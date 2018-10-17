Нет ничего милее Родины: около 800 тыс. соотечественников вернулись в Россию
Государственная программа переселения соотечественников в РФ за годы своего существования показала хорошую результативность. Начиная с 2007 года, когда заработала эта программа, в Россию, на свою историческую Родину, вернулись около 800 тыс. человек. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил замминистра внешнеполитического ведомства РФ Григорий Карасин.
По мнению Карасина, такая результативность – это во многом итог успешной и плодотворной информационной работы, проводимой российским государством, а также результат антироссийской политики, которую в последнее время демонстрирует ряд государств.
Работа по возвращению соотечественников и сегодня продолжает успешно развиваться, - подчеркнул замминистра МИД России. Более 60 российских субъектов принимают участие в госпрограмме.
Появление программы переселения соотечественников было обусловлено, в первую очередь, тем, что после развала Советского Союза в 1991 году около 25 млн соотечественников покинули Родину или изначально оказались за границей. К тому времени примерно 10 млн эмигрантов из России уже проживали в странах дальнего зарубежья.
Однако нужно добавить, что возвращение соотечественников далеко не всегда и не везде идёт гладко. Многие русские, решившие перебраться в Россию из бывших Союзных республик, годами вынуждены ожидать чиновничьих решений, хотя по поручению президента работа по наделению таких людей гражданством РФ должна проходить в сжатые сроки. Но, как это часто бывает, поручение президента - одно, а бюрократия на местах - совсем другое. Зачастую именно отдельно взятые бюрократы и превращают реализацию программы в затянувшийся драматический спектакль.
По мнению Карасина, такая результативность – это во многом итог успешной и плодотворной информационной работы, проводимой российским государством, а также результат антироссийской политики, которую в последнее время демонстрирует ряд государств.
Работа по возвращению соотечественников и сегодня продолжает успешно развиваться, - подчеркнул замминистра МИД России. Более 60 российских субъектов принимают участие в госпрограмме.
Появление программы переселения соотечественников было обусловлено, в первую очередь, тем, что после развала Советского Союза в 1991 году около 25 млн соотечественников покинули Родину или изначально оказались за границей. К тому времени примерно 10 млн эмигрантов из России уже проживали в странах дальнего зарубежья.
Однако нужно добавить, что возвращение соотечественников далеко не всегда и не везде идёт гладко. Многие русские, решившие перебраться в Россию из бывших Союзных республик, годами вынуждены ожидать чиновничьих решений, хотя по поручению президента работа по наделению таких людей гражданством РФ должна проходить в сжатые сроки. Но, как это часто бывает, поручение президента - одно, а бюрократия на местах - совсем другое. Зачастую именно отдельно взятые бюрократы и превращают реализацию программы в затянувшийся драматический спектакль.
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