Российские военные воспользуются услугами спутниковой связи США
Российское военное ведомство проводит закрытый аукцион на предоставление годичных услуг в Международной системе подвижной спутниковой связи «Иридиум», передает РИА Новости.
Согласно конкурсной документации, размещенной на сайте госзскупок, максимальная сумма контракта составит 3,3 млн. рублей. Ведомство намерено пользоваться связью от «Иридиума» до конца ноября следующего года.
По данным агентства, всемирная сеть спутниковой мобильной связи «Иридиум» была создана в начале 1990-х годов. Проект принадлежит компании «Моторола», его разработка велась с 80-х годов.
Свое название сеть получила из-за количества спутников, которые компания изначально планировала запустить на орбиту – 77. Это число равно атомному номеру иридия.
«Иридиум» имеет практически полный охват земной поверхности, включая Южный и Северный полюсы. Офис компании расположен в штате Виргиния. В настоящее время орбитальная группировка системы насчитывает 66 аппаратов. Одним из крупнейших пользователей сети является американское правительство.
В Институте космической политики изданию пояснили, что Минобороны прибегает к услугам этой сети из-за хорошего качества связи.
По словам собеседника, система «Иридиум» уникальна и, в какой-то степени, является монополистом на рынке. Россия тоже имеет подобную систему – «Гонец», но у нее «очень низкая пропускная способность». Кроме того, скорость передач также оставляет желать лучшего. А военным необходимо что-то более оперативное. Поэтому и приходится пользоваться услугами иностранной компании.
Согласно конкурсной документации, размещенной на сайте госзскупок, максимальная сумма контракта составит 3,3 млн. рублей. Ведомство намерено пользоваться связью от «Иридиума» до конца ноября следующего года.
По данным агентства, всемирная сеть спутниковой мобильной связи «Иридиум» была создана в начале 1990-х годов. Проект принадлежит компании «Моторола», его разработка велась с 80-х годов.
Свое название сеть получила из-за количества спутников, которые компания изначально планировала запустить на орбиту – 77. Это число равно атомному номеру иридия.
«Иридиум» имеет практически полный охват земной поверхности, включая Южный и Северный полюсы. Офис компании расположен в штате Виргиния. В настоящее время орбитальная группировка системы насчитывает 66 аппаратов. Одним из крупнейших пользователей сети является американское правительство.
В Институте космической политики изданию пояснили, что Минобороны прибегает к услугам этой сети из-за хорошего качества связи.
По словам собеседника, система «Иридиум» уникальна и, в какой-то степени, является монополистом на рынке. Россия тоже имеет подобную систему – «Гонец», но у нее «очень низкая пропускная способность». Кроме того, скорость передач также оставляет желать лучшего. А военным необходимо что-то более оперативное. Поэтому и приходится пользоваться услугами иностранной компании.
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