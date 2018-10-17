Лавров: мы не будет ждать исключения из Совета Европы, уйдём сами
Российская Федерация не доставит радости тем, кто хочет исключить ее из Света Европы (СЕ), она уйдет сама, передает РИА Новости заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.
Лавров отметил, что РФ вступала в Совет Европы исходя из того, что он обеспечивал правовое общеевропейское пространство. И те, кто сегодня подорвал это пространство путем нелегитимных, нарушающих устав, действий по лишению российской делегации прав, знают, на что идут.
Теперь пусть те, а их большинство, кто понимает всю провокационность замысла, поработают с инициаторами этой идеи – «очень небольшой, но очень шумной группкой стран».
По словам министра, ради каких-то амбиций политиканов из нескольких стран неприемлемо разрушать общеевропейскую организацию.
Он выразил надежду, что у здравомыслящих людей «хватит смелости и духа» не допустить развала СЕ.
Вряд ли участие в СЕ для России важнее, чем участие России в этой организации для европейских стран. «Это моя твердая позиция», – заключил Лавров.
Напомним, отношения между СЕ и Россией обострились в 2014-2015 годах, когда российскую делегацию лишили ряда прав из-за событий в Крыму. В прошлом году противоречия обострились. Россия, прекратившая участие в заседаниях, ограничила выплаты в бюджет организации до тех пор, пока ее полномочия полностью не восстановят.
В марте текущего года Парламентская ассамблея СЕ признала, что предпринятые Москвой меры привели к финансовым трудностям. А в октябре генсек организации Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не возобновит выплату взносов в полном объеме, ее исключат из числа участников уставных органов СЕ.
Лавров отметил, что РФ вступала в Совет Европы исходя из того, что он обеспечивал правовое общеевропейское пространство. И те, кто сегодня подорвал это пространство путем нелегитимных, нарушающих устав, действий по лишению российской делегации прав, знают, на что идут.
Теперь пусть те, а их большинство, кто понимает всю провокационность замысла, поработают с инициаторами этой идеи – «очень небольшой, но очень шумной группкой стран».
По словам министра, ради каких-то амбиций политиканов из нескольких стран неприемлемо разрушать общеевропейскую организацию.
Он выразил надежду, что у здравомыслящих людей «хватит смелости и духа» не допустить развала СЕ.
Вряд ли участие в СЕ для России важнее, чем участие России в этой организации для европейских стран. «Это моя твердая позиция», – заключил Лавров.
Напомним, отношения между СЕ и Россией обострились в 2014-2015 годах, когда российскую делегацию лишили ряда прав из-за событий в Крыму. В прошлом году противоречия обострились. Россия, прекратившая участие в заседаниях, ограничила выплаты в бюджет организации до тех пор, пока ее полномочия полностью не восстановят.
В марте текущего года Парламентская ассамблея СЕ признала, что предпринятые Москвой меры привели к финансовым трудностям. А в октябре генсек организации Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не возобновит выплату взносов в полном объеме, ее исключат из числа участников уставных органов СЕ.
- Использованы фотографии:
- Пресс-служба МИД России
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