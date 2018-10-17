Саудовский журналист "перестал быть удобным". О его контактах с бен Ладеном

СМИ Турции заявили, что властям Саудовской Аравии ничего не остаётся как признать факт убийства журналиста Джамала Хашогги (Хашкаджи) в консульстве СА в Стамбуле. Напомним, в консульстве, куда были допущены сотрудники правоохранительных органов Турции, обнаружены тщательно скрываемые «следы убийства». Для обнаружения, как сообщается, было использовано специальное оборудование.Как говорится в СМИ, Хашогги был убит в момент его допроса.Напомним, что в саудовское консульство в Стамбуле колумнист американской газеты Washington Post, отличавшийся критикой в адрес наследного принца Саудовской Аравии, пришёл, чтобы получить свидетельство о расторжении брака со своей супругой. На входе 59-летнего Хашогги осталась ждать его невеста. Она около 11 часов простояла под дверью, после чего ей сказали, что её жених «ушёл».Турецкие правоохранители предполагают, что после убийства тело журналиста было вывезено из здания консульства на фургоне. Именно этот автомобиль с тонированными стёклами выезжал в день исчезновения Хашогги из саудовской дипмииссии. После изучения записей с камер видеонаблюдения удалось выяснить, что сам Хашогги здания не покидал.Всё это можно считать экзаменом для западной демократии. Убийство журналиста в консульстве, куда он пришёл сам – вопиющий инцидент, тяжкое преступление, за которое те же Штаты просто обязаны вводить антисаудовские санкции. Но ранее Трамп заявил, что санкции вводить пока не намерен, так как «нет чётких доказательств», и добавил, что санкции против Эр-Рияда могут «оттолкнуть Саудовскую Аравию от партнёрства с США, а это сотни миллиардов долларов».С другой стороны, если Трамп не введёт санкции, он окажется под колоссальным давлением со стороны своих политических оппонентов, и сможет ли выдержать это давление – большой вопрос.Что известно о саудовском журналисте помимо того, что он работал на американскую прессу и критиковал наследного принца Саудовской Аравии?Хашогги начал международную журналистскую деятельность в 80-х годах. Он писал об афганских боевиках, которые воевали с советскими войсками. Одним из героев его репортажей тогда был Усама бен Ладен, которого в США и в Саудовской Аравии называли "повстанцем" и "борцом с советской оккупацией". Хашогги встречался с бен Ладеном, о чём впоследствии восторженно рассказывал. Потом в США бен Ладен был объявлен главным террористом, и восторженность Хашогги сошла на нет. Он переключился на заявления о необходимости демократических преобразований в Саудовской Аравии. И восторг в Эр-Рияде иссяк окончательно уже в отношении самого Хашогги, вследствие чего тот решил податься в эмиграцию. Там, в эмиграции, судя по всему, и оборвалась жизнь этого человека.