На Крымском мосту уложены первые километры железной дороги
Продолжаются работы по строительству железнодорожной части Крымского моста. На сегодняшний день строителями уже уложено 6 из 38 километров железнодорожного пути, причем укладываются сразу два пути, сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании-генподрядчика "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.
Как пояснил Рыженькин, укладка двухпутного железнодорожного полотна была начата летом этого года со стороны таманского берега и на данный момент уже уложено 6 километров из 38 положенных. Для укладки железнодорожных путей используются российские термоупрочненные рельсы, которые поставляются на Таманский полуостров, где на звеносборочной базе их соединяют со шпалами, а уже готовые рельсошпальные решетки перевозятся на мост специальными хозяйственными составами к месту укладки.
В то же время со стороны крымского полуострова идет строительство также двухпутного железнодорожного подхода к мосту длиной 18 км. Там поступили первые партии шпал, которые уже готовят к раскладке на подготовленных участках земляного полотна для формирования железнодорожных путей. Всего же к моменту открытия железнодорожной части Крымского моста, на полуострове планируют отремонтировать около 150 километров железнодорожных путей.
Открытие второй железнодорожной части моста через Керченский пролив запланировано на декабрь 2019 года.
Как пояснил Рыженькин, укладка двухпутного железнодорожного полотна была начата летом этого года со стороны таманского берега и на данный момент уже уложено 6 километров из 38 положенных. Для укладки железнодорожных путей используются российские термоупрочненные рельсы, которые поставляются на Таманский полуостров, где на звеносборочной базе их соединяют со шпалами, а уже готовые рельсошпальные решетки перевозятся на мост специальными хозяйственными составами к месту укладки.
В то же время со стороны крымского полуострова идет строительство также двухпутного железнодорожного подхода к мосту длиной 18 км. Там поступили первые партии шпал, которые уже готовят к раскладке на подготовленных участках земляного полотна для формирования железнодорожных путей. Всего же к моменту открытия железнодорожной части Крымского моста, на полуострове планируют отремонтировать около 150 километров железнодорожных путей.
Открытие второй железнодорожной части моста через Керченский пролив запланировано на декабрь 2019 года.
- Использованы фотографии:
- https://most.life/
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter