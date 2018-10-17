Индонезийская армия вооружается броневиками Turangga
Министерство обороны Индонезии объявило о начале обновления парка бронеавтомобилей отечественными образцами. 15 октября этого года наземное командование индонезийских ВВС получило первые четыре из тринадцати заказанных отечественных броневиков Turangga, передает "Warspot" со ссылкой на интернет-портал defense-studies.blogspot.com.
Бронеавтомобиль Turangga создан на базе американского пикапа Ford 550 Super Duty и производится индонезийской компанией PT Karya Tugas Anda (Tugasanda Group). Машина имеет колёсную формулу 4×4, бронирование заявлено как соответствующее классу CEN Level B6/STANAG 4569 Level 2, т.е. обеспечивающее защиту экипажа от огня стрелкового оружия малого и среднего калибров и подрыва под днищем фугаса массой 6 кг.
Экипаж машины два человека + десять человек десанта. На крыше броневика имеется место для установки дистанционно управляемого модуля с различными типами вооружения, начиная от пулемета и заканчивая легким орудием, на усмотрение заказчика. Все окна в кузове и боковые в кабине бронированы и оборудованы бойницами для стрелкового оружия.
Заявленная масса снаряженного бронеавтомобиля почти 9 тонн. Установленный двигатель Ford V8 объёмом 6,7 л. позволяет развивать скорость по дорогам с твердым покрытием до 110 км/час. Машина предназначена для войсковых и полицейских операций, требующих быстроты перемещения.
Бронеавтомобиль Turangga создан на базе американского пикапа Ford 550 Super Duty и производится индонезийской компанией PT Karya Tugas Anda (Tugasanda Group). Машина имеет колёсную формулу 4×4, бронирование заявлено как соответствующее классу CEN Level B6/STANAG 4569 Level 2, т.е. обеспечивающее защиту экипажа от огня стрелкового оружия малого и среднего калибров и подрыва под днищем фугаса массой 6 кг.
Экипаж машины два человека + десять человек десанта. На крыше броневика имеется место для установки дистанционно управляемого модуля с различными типами вооружения, начиная от пулемета и заканчивая легким орудием, на усмотрение заказчика. Все окна в кузове и боковые в кабине бронированы и оборудованы бойницами для стрелкового оружия.
Заявленная масса снаряженного бронеавтомобиля почти 9 тонн. Установленный двигатель Ford V8 объёмом 6,7 л. позволяет развивать скорость по дорогам с твердым покрытием до 110 км/час. Машина предназначена для войсковых и полицейских операций, требующих быстроты перемещения.
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- defense-studies.blogspot.com
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