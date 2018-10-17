С-300 в САР могут быть атакованы в первую очередь с земли: "сохранение репутации"
Накануне в новостной ленте «Военного обозрения» вышел материал, в котором рассказывалось о заявлениях американского бригадного генерала Питера Звака. Генерал, сегодня являющимся старшим научным сотрудником в Институте изучения вопросов национальной безопасности Университета национальной обороны США, высказался о том, что переданные САР российские ЗРК С-300 будут в конечном итоге уничтожены Израилем, для чего он найдёт и повод, и причину.
Мысль американского генерала предельно понятна: если операторами ЗРК С-300 окажутся сирийские военнослужащие, значит, комплексы «долго не протянут» - Израиль их уничтожит с земли или с воздуха.
Если продолжать логику бригадного генерала Звака, то получается, что ЗРК С-300 смогут оставаться невредимыми в Сирии лишь в том случае, если их будут эксплуатировать российские расчёты ПВО.
Если так, то российских зенитчиков придётся на долгосрочной основе размещать фактически по всей Сирии, включая военные аэродромы ВВС САР и гражданские аэропорты, расположенные в центральной, восточной и южной частях страны, где Дамаск и собирается осуществить постановку российских ЗРК на боевое дежурство.
Одно из таких мест – международный аэропорт сирийской столицы, который обслуживает несколько направлений – в том числе иранское. Именно это направление вызывает «вопросы» со стороны того же Израиля, где постоянно обвиняют Сирию в том, что она позволяет иранским военным осуществлять разгрузку самолётов с военными грузами на гражданских объектах.
Судя по всему, именно вопрос размещения в Сирии российских расчётов ПВО и намеревается обсудить израильский премьер в ходе анонсированной встречи с президентом РФ.
Ситуация сложная как для России, так и для Израиля. Не говоря уже о самой Сирии.
Если Москва полностью передаст С-300 сирийцам, то, как модно сегодня говорить, с большой долей вероятности, ЗРК будут уничтожены (вероятны и диверсии на земле, о чём сказал упомянутый генерал Звак). Уничтожение С-300 с земли – одно, с воздуха – другое. Во втором случае это может стать репутационным ударом по самим комплексам. То есть "для защиты репутации С-300" те, кто не готов воспринимать эти ЗРК в Сирии, действительно могут устроить диверсионные акции "на земле".
Если Москва направит для постоянного управления ЗРК С-300 российских военнослужащих, то это, по понятным причинам, будет более безопасно в первую очередь для самих ЗРК. Но другой вопрос: будут ли в таком случае С-300 реагировать на израильскую авиационную активность так, как того хочет официальный Дамаск?
Нужно коснуться ещё и темы о том, что не так давно в Израиле заявили, будто бы Россия и вовсе передала С-300 под управление иранских расчётов ПВО. Это уже можно расценивать как подготовку к возможной атаке на комплексы противовоздушной обороны в Сирии?
Мысль американского генерала предельно понятна: если операторами ЗРК С-300 окажутся сирийские военнослужащие, значит, комплексы «долго не протянут» - Израиль их уничтожит с земли или с воздуха.
Если продолжать логику бригадного генерала Звака, то получается, что ЗРК С-300 смогут оставаться невредимыми в Сирии лишь в том случае, если их будут эксплуатировать российские расчёты ПВО.
Если так, то российских зенитчиков придётся на долгосрочной основе размещать фактически по всей Сирии, включая военные аэродромы ВВС САР и гражданские аэропорты, расположенные в центральной, восточной и южной частях страны, где Дамаск и собирается осуществить постановку российских ЗРК на боевое дежурство.
Одно из таких мест – международный аэропорт сирийской столицы, который обслуживает несколько направлений – в том числе иранское. Именно это направление вызывает «вопросы» со стороны того же Израиля, где постоянно обвиняют Сирию в том, что она позволяет иранским военным осуществлять разгрузку самолётов с военными грузами на гражданских объектах.
Судя по всему, именно вопрос размещения в Сирии российских расчётов ПВО и намеревается обсудить израильский премьер в ходе анонсированной встречи с президентом РФ.
Ситуация сложная как для России, так и для Израиля. Не говоря уже о самой Сирии.
Если Москва полностью передаст С-300 сирийцам, то, как модно сегодня говорить, с большой долей вероятности, ЗРК будут уничтожены (вероятны и диверсии на земле, о чём сказал упомянутый генерал Звак). Уничтожение С-300 с земли – одно, с воздуха – другое. Во втором случае это может стать репутационным ударом по самим комплексам. То есть "для защиты репутации С-300" те, кто не готов воспринимать эти ЗРК в Сирии, действительно могут устроить диверсионные акции "на земле".
Если Москва направит для постоянного управления ЗРК С-300 российских военнослужащих, то это, по понятным причинам, будет более безопасно в первую очередь для самих ЗРК. Но другой вопрос: будут ли в таком случае С-300 реагировать на израильскую авиационную активность так, как того хочет официальный Дамаск?
Нужно коснуться ещё и темы о том, что не так давно в Израиле заявили, будто бы Россия и вовсе передала С-300 под управление иранских расчётов ПВО. Это уже можно расценивать как подготовку к возможной атаке на комплексы противовоздушной обороны в Сирии?
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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