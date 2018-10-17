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Взрыв в Керчи. 10 погибших

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Из Керчи поступают сообщения о трагическом инциденте в одном из учебных заведений крымского города. Местные СМИ со ссылкой на крымское управление МЧС сообщают, что речь идёт о мощном взрыве, жертвами которого к этой минуте стали 10 человек. Не менее полусотни получили ранения и ожоги.

Взрыв в Керчи. 10 погибших



По предварительным данным, в местном политехническом колледже взорвался газ. При этом местные жители говорят о нескольких взрывах, которые прогремели один за другим.

Обращают на себя внимание публикации отдельных местных СМИ, в которых утверждаются, что в районе расположения учебного заведения якобы видели людей с автоматами. Подобного рода заявления опубликованы на портале «Керчь.Инфо».

По понятным причинам, в этой ситуации будут проявлять себя те лица, которые могут выдавать фейки под видом "бесед с очевидцами". Именно поэтому к такого рода публикациям необходимо относиться с осторожностью - до сообщения со стороны официальных лиц, включая правоохранительные органы.

На данный момент территория колледжа оцеплена, ведутся необходимые работы по линии нескольких служб, включая МЧС и МВД.

Местные жители в соцсетях:

Анастасия Лейман:
Сейчас звонила моя мама, она там недалеко в том районе, говорит, очень много скорых, ученики в крови, везде оцепление.


Уточнение от представителя МЧС Республики Крым:
Погибли десять человек, включая студентов колледжа. По предварительным данным, взрыв прогремел в столовой колледжа.


На представленном выше снимке заметны следы взрыва на 1-м этаже здания. Выбиты стёкла, повреждены рамы. Заметны следы теплового воздействия. Централизованного газоснабжения здание не имело.
Использованы фотографии:
Керчь.Инфо
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