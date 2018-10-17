Так что делал американский лётчик в кабине Су-27 ВВС Украины?
Телеканал Fox News поставил точку в украинских метаниях по поводу ситуации с катастрофой истребителя Су-27УБ во время учений «Чистое небо 2018» на Украине. Напомним, что катастрофа произошла накануне в Винницкой области. Через некоторое время украинское командование сообщило о гибели лётчиков, и, как выяснилось, одним из членов экипажа оказался американец, представляющий авиацию Национальной гвардии США. А ещё примерно через час информация о гибели американского лётчика была удалена из официальных релизов украинских госорганов, включая прокуратуру.
А ранее военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полётов или подготовки к ним).
На месте катастрофы:
В американских СМИ, ссылающихся на военное командование, гибель лётчика подтверждается, и эта гибель вызвала широкий общественный резонанс в США. Рядовые американцы недоумевают по поводу того, что лётчик Нацгвардии делал в кабине учебно-боевого самолёта ВВС Украины.
Это действительно актуальный вопрос, ведь в официально представленном на днях плане воздушных маневров не было никакой информации о том, что лётчики проверят свои навыки пилотирования «партнёрских» самолётов.
Ситуация с объяснением «дал поуправлять» не всем видится наиболее вероятной. Зато следует напомнить, что в самих США эксплуатируется советская техника, на которой отрабатываются приёмы боя с современными американскими самолётами. А кроме того, в ВВС США известны случаи покраски собственных самолётов в цветовую гамму ВВС РФ (даже с нанесением красных звёзд), причём этот процесс военное командование США не прокомментировало.
В связи с ситуацией, которая имела место на Украине, родились версии о том, что США и Украина могут готовить провокацию – в том числе и с применением боевой авиации, которая может в небе над Украиной имитировать авиацию ВВС России – например, с нанесением удара по одному из населённых пунктов на подконтрольной Киеву территории с целью новой истерии в адрес РФ. Доказательства сегодня прогрессивную западную общественность (даже если речь о доказательствах по данным средств объективного контроля) волнуют, как известно, мало.
Нужно напомнить, что за несколько часов до катастрофы Су-27УБ Порошенко заявил, что «российская авиация вторгается в воздушное пространство Украины», и угрожал «жёсткими мерами».
А ранее военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полётов или подготовки к ним).
На месте катастрофы:
В американских СМИ, ссылающихся на военное командование, гибель лётчика подтверждается, и эта гибель вызвала широкий общественный резонанс в США. Рядовые американцы недоумевают по поводу того, что лётчик Нацгвардии делал в кабине учебно-боевого самолёта ВВС Украины.
Это действительно актуальный вопрос, ведь в официально представленном на днях плане воздушных маневров не было никакой информации о том, что лётчики проверят свои навыки пилотирования «партнёрских» самолётов.
Ситуация с объяснением «дал поуправлять» не всем видится наиболее вероятной. Зато следует напомнить, что в самих США эксплуатируется советская техника, на которой отрабатываются приёмы боя с современными американскими самолётами. А кроме того, в ВВС США известны случаи покраски собственных самолётов в цветовую гамму ВВС РФ (даже с нанесением красных звёзд), причём этот процесс военное командование США не прокомментировало.
В связи с ситуацией, которая имела место на Украине, родились версии о том, что США и Украина могут готовить провокацию – в том числе и с применением боевой авиации, которая может в небе над Украиной имитировать авиацию ВВС России – например, с нанесением удара по одному из населённых пунктов на подконтрольной Киеву территории с целью новой истерии в адрес РФ. Доказательства сегодня прогрессивную западную общественность (даже если речь о доказательствах по данным средств объективного контроля) волнуют, как известно, мало.
Нужно напомнить, что за несколько часов до катастрофы Су-27УБ Порошенко заявил, что «российская авиация вторгается в воздушное пространство Украины», и угрожал «жёсткими мерами».
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