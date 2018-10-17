РФ создаёт в Сирии «всевысотное» радиолокационное поле
Россия создает в Сирии полноценную классическую ПВО, включающую в себя систему ракетного огня дальнего и ближнего радиусов, прикрытие ЗРК, а также «всевысотное» радиолокационное поле, приводит Лента.ру сообщение заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева.
Такая система ПВО предполагает совместную работу со средствами РЭБ, которые было решено поставить вместе с ЗРК С-300. Благодаря современным АСУ, они оперативно отследят перемещение всех самолетов вероятного противника.
По словам Михеева, АСУ способна воздействовать на базу данных обнаруженного объекта, например, загружает в нее некорректную ориентацию, подменяя созвездие спутников, по которым пилот идет к цели. Можно вообще «перепрошить» объект противника, и таким образом избежать его атаки, добавил он.
Когда операторы понимают, что у «чужого» самолета неблаговидные намерения, они начинают электронное воздействие: лишают его связи, локации, навигации, управления, возможности передачи данных, пояснил Михеев.
Он отметил также, что, например, система предупреждения у F-16 сразу дает знать летчику, что он находится на мушке. Второе предупреждение будет более настойчивым: у самолета будут заблокированы все системы управления. Если и тогда у пилота останутся агрессивные намерения, то остается одно: применить по нему оружие.
Напомним, в октябре российские военные завершили поставку в САР трех дивизионов С-300 (в каждом по 8 ЗРК). Переброска комплексов была вызвана инцидентом, произошедшим в прошлом месяце, когда российский разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО, отслеживающих израильский F-16. Как заявили в Минобороны РФ, пилот израильских ВВС фактически подставил Ил-20 под удар, использовав его как прикрытие.
Такая система ПВО предполагает совместную работу со средствами РЭБ, которые было решено поставить вместе с ЗРК С-300. Благодаря современным АСУ, они оперативно отследят перемещение всех самолетов вероятного противника.
По словам Михеева, АСУ способна воздействовать на базу данных обнаруженного объекта, например, загружает в нее некорректную ориентацию, подменяя созвездие спутников, по которым пилот идет к цели. Можно вообще «перепрошить» объект противника, и таким образом избежать его атаки, добавил он.
Когда операторы понимают, что у «чужого» самолета неблаговидные намерения, они начинают электронное воздействие: лишают его связи, локации, навигации, управления, возможности передачи данных, пояснил Михеев.
Он отметил также, что, например, система предупреждения у F-16 сразу дает знать летчику, что он находится на мушке. Второе предупреждение будет более настойчивым: у самолета будут заблокированы все системы управления. Если и тогда у пилота останутся агрессивные намерения, то остается одно: применить по нему оружие.
Напомним, в октябре российские военные завершили поставку в САР трех дивизионов С-300 (в каждом по 8 ЗРК). Переброска комплексов была вызвана инцидентом, произошедшим в прошлом месяце, когда российский разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО, отслеживающих израильский F-16. Как заявили в Минобороны РФ, пилот израильских ВВС фактически подставил Ил-20 под удар, использовав его как прикрытие.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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