В Эстонии сданы новые объекты для войск НАТО
Во вторник на авиабазе Эмари под Таллином в торжественной обстановке были открыты новые объекты, предназначенные для приема, размещения и обслуживания натовских войск и техники, передает РИА Новости.
Новая инфраструктура построена на деньги, выделенные Пентагоном.
Министр обороны Эстонии Юри Луйка пояснил, объекты построены в рамках программы США, предусматривающую реализацию мер сдерживания в Европе. Стоимость вопроса – $15 млн. Среди объектов – еще один ангар, специальный перрон для взрывоопасных грузов и штабное здание.
По его словам, здесь проходит много разных маневров, иногда здесь базируются «очень большие эскадрильи» НАТО, поэтому и необходима новая инфраструктура, чтобы Эстония всегда находилась на должном уровне.
Луйка отметил также, что объектами могут пользоваться не только американцы, но и другие союзники по НАТО. «Так что это выгодно для всех», добавил он.
В свою очередь начальник инженерной службы ВВС США в Европе генерал Огустин сообщил, что разработка проекта заняла 9 месяцев, а само строительство – 15 месяцев. «И это очень быстро для такого большого проекта», подчеркнул бригадный генерал.
Напомним, сегодня в Эмари базируются германские истребители Eurofighter, прибывшие в Эстонию в ротационном порядке для патрулирования воздушного пространства стран Балтии. Так называемое полицейское патрулирование осуществляется ВВС стран альянса с 2004 года по решению саммита организации.
Новая инфраструктура построена на деньги, выделенные Пентагоном.
Министр обороны Эстонии Юри Луйка пояснил, объекты построены в рамках программы США, предусматривающую реализацию мер сдерживания в Европе. Стоимость вопроса – $15 млн. Среди объектов – еще один ангар, специальный перрон для взрывоопасных грузов и штабное здание.
По его словам, здесь проходит много разных маневров, иногда здесь базируются «очень большие эскадрильи» НАТО, поэтому и необходима новая инфраструктура, чтобы Эстония всегда находилась на должном уровне.
Луйка отметил также, что объектами могут пользоваться не только американцы, но и другие союзники по НАТО. «Так что это выгодно для всех», добавил он.
В свою очередь начальник инженерной службы ВВС США в Европе генерал Огустин сообщил, что разработка проекта заняла 9 месяцев, а само строительство – 15 месяцев. «И это очень быстро для такого большого проекта», подчеркнул бригадный генерал.
Напомним, сегодня в Эмари базируются германские истребители Eurofighter, прибывшие в Эстонию в ротационном порядке для патрулирования воздушного пространства стран Балтии. Так называемое полицейское патрулирование осуществляется ВВС стран альянса с 2004 года по решению саммита организации.
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- U.S. Army Europe
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