Телеканал Fox News поставил точку в украинских метаниях по поводу ситуации с катастрофой истребителя Су-27УБ во время учений «Чистое небо 2018» на Украине. Напомним, что катастрофа произошла накануне в Винницкой области. Через некоторое время украинское командование сообщило о гибели лётчиков, и, как выяснилось, одним из членов экипажа оказался американец, представляющий авиацию Национальной гвардии США. А ещё примерно через час информация о гибели американского лётчика была удалена из официальных релизов украинских госорганов, включая прокуратуру.А ранее военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полётов или подготовки к ним).На месте катастрофы:В американских СМИ, ссылающихся на военное командование, гибель лётчика подтверждается, и эта гибель вызвала широкий общественный резонанс в США. Рядовые американцы недоумевают по поводу того, что лётчик Нацгвардии делал в кабине учебно-боевого самолёта ВВС Украины.Это действительно актуальный вопрос, ведь в официально представленном на днях плане воздушных маневров не было никакой информации о том, что лётчики проверят свои навыки пилотирования «партнёрских» самолётов.Ситуация с объяснением «дал поуправлять» не всем видится наиболее вероятной. Зато следует напомнить, что в самих США эксплуатируется советская техника, на которой отрабатываются приёмы боя с современными американскими самолётами. А кроме того, в ВВС США известны случаи покраски собственных самолётов в цветовую гамму ВВС РФ (даже с нанесением красных звёзд), причём этот процесс военное командование США не прокомментировало.В связи с ситуацией, которая имела место на Украине, родились версии о том, что США и Украина могут готовить провокацию – в том числе и с применением боевой авиации, которая может в небе над Украиной имитировать авиацию ВВС России – например, с нанесением удара по одному из населённых пунктов на подконтрольной Киеву территории с целью новой истерии в адрес РФ. Доказательства сегодня прогрессивную западную общественность (даже если речь о доказательствах по данным средств объективного контроля) волнуют, как известно, мало.Нужно напомнить, что за несколько часов до катастрофы Су-27УБ Порошенко заявил, что «российская авиация вторгается в воздушное пространство Украины», и угрожал «жёсткими мерами».