АА-12: ружьё, которое создавали сорок лет
Боевые дробовики медленно, но верно сдают свои позиции в силовых структурах даже такой страны, как США, где боевые ружья традиционно широко применялись в армии и полицейских структурах.
Так, если еще во время войны во Вьетнаме помповый «Ремингтон» или «Моссберг» обязательно присутствовали в каждом пехотном отделении в качестве оружия непосредственной огневой поддержки, то сегодня «шотганы» используются главным образом в узкоспециализированных подразделениях вроде абордажных команд. Да и там они все больше выполняют вспомогательные функции. Например, применяются для выбивания дверей или отстрела боеприпасов нелетального действия.
И в полиции, где широкое распространение боевых дробовиков связано с традицией, некоторыми ограничениями закона и финансовыми возможностями (ружья, как правило, дешевле, чем другое длинноствольное оружие), их здорово теснят более компактные и универсальные пистолеты-пулеметы и более мощные и точные «тактические карабины» (так в США принято именовать штурмовые винтовки с исключительно самозарядным режимом огня).
Сегодня даже в штурмовых группах SWAT использование «шотгана» стало редкостью.
В результате сегодня производители «тактических ружей» ориентируются прежде всего на гражданский рынок. Причем «боевое предназначение» девайса является прежде всего маркетинговым шагом, нацеленным на привлечение покупателей.
Именно в этом ключе и следует рассматривать выпуск гражданского варианта «легендарного боевого ружья Атчиссона». Вернее, его модернизации под обозначением АА-12.
О выходе на гражданский рынок с этим действительно любопытным ружьем объявила американская компания Sol Invictus Arms из штата Флорида, которой в последние годы и принадлежат права на это оружие.
Напомним его историю. Во время войны во Вьетнаме подразделения армии США, действующие в джунглях, остро нуждались в оружии, способном обеспечить высокую плотность огня для подавления противника при внезапных столкновениях на коротких и сверхкоротких (всего в несколько метров) дистанциях. Американские пехотинцы жаловались, что применяемые ими помповые ружья при всех их очевидных плюсах недостаточно скорострельны, емкость их магазинов невелика, а перезарядка требует времени. Единый же пулемет М-60 был слишком громоздким и ненадежным.
Именно отсутствие в распоряжении американских солдат столь необходимого им оружия непосредственной огневой поддержки, достаточно эффективного для боя накоротке, побудило инженера-энтузиаста Максвелла Дж. Атчиссона заняться разработкой необходимого вооружения.
В своей разработке он решил соединить сильные стороны двух абсолютно разных типов оружия – дробовика и пулемета. То есть создать гладкоствольное ружье с автоматическим режимом огня. Если учесть, что в стандартном патроне 12х70 помещается 9 картечин диаметром 8,5 мм или 16 диаметром 8 мм, можно представить, какой шквал свинца может обрушить на противника очередь из такого оружия.
Решения, использованные Атчиссоном в ружье, были очень необычными. Так, он применил в нем традиционную для пистолетов-пулеметов, но практически не используемую в ружьях систему автоматики со свободным затвором в сочетании со стрельбой с открытого затвора и наколом капсюля на выкате затвора (для снижения отдачи).
Однако этот подход потребовал использования полностью стального и довольно массивного ресивера, который был выполнен в виде трубы, а также тяжелого цилиндрического затвора массой 1,4 кг.
Ствольная коробка имела большую длину и доходила практически до затыльника приклада, обеспечивая очень большую длину отката затвора, что обеспечивало как снижение отдачи, так и уменьшение темпа стрельбы в автоматическом режиме. Для обеспечения стрельбы с открытого затвора Атчиссон использовал ударно-спусковой механизм от ручного пулемета Browning BAR-1918.
Питание осуществлялось из коробчатого магазина на 5 патронов или барабанного емкостью 20 патронов. Вес последнего был больше двух килограммов! Чтобы во время стрельбы магазин не вырвало отдачей из креплений, его сзади подпирала специальная металлическая скоба, соединенная с пистолетной рукояткой. Atchisson Assault Shotgun (ААS) — такое наименование получило ружье Атчиссона.
ААS получило цевье от М-16 и аналогичные линейные размеры. Хотя по весу приблизилось к М-60 (7,3 с 20-зарядным магазином).
Ружье было представлено в 1972 году, но так и не сумело заинтересовать Пентагон. И, думается, не только потому, что война в Индокитае шла к своему логическому завершению.
ААS оказался чрезмерно тяжелым — как сам, так и носимый боекомплект. Так, пять снаряженных магазинов весили 11 кг! Плюс пятикилограммовое ружье. А ведь солдату нужно нести еще гранаты, воду, сухой паек, аптечку, шлем, бронежилет – и все это в джунглях.
Кстати, американские бойцы увеличивали свою огневую мощь, используя старый добрый «Томми-ган» — пистолет-пулемет Томпсона, или трофейные АК с барабанным магазином от РПК на 75 патронов, которые гораздо лучше переносили огонь длинными очередями, чем М-16.
Но особенно ценились трофейные РПД, у которых американцы в полковых оружейных мастерских укорачивали ствол, превращая пулемет в компактное штурмовое оружие.
Вооруженные таким оружием бойцы шли в головном дозоре, готовые обрушить на внезапно появившегося противника весьма плотный огонь. Причем не свинцовую картечь, а вполне восьмиграммовые пули патрона М43.
Впрочем, Атчиссон не унывал, продолжая совершенствовать свое детище. В начале 1980-х годов он радикально изменил конструкцию, использовав более традиционную газоотводную автоматику в сочетании с жестким запиранием ствола.
Кроме применения новой автоматики, Атчиссон изменил конструкцию ударно-спускового механизма и ствольной коробки. Новое ружье, получившее имя АА-12, имело расположенный над стволом газовый поршень, приводивший в действие затвор. Запирание осуществлялось подвижным в вертикальной плоскости клином, расположенным в передней части затвора. Для запирания клин поднимался вверх и входил в паз в хвостовике ствола, тем самым разгружая ствольную коробку.
Ствольная коробка была выполнена заодно с цевьем и прикладом и состояла из двух половин, левой и правой, соединявшихся штифтами. Приклад был полый, так как в него после выстрела происходил откат затвора. Ударно-спусковой механизм обеспечивал возможность ведения огня одиночными выстрелами и очередями, стрельба по прежнему велась с открытого затвора. Питание патронами осуществлялось из отъемных магазинов, аналогичных магазинам от ранних образцов ружья.
В 1987 году он из-за угрозы банкротства продал права на дробовик Джерри Бэберу (Jerry Baber) из американской компании Military Police System, которая продолжила работы над усовершенствованием ружья.
В конструкцию было внесено более сотни изменений, дробовик стал называться Auto Assault-12 (AA-12), стал на 26 см короче и почти на полкило легче ранней модели. Для него были разработаны 8-зарядные коробчатые и барабанные магазины – на 20 и 32 патрона.
Разработчики уверяют, что дробовик не требует особого ухода и смазки, поскольку при стрельбе производится самосмазывание и самоочистка. Чистку стоит производить после каждых 8000-9000 выстрелов. Однако это можно считать рекламным и не слишком добросовестным трюком. Даже если оружие способно работать без чистки и смазки, за 8000 выстрелов без ухода, да еще и в поле, в канале ствола и на зеркале затвора произойдут разрушительные и необратимые изменения.
Напомним, что, когда М-16 только приняли на вооружение, утверждалось, что винтовка тоже «самоочищающаяся», и это стоило многим американским солдатам жизни.
В AA-12 могут быть применены специальные боеприпасы FRAG-12, разработанные в 1994 году силами британских компаний Experimental Cartridge Company, Ltd. и Action Manufacturing Inc.
Они представляют из себя обычную полиэтиленовую гильзу 12 калибра, в которую помещен фугасный, осколочно-фугасный или бронебойно-фугасный снаряд со стабилизирующим оперением, которое раскрывается при вылете из ствола и удалении от него на расстоянии трех метров.
Сообщается, что фугасный снаряд FRAG-12HE пробивает стальную пластину, полученную методом холодного проката, толщиной 6,3 мм. При этом максимальная эффективная дальность стрельбы этими зарядами достигает 200 метров, что не по силам стандартным боеприпасам для дробовиков.
Бронебойно-фугасный FRAG-12 HE-AP пробивает стальную броню толщиной 12,7 мм, что позволяет эффективно выводить транспорт противника из строя, например, при обороне блокпостов, а также уничтожать на расстоянии потенциальные взрывные устройства.
Впрочем, за прошедшие 24 года с момента их создания FRAG-12 так и не были востребованы армией или иными силовыми структурами.
Впрочем, и у АА-12 все сложилось не слишком блестяще. В 2004 году десять ружей были переданы для испытаний в Корпус морской пехоты США. Дробовики вроде похвалили, но этим все и кончилось. Пытались привлечь внимание к ружью, вооружив им БПЛА и сделав на его основе систему защиты «Hammer», установив на турели H2X-40 двойные AA-12.
Впрочем, в силу своего необычного и брутального вида ружье имело кинематографический успех и фигурирует в компьютерных играх. Возможно, поэтому этот дробовик отмечен в некоторых оружейных справочниках наряду с серийным оружием.
Теперь его хотят предложить гражданам, предварительно лишив главной «изюминки» — автоматического огня. Наверняка АА-12 найдет своего покупателя – среди коллекционеров и любителей оружейной экзотики, которых в США гораздо больше, чем в России. Однако бестселлером оно станет едва ли. Время этого оружия безвозвратно ушло.
А его ниша на мировом рынке плотно занята «Сайгой» и «Вепрем», значительно превосходящими АА-12 по своим ТТХ и эксплуатационному удобству.
Под эти российские ружья в США, кстати, выпускают барабанные магазины большой емкости. А в тюнинговых мастерских их легко модернизируют, обеспечивая возможность автоматического огня. Эта опция пользуется спросом у операторов ЧВК.
Так, если еще во время войны во Вьетнаме помповый «Ремингтон» или «Моссберг» обязательно присутствовали в каждом пехотном отделении в качестве оружия непосредственной огневой поддержки, то сегодня «шотганы» используются главным образом в узкоспециализированных подразделениях вроде абордажных команд. Да и там они все больше выполняют вспомогательные функции. Например, применяются для выбивания дверей или отстрела боеприпасов нелетального действия.
И в полиции, где широкое распространение боевых дробовиков связано с традицией, некоторыми ограничениями закона и финансовыми возможностями (ружья, как правило, дешевле, чем другое длинноствольное оружие), их здорово теснят более компактные и универсальные пистолеты-пулеметы и более мощные и точные «тактические карабины» (так в США принято именовать штурмовые винтовки с исключительно самозарядным режимом огня).
Сегодня даже в штурмовых группах SWAT использование «шотгана» стало редкостью.
В результате сегодня производители «тактических ружей» ориентируются прежде всего на гражданский рынок. Причем «боевое предназначение» девайса является прежде всего маркетинговым шагом, нацеленным на привлечение покупателей.
Именно в этом ключе и следует рассматривать выпуск гражданского варианта «легендарного боевого ружья Атчиссона». Вернее, его модернизации под обозначением АА-12.
О выходе на гражданский рынок с этим действительно любопытным ружьем объявила американская компания Sol Invictus Arms из штата Флорида, которой в последние годы и принадлежат права на это оружие.
Напомним его историю. Во время войны во Вьетнаме подразделения армии США, действующие в джунглях, остро нуждались в оружии, способном обеспечить высокую плотность огня для подавления противника при внезапных столкновениях на коротких и сверхкоротких (всего в несколько метров) дистанциях. Американские пехотинцы жаловались, что применяемые ими помповые ружья при всех их очевидных плюсах недостаточно скорострельны, емкость их магазинов невелика, а перезарядка требует времени. Единый же пулемет М-60 был слишком громоздким и ненадежным.
Именно отсутствие в распоряжении американских солдат столь необходимого им оружия непосредственной огневой поддержки, достаточно эффективного для боя накоротке, побудило инженера-энтузиаста Максвелла Дж. Атчиссона заняться разработкой необходимого вооружения.
В своей разработке он решил соединить сильные стороны двух абсолютно разных типов оружия – дробовика и пулемета. То есть создать гладкоствольное ружье с автоматическим режимом огня. Если учесть, что в стандартном патроне 12х70 помещается 9 картечин диаметром 8,5 мм или 16 диаметром 8 мм, можно представить, какой шквал свинца может обрушить на противника очередь из такого оружия.
Решения, использованные Атчиссоном в ружье, были очень необычными. Так, он применил в нем традиционную для пистолетов-пулеметов, но практически не используемую в ружьях систему автоматики со свободным затвором в сочетании со стрельбой с открытого затвора и наколом капсюля на выкате затвора (для снижения отдачи).
Однако этот подход потребовал использования полностью стального и довольно массивного ресивера, который был выполнен в виде трубы, а также тяжелого цилиндрического затвора массой 1,4 кг.
Ствольная коробка имела большую длину и доходила практически до затыльника приклада, обеспечивая очень большую длину отката затвора, что обеспечивало как снижение отдачи, так и уменьшение темпа стрельбы в автоматическом режиме. Для обеспечения стрельбы с открытого затвора Атчиссон использовал ударно-спусковой механизм от ручного пулемета Browning BAR-1918.
Питание осуществлялось из коробчатого магазина на 5 патронов или барабанного емкостью 20 патронов. Вес последнего был больше двух килограммов! Чтобы во время стрельбы магазин не вырвало отдачей из креплений, его сзади подпирала специальная металлическая скоба, соединенная с пистолетной рукояткой. Atchisson Assault Shotgun (ААS) — такое наименование получило ружье Атчиссона.
ААS получило цевье от М-16 и аналогичные линейные размеры. Хотя по весу приблизилось к М-60 (7,3 с 20-зарядным магазином).
Ружье было представлено в 1972 году, но так и не сумело заинтересовать Пентагон. И, думается, не только потому, что война в Индокитае шла к своему логическому завершению.
ААS оказался чрезмерно тяжелым — как сам, так и носимый боекомплект. Так, пять снаряженных магазинов весили 11 кг! Плюс пятикилограммовое ружье. А ведь солдату нужно нести еще гранаты, воду, сухой паек, аптечку, шлем, бронежилет – и все это в джунглях.
Кстати, американские бойцы увеличивали свою огневую мощь, используя старый добрый «Томми-ган» — пистолет-пулемет Томпсона, или трофейные АК с барабанным магазином от РПК на 75 патронов, которые гораздо лучше переносили огонь длинными очередями, чем М-16.
Но особенно ценились трофейные РПД, у которых американцы в полковых оружейных мастерских укорачивали ствол, превращая пулемет в компактное штурмовое оружие.
Вооруженные таким оружием бойцы шли в головном дозоре, готовые обрушить на внезапно появившегося противника весьма плотный огонь. Причем не свинцовую картечь, а вполне восьмиграммовые пули патрона М43.
Впрочем, Атчиссон не унывал, продолжая совершенствовать свое детище. В начале 1980-х годов он радикально изменил конструкцию, использовав более традиционную газоотводную автоматику в сочетании с жестким запиранием ствола.
Кроме применения новой автоматики, Атчиссон изменил конструкцию ударно-спускового механизма и ствольной коробки. Новое ружье, получившее имя АА-12, имело расположенный над стволом газовый поршень, приводивший в действие затвор. Запирание осуществлялось подвижным в вертикальной плоскости клином, расположенным в передней части затвора. Для запирания клин поднимался вверх и входил в паз в хвостовике ствола, тем самым разгружая ствольную коробку.
