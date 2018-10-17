Опрос: Половина военных США ожидают вооружённый конфликт уже в 2019 году

В Соединенных Штатах среди действующих военнослужащих американской армии был проведен опрос на тему вооруженных конфликтов в мире в будущем. Оказалось, что около 46% действующих американских военных считают, что уже в скором времени США предстоит участвовать в серьезном военном конфликте. Результаты опроса были опубликованы газетой "Милитари таймс", передает "Интерфакс".Согласно результатов вопроса, почти половина (46%) американских военнослужащих считает, что вооруженный конфликт с большой вероятностью может произойти в течение 2019 года, причем в в 2017 году процент военных США, считавших так же, не превышал 5%. Воздержались от ответа на этот вопрос всего 4%, а 50 % американских солдат считают, что никакого конфликта в течение следующего года не случится.Между тем на вопрос: от каких стран прежде всего исходит военная угроза, американские действующие военные ответили, что в первую очередь нападения надо ждать от России и Китая. При этом главной угрозой Россию считают 71% опрошенных, при 53% в 2017 году. Китай, в ответе на такой же вопрос, признали угрозой 69% военнослужащих США.Из числа опрошенных только 48% считают угрозой запрещенные в России террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида", зато почти 90% считают угрозой кибератаки и неспособность Соединенных Штатов им противостоять.Опрос среди действующих военнослужащих США был проведен в период с 20 сентября по 2 октября.