён Васильевич был призван на войну в июле 1941 года уже не молодым человеком, в возрасте 39 лет. Свой боевой путь он начал рядовым 115-го артиллерийского полка. После получения контузии и обморожения ног его хотели комиссовать из армии, но по его собственному настоянию он был переведен на должность санинструктора, на которой прослужил до самого конца Великой Отечественной войны.
Первую медаль «За отвагу» санинструктор Семён Грецов, служивший в 1214-м стрелковом полку 364-й стрелковой дивизии, получил 5 августа 1943 года. В июле 1943 года в разгар Мгинской наступательной операции советских войск под деревней Вороново Мгинского района Ленинградской области за шесть дней кровопролитных боев санинструктор, рискуя своей жизнью, вынес с поля боя 28 бойцов и командиров с их личным оружием. А последнюю шестую медаль отважный воин получил уже в самом конце войны 29 апреля 1945 года. В приказе 1214-го стрелкового полка 364-й стрелковой дивизии 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта говорилось, что санинструктор взвода 1-го стрелкового батальона младший сержант Грецов 23 апреля 1945 года в боях за населенный пункт Лихтенберг под сильным пулеметным огнем противника вынес с поля боя 18 раненных солдат и офицеров с их личным оружием.
Семён Васильевич Грецов
Всего по официальным данным, только с оружием Семён Васильевич вынес с поля боя около 130 человек и еще многих вынес без оружия, а также оказал помощь непосредственно в боевой обстановке. В настоящее время все шесть медалей «За отвагу» Семёна Васильевича Грецова хранятся в Старооскольском краеведческом музее. В 1978 году, через три года после смерти прославленного воина, их принес в музей местный краевед. Также эти медали можно иногда увидеть на тематических выставках.
Случались среди награждений и курьезные случаи. К примеру, медалью «За отвагу» был награжден Гитлер, Семён Константинович. Он был представлен к награде 9 сентября 1941 года. Семён Константинович Гитлер, родившийся в 1922 году в еврейской семье в городе Оринин на Украине, был участником обороны Одессы и Севастополя. Именно за участие в боях под Одессой во второй половине августа 1941 года красноармеец Гитлер, наводчик пулемета 73-го отдельного пулеметного батальона Тираспольского УРа и был награжден медалью «За отвагу». Погиб Семён Константинович 3 июля 1942 года в Севастополе.
Известно, что в Советском Союзе медалью «За отвагу» в некоторых случаях награждались и иностранные граждане. К примеру, на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1964 года медалями «За отвагу» были награждены граждане Дании Вигго Линдум и Лилиан Линдум. Они были награждены за мужество, проявленное при спасении жизни советскому офицеру в годы Великой Отечественной войны.
Медаль «За отвагу» изготавливалась из серебра 925 пробы, цвет серебристый. Имела форму круга диаметром 37 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон награды. На лицевой стороне медали «За отвагу» в верхней части были изображены три летящих самолета. Под самолетами была размещена надпись в две строки «За отвагу», на буквы данной надписи была наложена красная эмаль. Под надписью помещалось изображение стилизованного танка Т-35. В нижней части медали размещалась надпись «СССР», которая также была покрыта красной эмалью. На реверсе (оборотной стороне) располагался номер медали. При помощи кольца награда крепилась к пятиугольной колодке, которая была обтянута шелковой муаровой лентой. Лента серого цвета с двумя продольными синими полосками по краям, ширина ленты 24 мм, ширина полосок – 2 мм. Первоначально медаль «За отвагу» с 17 октября 1938 года до 19 июня 1943 года крепилась к колодке прямоугольной формы размером 15х25 мм, покрытой муаровой лентой красного цвета.
После распада СССР медаль «За отвагу» не была забыта, награда не превратилась в отжившую свое историческую реликвию, как это произошло со многими орденами и медалями советского периода. Медаль «За отвагу» была вновь учреждена в системе российских государственных наград на основании Указа № 442 Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года. При этом внешний облик медали практически не претерпел никаких изменений, с награды убрали только надпись «СССР» и несколько уменьшили ее диаметр – до 34 мм.
В России медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних дел РФ, противопожарной службы, а также граждане за личное мужество и отвагу, проявленные: в боях при защите Отечества и государственных интересов РФ; при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности РФ; при защите государственной границы РФ; при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, защите конституционных прав граждан и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Как и многие другие современные российские награды, медаль «За отвагу» может вручаться сегодня и посмертно.
Первые награждения обновленной уже российской медалью «За отвагу» были произведены в декабре 1994 года, тогда наградили 8 человек. Среди них было шесть специалистов, принимавших участие в подводно-технических работах на затонувшей атомной подводной лодке «Комсомолец», а также два сотрудника Службы безопасности президента России, которые были награждены за проявленные ими мужество и героизм при выполнении специального задания.
По материалам из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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