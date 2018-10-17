Взрыв в Керчи. 10 погибших
Из Керчи поступают сообщения о трагическом инциденте в одном из учебных заведений крымского города. Местные СМИ со ссылкой на крымское управление МЧС сообщают, что речь идёт о мощном взрыве, жертвами которого к этой минуте стали 10 человек. Не менее полусотни получили ранения и ожоги.
По предварительным данным, в местном политехническом колледже взорвался газ. При этом местные жители говорят о нескольких взрывах, которые прогремели один за другим.
Обращают на себя внимание публикации отдельных местных СМИ, в которых утверждаются, что в районе расположения учебного заведения якобы видели людей с автоматами. Подобного рода заявления опубликованы на портале «Керчь.Инфо».
По понятным причинам, в этой ситуации будут проявлять себя те лица, которые могут выдавать фейки под видом "бесед с очевидцами". Именно поэтому к такого рода публикациям необходимо относиться с осторожностью - до сообщения со стороны официальных лиц, включая правоохранительные органы.
На данный момент территория колледжа оцеплена, ведутся необходимые работы по линии нескольких служб, включая МЧС и МВД.
Местные жители в соцсетях:
Анастасия Лейман:
Уточнение от представителя МЧС Республики Крым:
На представленном выше снимке заметны следы взрыва на 1-м этаже здания. Выбиты стёкла, повреждены рамы. Заметны следы теплового воздействия. Централизованного газоснабжения здание не имело.
По предварительным данным, в местном политехническом колледже взорвался газ. При этом местные жители говорят о нескольких взрывах, которые прогремели один за другим.
Обращают на себя внимание публикации отдельных местных СМИ, в которых утверждаются, что в районе расположения учебного заведения якобы видели людей с автоматами. Подобного рода заявления опубликованы на портале «Керчь.Инфо».
По понятным причинам, в этой ситуации будут проявлять себя те лица, которые могут выдавать фейки под видом "бесед с очевидцами". Именно поэтому к такого рода публикациям необходимо относиться с осторожностью - до сообщения со стороны официальных лиц, включая правоохранительные органы.
На данный момент территория колледжа оцеплена, ведутся необходимые работы по линии нескольких служб, включая МЧС и МВД.
Местные жители в соцсетях:
Анастасия Лейман:
Сейчас звонила моя мама, она там недалеко в том районе, говорит, очень много скорых, ученики в крови, везде оцепление.
Уточнение от представителя МЧС Республики Крым:
Погибли десять человек, включая студентов колледжа. По предварительным данным, взрыв прогремел в столовой колледжа.
На представленном выше снимке заметны следы взрыва на 1-м этаже здания. Выбиты стёкла, повреждены рамы. Заметны следы теплового воздействия. Централизованного газоснабжения здание не имело.
- Использованы фотографии:
- Керчь.Инфо
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