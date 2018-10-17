В Совете Федерации пригрозили Польше санкциями
Демонтируя памятники советским воинам, польские власти решили «возвести неблагодарность в ранг государственной политики», передает РИА Новости заявление главы комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева.
Ранее в Варшаве заявили о подготовке сносу памятника Благодарности Красной армии в Скарышевском парке столицы. Памятник планируется демонтировать в текущем месяце.
По словам Косачева, очень символичен тот факт, что в качестве объекта «русофобской вакханалии» выбран именно этот памятник – Польша рушит свою благодарность и возводит неблагодарность в ранг государственной политики.
При этом он выразил убежденность в том, что в соседней стране не все разделяют кощунственную политику властей – обычные люди по-прежнему испытывают к Красной армии благодарность, которую невозможно отменить или запретить сносом памятника.
Косачев добавил, что если предложение председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко о признании памятников борцам с фашизмом Всемирным мемориалом Второй мировой войны найдет поддержку в ООН, то все нынешние действия «борцов с мемориалами» окажутся не только вне морали, но и, по сути, вне закона.
В свою очередь замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что за снос памятников Россия может ввести санкции в отношении Польши.
По его словам, Москва может ввести против подобных политических деятелей персональные санкции. Кроме того, будет рассмотрена возможность введения и экономических санкций против Польши.
Что касается шагов экономического характера, то здесь необходимо тщательно проанализировать ситуацию, чтобы не навредить самим себе, добавил Джабаров.
Напомним, мемориал Благодарности Красной армии возведен на месте захоронения 26 советских бойцов. Его открыли в сентябре 1946 года. В 1968 году во время реконструкции парка останки солдат перезахоронили на мемориальном кладбище Варшавы. Сам памятник был перенесен вглубь главной аллеи Скарышевского парка.
Ранее в Варшаве заявили о подготовке сносу памятника Благодарности Красной армии в Скарышевском парке столицы. Памятник планируется демонтировать в текущем месяце.
По словам Косачева, очень символичен тот факт, что в качестве объекта «русофобской вакханалии» выбран именно этот памятник – Польша рушит свою благодарность и возводит неблагодарность в ранг государственной политики.
При этом он выразил убежденность в том, что в соседней стране не все разделяют кощунственную политику властей – обычные люди по-прежнему испытывают к Красной армии благодарность, которую невозможно отменить или запретить сносом памятника.
Косачев добавил, что если предложение председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко о признании памятников борцам с фашизмом Всемирным мемориалом Второй мировой войны найдет поддержку в ООН, то все нынешние действия «борцов с мемориалами» окажутся не только вне морали, но и, по сути, вне закона.
В свою очередь замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что за снос памятников Россия может ввести санкции в отношении Польши.
По его словам, Москва может ввести против подобных политических деятелей персональные санкции. Кроме того, будет рассмотрена возможность введения и экономических санкций против Польши.
Что касается шагов экономического характера, то здесь необходимо тщательно проанализировать ситуацию, чтобы не навредить самим себе, добавил Джабаров.
Напомним, мемориал Благодарности Красной армии возведен на месте захоронения 26 советских бойцов. Его открыли в сентябре 1946 года. В 1968 году во время реконструкции парка останки солдат перезахоронили на мемориальном кладбище Варшавы. Сам памятник был перенесен вглубь главной аллеи Скарышевского парка.
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