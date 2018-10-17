Как к 1980 году коммунизм обещали. Годовщина XXII съезда КПСС
Если бы реформы и объявляемые векторы развития, затеваемые властям в нашей стране, имели свойство реализовываться в полной мере, то на данный момент мы бы уже 38 лет жили в условиях коммунизма. Это к тому, что ровно в этот день - 17 октября - в 1961 году в Москве открылся XXII съезд КПСС, который по своему масштабу был более чем представительным – почти 4,4 тысячи делегатов, из которых 405 – с совещательным голосом; также приглашённые делегации из 80 иностранных партийных групп: от стран Восточной Европы до Латинской Америки.
Съезд главной (и на тот момент единственной) политической силы страны проходил в Кремлёвском Дворце, и итоговый отчётный доклад на съезде озвучивал Никита Хрущёв.
Именно тогдашний руководитель Советского государства и объявил, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм, начнётся коммунистическая эра.
Оригинальная фраза описывается так:
Известна и другая фраза:
До заявлений о грядущем наступлении коммунистической эры в СССР на самом продолжительном послевоенном съезде Компартии была озвучена и другая цель: в течение ближайших 10 лет (к 1971 году) руководство партии и правительство планировало «догнать и перегнать США» по целому ряду важнейших показателей. В частности, за две пятилетки СССР должен был достичь преимущества по общему объёму производства и по производству на душу населения.
На том же съезде был принят и известный Моральный кодекс строителя коммунизма как часть устава КПСС. 12 пунктов, которые острые языки назвали «12-ю заповедями», звучали следующим образом:
Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.
Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.
Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.
Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.
Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.
Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.
Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.
Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
Непримиримость к несправедливости, тунеядству, дурости, нечестности, карьеризму, стяжательству.
Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.
Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.
Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.
На фоне завершения съезда активизировать строительство коммунизма почему-то решили не с выполнения конкретных экономических и общественно-политических задач, озвученных на том самом съезде, а с выноса тела Иосифа Сталина из Мавзолея с одновременным его перезахоронением.
Соблюдение же (в целом) упомянутых норм морального кодекса к построению коммунизма, как известно, не привело. Что тому помешало - вопрос в большей степени философский.
Съезд главной (и на тот момент единственной) политической силы страны проходил в Кремлёвском Дворце, и итоговый отчётный доклад на съезде озвучивал Никита Хрущёв.
Именно тогдашний руководитель Советского государства и объявил, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм, начнётся коммунистическая эра.
Оригинальная фраза описывается так:
К 1980-му году в СССР в основном будет построено коммунистическое общество.
Известна и другая фраза:
Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!
До заявлений о грядущем наступлении коммунистической эры в СССР на самом продолжительном послевоенном съезде Компартии была озвучена и другая цель: в течение ближайших 10 лет (к 1971 году) руководство партии и правительство планировало «догнать и перегнать США» по целому ряду важнейших показателей. В частности, за две пятилетки СССР должен был достичь преимущества по общему объёму производства и по производству на душу населения.
На том же съезде был принят и известный Моральный кодекс строителя коммунизма как часть устава КПСС. 12 пунктов, которые острые языки назвали «12-ю заповедями», звучали следующим образом:
Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.
Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.
Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.
Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.
Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.
Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.
Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.
Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
Непримиримость к несправедливости, тунеядству, дурости, нечестности, карьеризму, стяжательству.
Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.
Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.
Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.
На фоне завершения съезда активизировать строительство коммунизма почему-то решили не с выполнения конкретных экономических и общественно-политических задач, озвученных на том самом съезде, а с выноса тела Иосифа Сталина из Мавзолея с одновременным его перезахоронением.
Соблюдение же (в целом) упомянутых норм морального кодекса к построению коммунизма, как известно, не привело. Что тому помешало - вопрос в большей степени философский.
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