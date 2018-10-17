На Крымском мосту уложены первые километры железной дороги

Продолжаются работы по строительству железнодорожной части Крымского моста. На сегодняшний день строителями уже уложено 6 из 38 километров железнодорожного пути, причем укладываются сразу два пути, сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании-генподрядчика "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.Как пояснил Рыженькин, укладка двухпутного железнодорожного полотна была начата летом этого года со стороны таманского берега и на данный момент уже уложено 6 километров из 38 положенных. Для укладки железнодорожных путей используются российские термоупрочненные рельсы, которые поставляются на Таманский полуостров, где на звеносборочной базе их соединяют со шпалами, а уже готовые рельсошпальные решетки перевозятся на мост специальными хозяйственными составами к месту укладки.В то же время со стороны крымского полуострова идет строительство также двухпутного железнодорожного подхода к мосту длиной 18 км. Там поступили первые партии шпал, которые уже готовят к раскладке на подготовленных участках земляного полотна для формирования железнодорожных путей. Всего же к моменту открытия железнодорожной части Крымского моста, на полуострове планируют отремонтировать около 150 километров железнодорожных путей.Открытие второй железнодорожной части моста через Керченский пролив запланировано на декабрь 2019 года.