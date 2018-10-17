Когда БДК «Пётр Моргунов» выйдет на испытания?
К настоящему времени готовность первого серийного большого десантного корабля (БДК) «Петр Моргунов» проекта 11711 составляет 82 процента, его швартовые испытания должны начаться до 10 декабря, передает РИА Новости сообщение представителя завода «Янтарь».
По словам собеседника, на корабле заканчивается монтаж электрооборудования, трубопроводов и систем вентиляции. До конца 2018 года состоится заселение личного состава корабля. Передача заказчику запланирована на 2019 год.
Головной корабль проекта – "Иван Грен" - вошел в состав ВМФ в июне текущего года. Разработчиком проекта является "Невское ПКБ".
«Петр Моргунов» был заложен в июне 2015 года. Его водоизмещение составляет 5 тыс. тонн, скорость – до 18 узлов, дальность плавания – 4 тыс. мил, автономность – 30 суток. Может перевозить 13 танков или 36 БТР (БМП), а также до 300 десантников. Вооружен артиллерийскими и пулеметными установками. Имеет возможность базирования на борту двух вертолетов.
Изначально планировалось строительство пяти кораблей, однако после спуска на воду головного корабля стало известно о прекращении проекта. Он завершится вводом в эксплуатацию второго по счету (первого серийного) БДК «Петр Моргунов».
Ранее Военное обозрение подробно рассказывало о возможностях новых десантных кораблей проекта 11711.
По словам собеседника, на корабле заканчивается монтаж электрооборудования, трубопроводов и систем вентиляции. До конца 2018 года состоится заселение личного состава корабля. Передача заказчику запланирована на 2019 год.
Головной корабль проекта – "Иван Грен" - вошел в состав ВМФ в июне текущего года. Разработчиком проекта является "Невское ПКБ".
«Петр Моргунов» был заложен в июне 2015 года. Его водоизмещение составляет 5 тыс. тонн, скорость – до 18 узлов, дальность плавания – 4 тыс. мил, автономность – 30 суток. Может перевозить 13 танков или 36 БТР (БМП), а также до 300 десантников. Вооружен артиллерийскими и пулеметными установками. Имеет возможность базирования на борту двух вертолетов.
Изначально планировалось строительство пяти кораблей, однако после спуска на воду головного корабля стало известно о прекращении проекта. Он завершится вводом в эксплуатацию второго по счету (первого серийного) БДК «Петр Моргунов».
Ранее Военное обозрение подробно рассказывало о возможностях новых десантных кораблей проекта 11711.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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