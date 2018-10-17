И снова санкции: в США разрабатывают новую стратегию действий в Сирии

Для США и их союзников появилась реальная возможность заставить иранский режим заплатить за продолжающуюся оккупацию Сирии,

Администрация США разрабатывает новую стратегию по Сирии, которая будет ориентирована в большей степени на выдворение из страны военных сил Ирана и их союзников, пишет NBC со ссылкой на источники.Новый план не предусматривает активных боевых действий с иранскими подразделениями, поскольку это нарушит правила, установленные западной коалицией. Зато никто не запрещал пытаться свернуть иранское присутствие в САР политическими и дипломатическими методами вкупе с финансовым давлением, говорится в материале.Один из таких методов – введение санкций в отношении иранских и российских компаний, занимающихся восстановлением Сирии.приводит издание слова директора Фонда защиты демократии Марка Дубовица.Напомним, согласно официальной версии, Вашингтон добивается ухода Ирана из Сирии в связи тем, что присутствие там иранского контингента затрудняет борьбу с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).Между тем во вторник глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что союзные отряды удерживают в Сирии около 700 боевиков, прибывших для участия в войне на стороне террористов из более чем 40 стран.Генерал призвал судить этих бандитов в тех странах, откуда они прибыли. При этом он отметил, что процесс отправки боевиков домой задерживается «политическими осложнениями и недостатком юридических обоснований».Данфорд, выступавший на конференции в Вашингтоне, предложил совместными усилиями решить эту проблему и помешать задержанным стать главарями будущих террористических организаций.Он также сообщил, что количество приезжающих в Сирию иностранных боевиков удалось сократить до 100 человек в месяц.