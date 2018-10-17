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И снова санкции: в США разрабатывают новую стратегию действий в Сирии

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Администрация США разрабатывает новую стратегию по Сирии, которая будет ориентирована в большей степени на выдворение из страны военных сил Ирана и их союзников, пишет NBC со ссылкой на источники.

И снова санкции: в США разрабатывают новую стратегию действий в Сирии



Новый план не предусматривает активных боевых действий с иранскими подразделениями, поскольку это нарушит правила, установленные западной коалицией. Зато никто не запрещал пытаться свернуть иранское присутствие в САР политическими и дипломатическими методами вкупе с финансовым давлением, говорится в материале.

Один из таких методов – введение санкций в отношении иранских и российских компаний, занимающихся восстановлением Сирии.

Для США и их союзников появилась реальная возможность заставить иранский режим заплатить за продолжающуюся оккупацию Сирии,
приводит издание слова директора Фонда защиты демократии Марка Дубовица.

Напомним, согласно официальной версии, Вашингтон добивается ухода Ирана из Сирии в связи тем, что присутствие там иранского контингента затрудняет борьбу с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Между тем во вторник глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что союзные отряды удерживают в Сирии около 700 боевиков, прибывших для участия в войне на стороне террористов из более чем 40 стран.

Генерал призвал судить этих бандитов в тех странах, откуда они прибыли. При этом он отметил, что процесс отправки боевиков домой задерживается «политическими осложнениями и недостатком юридических обоснований».

Данфорд, выступавший на конференции в Вашингтоне, предложил совместными усилиями решить эту проблему и помешать задержанным стать главарями будущих террористических организаций.

Он также сообщил, что количество приезжающих в Сирию иностранных боевиков удалось сократить до 100 человек в месяц.
Использованы фотографии:
https://www.vesti.ru
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