Новости

ХАМАС осуществил ракетные пуски по Израилю. Операция в Газе неизбежна?

30
Этой ночью тишину в Израиле нарушила сирена предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом". Около 3:30 в городе Беэр-Шева разнеслось сообщение о том, что населённый пункт оказался под ударом. Ракета была выпущена с территории сектора Газа. В сообщении официальных лиц говорится, что в результате ракетной атаки пострадавших нет, но причинён материальный ущерб.

Место падения ракеты оцеплено, ведутся следственные действия.


Через некоторое время поступили сообщения о том, что шестерых жителей Беэр-Шевы всё же пришлось госпитализировать. Указанная причина: «шоковое состояние». Среди госпитализированных – трое детей.

Также стало известно, что ХАМАС выпустил ещё одну ракету – в направлении морских границ Израиля. Она упала в море в районе израильского города Бат-Ям (является частью так называемого Большого Тель-Авива).

ХАМАС осуществил ракетные пуски по Израилю. Операция в Газе неизбежна?


Ракетный обстрел израильской территории (и акватории) был осуществлён после очередного жёсткого выступления министра обороны Израиля. Авигдор Либерман заявил, что он будет настаивать на проведении полноценной армейской операции в секторе Газа. По словам Либермана, он пойдёт на эту операцию, даже если она приведёт к новому витку конфликта. Отмечено, что операция, вероятно, будет иметь сухопутную составляющую, которая в свою очередь будет поддерживаться с воздуха.

Жёсткая риторика министра обороны Израиля и постоянные авиаудары вызвали «ракетную реакцию» со стороны Палестины, теперь, можно предположить, что Либерман объявит о готовности ко вводу израильских войск в Газу - "в качестве ответа на ракетный обстрел".
Использованы фотографии:
Фейсбук
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 1 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

30 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти