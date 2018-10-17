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Двадцать лет на американском газе: Польша подписала долгосрочный контракт

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Компании PGNiG (Польша) и Venture Global LNG (США) заключили двадцатилетний контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) объемом 2 млн. кубов в год, сообщает РИА Новости.




Руководитель польской компании Мачей Вожняк рассказал, что газ будет поставляться в соответствии с формулой Free on Board (FOB), то есть поляки становятся владельцами сырья сразу после отправки, и сами будут указывать порт назначения.

Он пояснил, что 2 млн. кубов – это 25 танкеров в год. После регазификации указанные два миллиона превратятся уже в 2,7 млрд. кубометров природного топлива.

Стоимость сделки пока не разглашается. Ранее Дональд Трамп пообещал Польше «огромное количество газа по хорошей цене».

В польском правительстве заявили, что поставки сжиженного газа усилят суверенитет страны.

Как отметил премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на торжественной церемонии подписания договора, с одной стороны американский сжиженный газ усилит «суверенность» Польши, а с другой – повысит ее конкурентоспособность.

При этом он не мог не вспомнить предыдущее правительство – своих конкурентов в политической борьбе, – которое собиралось подписать контракт с «Газпромом» до 2037 года. По словам Моравецкого, это был бы не газ, а «газовые наручники».

Напомним, госкомпания PGNiG покупает большую часть голубого топлива у «Газпрома», однако периодически заявляет о зависимости от российского газа. Между тем за три года (с 2015-го по 2017 год включительно) потребление российского газа в Польше возросло с 15 млрд. кубов до 17 млрд. кубов.
Использованы фотографии:
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