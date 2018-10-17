Выработал ресурс? Разбившийся Су-27УБ ВВС Украины не ремонтировался 27 лет

Потерпевший катастрофу в Винницкой области истребитель Су-27УБ ВВС Украины за время эксплуатации ни разу не проходил ремонт. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на веб-ресурс forums.airforce.ru.Сообщается, учебно-боевой Су-27 был построен в январе 1991 года (заводской номер 963104240) и был отправлен на аэродром Саки на крымском полуострове, где нес службу в составе 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка авиации ВМФ СССР. В 1992 году самолет передали в перешедший под украинский контроль 831-й гвардейский истребительный авиационный полк (нынешняя 831-я бригада тактической авиации) в Миргород, где вместо изначального бортового номера "05", самолет получил номер "70 синий" украинских ВВС. Истребитель находился в составе полка вплоть до 2009 года, когда из-за истечения ресурса и отсутствия средств на ремонт и модернизацию, был отправлен на хранение. Летом 2014 года после майданных событий и начала боевых действий на территории Донбасса, самолет сняли с хранения и снова ввели в строй 831-й бригады. При этом истребитель не проходил ремонта, а лишь был покрашен под новый украинский камуфляж.Как сообщили в украинском Минобороны, при проведении полета в рамках учений "Чистое небо-2018", учебно-боевую "спарку" Су-27УБ ВВС Украины пилотировал начальник отдела авиации воздушного командования "Восток" ВСУ военный летчик І класса полковник Иван Петренко, до того в течении нескольких месяцев в начале 2018 года командовавший 831-й бригадой тактической авиации, где стоял на хранении и был в последствии расконсервирован ни разу не проходивший ремонта самолет.