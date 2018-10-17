Шок-статистика самоубийств в ВСУ. Матиос представил

Главный украинский военный прокурор представил в СМИ данные о том, какое число небоевых потерь понесла украинская армия за последние годы. По словам Анатолия Матиоса, с 2014 года украинские силовые структуры потеряли около 900 военнослужащих в связи с актами суицида и умышленными убийствами. Матиос отмечает, что сегодня ГВП Украины ищет пути по снижению числа небоевых потерь. При этом названное число самоубийц и тех, кто стал жертвой убийц, главный военный прокурор назвал «ужасающей статистикой». Свои заявления Матиос сделал, находясь с визитом в Краматорске.Отмечено, что наибольшее число самоубийств произошло среди тех, кто успел поучаствовать в боевых действиях на территории Донбасса.Главный военный прокурор Украины заявил, что его ведомство намеревается перенять опыт Израиля и США, который бы в частности позволил создать программы поддержки военнослужащих для преодоления теми посттравматического синдрома.В прошлом месяце украинский президент Порошенко заявил, что с 2014 года на Донбассе погибли 2911 военнослужащих украинских силовых структур. Цифры, озвученные Матиосом, в статистику Порошенко не входят.Нужно отметить, что большинство убийств и самоубийств (доведений до самоубийств) в ВСУ остаются нерасследованными. Одно из наиболее резонансных - "самоубийство" капитана ВВС Украины Владислава Волошина.Напомним, что Волошина называли имеющим причастность к трагедии с малайзийским "Боингом" в 2014 году. Как минимум, Владислав Волошин был опасным для украинских властей свидетелем случившегося в небе над Донбассом.