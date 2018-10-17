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Пашинян об отставке

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Накануне прошла новость о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Новость вызвала резонанс, так как многие посчитали, что Пашинян не нашёл в себе сил к дальнейшему пребыванию на посту главы армянского правительства. Однако это мнение оказалось ошибочным, и реальные причины своего решения сам Пашинян разъяснил следующим образом:

Необходимо провести выборы в парламент Республики Армения.


Пашинян об отставке


Что это меняет? А поменять это может расклад парламентских сил в законодательном органе Армении, который (расклад) к настоящему моменту времени не в пользу Никола Пашиняна.

Пашинян:
Я подаю в отставку... Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы.


Ход Пашиняна состоит в том, что упрочить свои позиции на премьерском посту. Это возможно лишь в том случае, если политические единомышленники Никола Пашиняна выборы выиграют и получат большинство, или уже смогут составить коалицию с теми армянскими политическими силами, которые на данном этапе готовы решать схожие задачи с теми, которые решает Пашинян. В этом случае у Пашиняна появится полноценная парламентская поддержка, что позволит ему продвигать задуманные реформы, включая и реформы политического характера.

Сам Пашинян, комментируя своё решение, говорит, что внеочередные выборы в парламент «позволят довершить бархатную революцию и вернуть власть народу».

Пашинян:
В Армении, в кругу армянства у меня не было, нет и не будет врагов.


До проведения внеочередных выборах все члены правительства остаются на своих должностях (и Пашинян тоже) с приставками "и.о."
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