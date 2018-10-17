ХАМАС осуществил ракетные пуски по Израилю. Операция в Газе неизбежна?

Этой ночью тишину в Израиле нарушила сирена предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом". Около 3:30 в городе Беэр-Шева разнеслось сообщение о том, что населённый пункт оказался под ударом. Ракета была выпущена с территории сектора Газа. В сообщении официальных лиц говорится, что в результате ракетной атаки пострадавших нет, но причинён материальный ущерб.Место падения ракеты оцеплено, ведутся следственные действия.Через некоторое время поступили сообщения о том, что шестерых жителей Беэр-Шевы всё же пришлось госпитализировать. Указанная причина: «шоковое состояние». Среди госпитализированных – трое детей.Также стало известно, что ХАМАС выпустил ещё одну ракету – в направлении морских границ Израиля. Она упала в море в районе израильского города Бат-Ям (является частью так называемого Большого Тель-Авива).Ракетный обстрел израильской территории (и акватории) был осуществлён после очередного жёсткого выступления министра обороны Израиля. Авигдор Либерман заявил, что он будет настаивать на проведении полноценной армейской операции в секторе Газа. По словам Либермана, он пойдёт на эту операцию, даже если она приведёт к новому витку конфликта. Отмечено, что операция, вероятно, будет иметь сухопутную составляющую, которая в свою очередь будет поддерживаться с воздуха.Жёсткая риторика министра обороны Израиля и постоянные авиаудары вызвали «ракетную реакцию» со стороны Палестины, теперь, можно предположить, что Либерман объявит о готовности ко вводу израильских войск в Газу - "в качестве ответа на ракетный обстрел".