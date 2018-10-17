Как к 1980 году коммунизм обещали. Годовщина XXII съезда КПСС

К 1980-му году в СССР в основном будет построено коммунистическое общество.

Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!

Если бы реформы и объявляемые векторы развития, затеваемые властям в нашей стране, имели свойство реализовываться в полной мере, то на данный момент мы бы уже 38 лет жили в условиях коммунизма. Это к тому, что ровно в этот день - 17 октября - в 1961 году в Москве открылся XXII съезд КПСС, который по своему масштабу был более чем представительным – почти 4,4 тысячи делегатов, из которых 405 – с совещательным голосом; также приглашённые делегации из 80 иностранных партийных групп: от стран Восточной Европы до Латинской Америки.Съезд главной (и на тот момент единственной) политической силы страны проходил в Кремлёвском Дворце, и итоговый отчётный доклад на съезде озвучивал Никита Хрущёв.Именно тогдашний руководитель Советского государства и объявил, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм, начнётся коммунистическая эра.Оригинальная фраза описывается так:Известна и другая фраза:До заявлений о грядущем наступлении коммунистической эры в СССР на самом продолжительном послевоенном съезде Компартии была озвучена и другая цель: в течение ближайших 10 лет (к 1971 году) руководство партии и правительство планировало «догнать и перегнать США» по целому ряду важнейших показателей. В частности, за две пятилетки СССР должен был достичь преимущества по общему объёму производства и по производству на душу населения.На том же съезде был принят и известный Моральный кодекс строителя коммунизма как часть устава КПСС. 12 пунктов, которые острые языки назвали «12-ю заповедями», звучали следующим образом:На фоне завершения съезда активизировать строительство коммунизма почему-то решили не с выполнения конкретных экономических и общественно-политических задач, озвученных на том самом съезде, а с выноса тела Иосифа Сталина из Мавзолея с одновременным его перезахоронением.Соблюдение же (в целом) упомянутых норм морального кодекса к построению коммунизма, как известно, не привело. Что тому помешало - вопрос в большей степени философский.