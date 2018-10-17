Толбухин снова как новый. Минобороны отремонтировало 300-летний маяк

...сделать колм каменный с фонарём на косе Котлинской...

Минобороны России закончило ремонт одного из старейших маяков России, а именно маячного городка Толбухин в Финском заливе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Как сообщили в российском военном ведомстве, маяк Толбухин относится к ведению гидрографической службы Балтийского флота. Его ремонт проводился на протяжении всего 2018 года по докладу Управления навигации и океанографии Минобороны РФ. Средства на ремонт маяка были выделены в преддверии празднования трехсотлетия маяка, которое будет праздноваться в августе 2019 года. Кроме Толбухина, в Финском заливе также были отремонтированы маячные городки маяков Родшер и Южный Гогландский.Маяк был построен по личному указанию Петра I. В ноябре 1718 года русский император отдал личное распоряжение вице-адмиралу Корнелию Крюйсу о строительстве маяка:Деревянный маяк, получивший первое название "Котлинский" был воздвигнут 7 августа 1719. В честь Федота Толбухина - начальника гарнизона Кроншлота и первого коменданта Кронштадта, героя Северной войны, маяк переименовали в 1736 году. Деревянным маяк просуществовал более 70 лет, когда после утверждения в 1807 году императором Александром I "Положения о содержании маяков и штате маячной команды", был переделан в камне в том виде, в котором и существует по сей день.