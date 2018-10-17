Директор колледжа в Керчи: Это настоящий теракт, как в Беслане

Это настоящий теракт, как в Беслане. Я бы сама сейчас была трупом. Всех моих людей перестреляли насмерть. Дети погибли, сотрудники погибли.

Я услышал хлопок и выстрелы, увидел людей без ног, без рук.

В Керчи ведутся все необходимые следственные действия в связи с трагедией в политехническом колледже (ГБПОУ РК "Керченский политехнический колледж"). Напомним, что взрыв прогремел около 12:00. Первоначально было сообщено о взрыве газа, однако эта версия у многих справедливо вызвала сомнение, так как учебные заведения (и Керченский политех не исключение) не имеют централизованного газоснабжения, являясь электрифицированными.В Национальном антитеррористическом комитете сделали нейтральное заявление, отметив, что взорвалось «неустановленное устройство». А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что версия террористического акта также обсуждается и прорабатывается.Под завалами в здании колледжа проводятся поисково-спасательные работы. Спасатели извлекают раненых из-под обломков штукатурки и мебели, направляя их на каретах скорой помощи в ближайшие больницы. Отмечено, что в мягких тканях пострадавших обнаружены металлические поражающие элементы.Спустя более 2,5 часов после взрыва в учебном заведении Керчи ни одна из международных террористических группировок не взяла на себя ответственности за взрыв, в результате которого погибли 10 человек и 50 получили ранения.Стало быть, говорить непременно о террористическом акте всё же рано? В таком случае возникает вопрос, как мог произойти взрыв газа в учебном заведении при отсутствии в здании газоснабжения? Откуда могли взяться поражающие элементы?Не претендуя на истину в последней инстанции, высказываются предположения о том, что мог действительно иметь место именно взрыв газа. Дело в том, что политехнический техникум готовит студентов по целому ряду специальностей, среди которых есть и сварщик. Полное название рабочей профессии звучит так: «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». Набор после окончания 9 классов, срок обучения 2 года и 10 месяцев. Учитывая специфику профессии, обучение по определению включает работу и с газовым (газосварочным) оборудованием, и, естественно, с металлом, включая различные варианты металлоконструкций.Но это только одна из рассматриваемых версий. А вот, что говорят люди с места событий:Директор же колледжа говорит о том, что за пять минут до взрыва он уехала для подписания документов о производственной практике. В момент её отсутствия (ссылается на очевидцев) в здание ворвались люди, которые и осуществили взрыв.Директор Ольга Гребенникова:При этом сама директор не может объяснить, что именно бросали неизвестные в классы, и как сами при этом оставались живы, продолжая следовать с этажа на этаж.Видео:Очевидец:По сети начали распространять фото якобы вероятного нападавшего.Официальных комментариев по данном снимку пока нет.