НАК: В колледже Керчи сработало неустановленное взрывное устройство
Продолжают поступать уточнения и дополнения по поводу трагедии в Керчи. Напомним, что примерно в 12:00 появилось сообщении о взрыве в местном политехническом колледже. В результате взрыва погибли 10 человек, около 50 получили ожоги и ранения. Изначально было объявлено о взрыве газа. Однако это заявление вызывало вопросы в связи с тем, что здание учебного заведения не имеет централизованного газоснабжения и является электрифицированным. Рассматривалась версия о том, что взрыв мог быть вызван ненадлежащей эксплуатацией газового баллона, возможно во время проведения газосварочных работ.
Теперь в материалах, публикуемых от лица представителей правоохранительных органов Республики Крым и Национального антитеррористического комитета заявлено, что в колледже имел место «взрыв неустановленного взрывного устройство».
Местные СМИ продолжают публиковать заявления очевидцев, утверждающих, взрывов было несколько, и что на первом этаже здания были слышны звуки, похожие на выстрелы, производимые из стрелкового оружия. Эта информация проверяется специальной следственной группой, в которую вошли представители управления ФСБ по Республике Крым.
Между тем, местные учебные заведения на данную минуту продолжают свою работу. Жители Керчи обращаются в больницы города с предложением о сдаче крови для раненых.
В социальных сетях представлены фотографии из здания колледжа. Видно, что в здании выбиты стёкла (в иных местах вместе с рамами), частично сокрушена мебель, деформированы двери, видны осколки штукатурки.
Теперь в материалах, публикуемых от лица представителей правоохранительных органов Республики Крым и Национального антитеррористического комитета заявлено, что в колледже имел место «взрыв неустановленного взрывного устройство».
Местные СМИ продолжают публиковать заявления очевидцев, утверждающих, взрывов было несколько, и что на первом этаже здания были слышны звуки, похожие на выстрелы, производимые из стрелкового оружия. Эта информация проверяется специальной следственной группой, в которую вошли представители управления ФСБ по Республике Крым.
Между тем, местные учебные заведения на данную минуту продолжают свою работу. Жители Керчи обращаются в больницы города с предложением о сдаче крови для раненых.
В социальных сетях представлены фотографии из здания колледжа. Видно, что в здании выбиты стёкла (в иных местах вместе с рамами), частично сокрушена мебель, деформированы двери, видны осколки штукатурки.
- Использованы фотографии:
- блог MASH
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter