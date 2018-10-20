«Метеоры» и «Ракеты» вернутся на реки России

К 2021 году первое высокоскоростное судно на подводных крыльях (СПК) нового поколения появится на водных просторах России. При этом разные модели таких кораблей будут созданы отдельно для озерно-речных, морских и океанских маршрутов. Об этом рассказал в недавнем интервью Сергей Итальянцев, гендиректор ЦКБ им. Р.Е. Алексеева.Главное преимущество СПК перед любыми другими плавсредствами – это скорость: судно на подводных крыльях приподнимается над поверхностью воды, значительно сокращая трение днища корабля о её поверхность, что позволяет СПК развивать скорость в 3-4 раза больше, чем у любого другого представителя водного транспорта. При этом морские и океанские СПК, получившие название «Циклон», будут более устойчивыми к морской качке, чем обычные круизные лайнеры.На данный момент единственным представителем отечественного флота СПК на российских реках и водохранилищах остались легендарные «Метеоры». Но их эксплуатационный ресурс практически выработан, да и устарели уже эти машины как с технической точки зрения, так и с позиций комфортабельности передвижения на таком водном ТС.Сегодня специалисты ЦКБ имени Алексеева разрабатывают замену «Метеорам». На речных маршрутах протяженностью до четырехсот километров это будут скоростные катера с проектным названием «Валдай-45Р», а на магистральных маршрутах протяженностью до шестисот километров — одноименные СПК «Метеор V2». Последние смогут преодолевать большие расстояния по воде, к примеру, волжскую дистанцию между Нижним Новгородом и Ульяновском, а в перспективе и между Нижним и Саратовом, и Волгоградом. При этом предполагается, что «Метеоры» нового поколения будут вспарывать водную гладь не только Волги-матушки, но крупных рек и озер на северо-западе страны, в Зауралье и Приморье.Морскими СПК станут скоростные суда проекта «Комета 120М». Головное судно этого проекта было спущено на воду и пошло в эксплуатацию на Черном море летом этого года. К будущему году будет достроены еще два корабля этого класса. Эти работы ведутся в рамках возрождения российского флота кораблей на подводных крыльях, который займется перевозкой пассажиров на внутренних рейсах малой протяженности, а также будет обслуживать пассажиропоток на морских и океанских маршрутах как внутри страны, так и за рубежом.Океанские «Циклоны» будут вместительнее и мощнее речных «Ракет» в два раза: на борт они будут принимать до трехсот пассажиров и преодолевать расстояния порядка семисот миль. При этом все новые СПК будут оборудованы двумя газотурбинными двигателями М70ФРУ, новейшими силовыми установками последнего поколения. Естественно, что и салоны новых российских судов будут спроецированы и оснащены по последнему дизайнерскому слову мирового судостроения с применением композитных материалов и использованием комфортабельных кресел авиационного типа, судовой системы кондиционирования, беспроводной сети и прочих современных технологических новинок.Более того, для речных СПК будет разработана уникальная система убирающегося переднего крыла, для того чтобы эти лодки могли беспрепятственно приставать к берегу, не оборудованному причалами или плавучими дебаркадерами. Такую систему планируют установить на тестовом образце уже в будущем году, чтобы к 2020-2021 гг. можно было выпустить в серийное производство модели с фиксированными и скалывающимися подводными крыльями.