Ствольная коробка была выполнена заодно с цевьем и прикладом и состояла из двух половин, левой и правой, соединявшихся штифтами. Приклад был полый, так как в него после выстрела происходил откат затвора. Ударно-спусковой механизм обеспечивал возможность ведения огня одиночными выстрелами и очередями, стрельба по прежнему велась с открытого затвора. Питание патронами осуществлялось из отъемных магазинов, аналогичных магазинам от ранних образцов ружья.
В 1987 году он из-за угрозы банкротства продал права на дробовик Джерри Бэберу (Jerry Baber) из американской компании Military Police System, которая продолжила работы над усовершенствованием ружья.
В конструкцию было внесено более сотни изменений, дробовик стал называться Auto Assault-12 (AA-12), стал на 26 см короче и почти на полкило легче ранней модели. Для него были разработаны 8-зарядные коробчатые и барабанные магазины – на 20 и 32 патрона.
Разработчики уверяют, что дробовик не требует особого ухода и смазки, поскольку при стрельбе производится самосмазывание и самоочистка. Чистку стоит производить после каждых 8000-9000 выстрелов. Однако это можно считать рекламным и не слишком добросовестным трюком. Даже если оружие способно работать без чистки и смазки, за 8000 выстрелов без ухода, да еще и в поле, в канале ствола и на зеркале затвора произойдут разрушительные и необратимые изменения.
Напомним, что, когда М-16 только приняли на вооружение, утверждалось, что винтовка тоже «самоочищающаяся», и это стоило многим американским солдатам жизни.
В AA-12 могут быть применены специальные боеприпасы FRAG-12, разработанные в 1994 году силами британских компаний Experimental Cartridge Company, Ltd. и Action Manufacturing Inc.
Они представляют из себя обычную полиэтиленовую гильзу 12 калибра, в которую помещен фугасный, осколочно-фугасный или бронебойно-фугасный снаряд со стабилизирующим оперением, которое раскрывается при вылете из ствола и удалении от него на расстоянии трех метров.
Сообщается, что фугасный снаряд FRAG-12HE пробивает стальную пластину, полученную методом холодного проката, толщиной 6,3 мм. При этом максимальная эффективная дальность стрельбы этими зарядами достигает 200 метров, что не по силам стандартным боеприпасам для дробовиков.
Бронебойно-фугасный FRAG-12 HE-AP пробивает стальную броню толщиной 12,7 мм, что позволяет эффективно выводить транспорт противника из строя, например, при обороне блокпостов, а также уничтожать на расстоянии потенциальные взрывные устройства.
Впрочем, за прошедшие 24 года с момента их создания FRAG-12 так и не были востребованы армией или иными силовыми структурами.
Впрочем, и у АА-12 все сложилось не слишком блестяще. В 2004 году десять ружей были переданы для испытаний в Корпус морской пехоты США. Дробовики вроде похвалили, но этим все и кончилось. Пытались привлечь внимание к ружью, вооружив им БПЛА и сделав на его основе систему защиты «Hammer», установив на турели H2X-40 двойные AA-12.
Впрочем, в силу своего необычного и брутального вида ружье имело кинематографический успех и фигурирует в компьютерных играх. Возможно, поэтому этот дробовик отмечен в некоторых оружейных справочниках наряду с серийным оружием.
Теперь его хотят предложить гражданам, предварительно лишив главной «изюминки» — автоматического огня. Наверняка АА-12 найдет своего покупателя – среди коллекционеров и любителей оружейной экзотики, которых в США гораздо больше, чем в России. Однако бестселлером оно станет едва ли. Время этого оружия безвозвратно ушло.
А его ниша на мировом рынке плотно занята «Сайгой» и «Вепрем», значительно превосходящими АА-12 по своим ТТХ и эксплуатационному удобству.
Под эти российские ружья в США, кстати, выпускают барабанные магазины большой емкости. А в тюнинговых мастерских их легко модернизируют, обеспечивая возможность автоматического огня. Эта опция пользуется спросом у операторов ЧВК.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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