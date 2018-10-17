Готовятся к захвату? В Киеве потребовали оценить всё имущество храмов УПЦ МП
На Украине в срочном порядке потребовали провести полную инвентаризацию всех икон и других культурно-массовых ценностей в храмах канонической Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП). Соответствующее распоряжение отдал министр культуры Украины Евгений Нищук, сообщает агентство "Украинские новости".
Как поясняет издание, соответствующий приказ Нищука был отдан в ответ на обращение депутата Верховной рады Украины Юрия-Богдана Шухевича, который "озаботился" возможной угрозой незаконного вывоза "украинских культурных ценностей" из религиозных сооружений УПЦ МП. В первую очередь инвентаризация касается Свято-Успенской Почаевской Лавры и Успенской Киево-Печерской Лавры. Шухевич потребовал круглосуточного контроля со стороны украинских правоохранителей за всеми религиозными объектами УПЦ МП.
О создании специальной комиссии для описи церковного имущества стало известно 22 сентября этого года, еще до объявления результатов томоса. Как заявили в УПЦ, действия украинских властей явно направлены на захват собственности религиозных общин в пользу раскольников. При этом подчеркивается, что глава непризнанной УПЦ Киевского патриархата Филарет неоднократно публично заявлял о том, что УПЦ КП "в любом случае" претендует на главные святыни православного народа - Киево-Печерскую и Почаевскую Лавру.
Как поясняет издание, соответствующий приказ Нищука был отдан в ответ на обращение депутата Верховной рады Украины Юрия-Богдана Шухевича, который "озаботился" возможной угрозой незаконного вывоза "украинских культурных ценностей" из религиозных сооружений УПЦ МП. В первую очередь инвентаризация касается Свято-Успенской Почаевской Лавры и Успенской Киево-Печерской Лавры. Шухевич потребовал круглосуточного контроля со стороны украинских правоохранителей за всеми религиозными объектами УПЦ МП.
О создании специальной комиссии для описи церковного имущества стало известно 22 сентября этого года, еще до объявления результатов томоса. Как заявили в УПЦ, действия украинских властей явно направлены на захват собственности религиозных общин в пользу раскольников. При этом подчеркивается, что глава непризнанной УПЦ Киевского патриархата Филарет неоднократно публично заявлял о том, что УПЦ КП "в любом случае" претендует на главные святыни православного народа - Киево-Печерскую и Почаевскую Лавру.
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