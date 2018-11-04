Война как полигон: новая техника в сирийской операции
С конца сентября 2015 года разные виды вооруженных сил России участвуют в операции на территории Сирии. Основную массу задач по борьбе с терроризмом и обеспечению примирения сторон выполняют воздушно-космические силы. Также серьезный вклад в ход операции сделали военно-морской флот, силы специальных операций, военная полиция и т.д. Их эффективная работа стала возможной благодаря массе новых и обновленных образцов вооружения и техники. В этом отношении Сирия стала весьма удачным полигоном для проверки и совершенствования материальной части.
Согласно сообщениям министерства обороны России, за три года работы в Сирии наши военные опробовали 231 образец современного и модернизированного вооружения и техники. Большинство образцов впервые применялось в условиях реального конфликта и за пределами полигонов. В ходе реального боевого применения были установлены фактические характеристики и возможности изделий. При необходимости, промышленность получала приказ о совершенствовании образца, не показавшего необходимее характеристики.
В ходе текущей операции впервые в отечественной практике используется методика, упрощающая процесс доводки и совершенствования материальной части. На базе в Сирии постоянно присутствуют специалисты-представители оборонных предприятий, участвующие в обеспечении эксплуатации техники и оружия. Благодаря этому организации-разработчики в минимальное время получают всю необходимую информацию об эксплуатации, в том числе рекламации и пожелания.
Авиация в бою
Основную боевую работу в рамках сирийской операции взяли на себя воздушно-космические силы. Первые боевые вылеты с ударами по объектам террористов были выполнены уже 30 сентября 2015 года – в самый первый день операции. К настоящему времени ВКС в лице фронтовой и дальней авиации выполнили почти 40 тыс. самолетовылетов и доставили к целям десятки тысяч боеприпасов разных типов.
В сирийской операции участвовали и участвуют все основные образцы авиационной техники российских ВКС. Техника некоторых типов уже применялась в ходе предыдущих конфликтов, но целый ряд самолетов и вертолетов отправился воевать впервые. При этом речь идет как о новейших образцах, так и о сравнительно старой технике. К примеру, основные самолеты дальней авиации впервые нанесли удары по реальной цели только осенью 2015 года – через несколько десятилетий после начала своей службы.
Впервые на настоящую войну отправились многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-35С. Другими «новичками» стали ударные самолеты Су-25СМ и Су-34. Самолеты этих типов поступили на вооружение в последние годы и пока не участвовали в боевых действиях. Исключением может считаться только бомбардировщик Су-34 – пара таких машин ограничено участвовала еще в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. Тем не менее, полномасштабная боевая работа началась только три года назад, в Сирии. Пожалуй, наибольший интерес в контексте тактической авиации представляет опытная эксплуатация четверки новейших истребителей Су-57.
Дальние бомбардировщики Ту-95МС состоят на вооружении уже несколько десятилетий, но до недавнего времени ни разу не совершали реальные боевые вылеты на поражение целей. Самолеты Ту-160 так же нельзя назвать новыми, и они тоже впервые использовали свое оружие для атаки реальных объектов противника только в 2015 году.
Осенью 2015 года в Сирии начала работу группировка российских боевых вертолетов. Помимо машин Ми-24 разных модификаций в операции участвуют новые ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Транспортные задачи решаются новыми Ми-8АМТШ. Эта техника появилась сравнительно недавно, и до начала сирийской операции не успела поучаствовать в настоящей войне.
Ранее сообщалось, что для контроля обстановки на территории Сирии используется до 70 беспилотных летательных аппаратов разных типов. В условиях локального конфликта впервые эксплуатируются БПЛА ряда типов: «Орлан-10», «Элерон-3», «Форпост», «Дозор-100» и т.д.
Одной из основных задач ВКС России в Сирии является нанесение ударов по наземным объектам террористических организаций. Для ее решения применяется широкий спектр авиационных средств поражения, как старых, так и новых. Кроме того, впервые были применены некоторые боеприпасы, ранее не использовавшиеся для нанесения ударов за пределами полигонов. В рамках сирийской операции ВКС использовали неуправляемые и управляемые бомбы и ракеты разных классов, в том числе образцы стратегического назначения.
Вместе с хорошо известными образцами вооружения, уже использовавшимися в бою, ВКС применяли совершенно новые разработки. В первую очередь, нашла применение новая линейка корректируемых авиабомб – КАБ-500С, КАБ-1500 и т.д. Также внимание специалистов и публики привлекли первые эпизоды боевого применения стратегических крылатых ракет Х-555 и Х-101. Перспективные истребители Су-57 опробовали в бою ракеты «воздух-земля» Х-59МК2. Ударные вертолеты впервые использовали против реальных целей противотанковые ракеты «Вихрь-1М».
Участие флота
Уже осенью 2015 года к боевой работе по уничтожению боевиков были привлечены корабли военно-морского флота. Как и в случае с воздушно-космическими силами, ряд кораблей и вооружений ВМФ впервые использовался за рамками учений. В общей сложности в операции приняли участие более 180 кораблей и судов. Они выполнили почти 190 боевых походов.
Участие флота в операции началось с совместного пуска крылатых ракет несколькими кораблями Каспийской флотилии. Ракетные корабли проектов 11661К «Гепард» и 21631 «Буян-М» в начале октября 2015 года осуществили ракетную стрельбу. К целям на территории Сирии отправилось 26 ракет комплекса «Калибр-НК». В дальнейшем корабли Каспийской флотилии еще несколько раз атаковали террористов.
В начале декабря того же года состоялись первые боевые пуски ракет «Калибр» с борта подлодки-носителя. Субмарина «Ростов-на-Дону» на практике продемонстрировала возможности ДЭПЛ проекта 636.3. Позже еще три подлодки того же проекта использовали свое оружие для нанесения ударов по противнику.
Начиная с ноября 2016 года, в сирийской операции участвовали два фрегата проекта 11356 – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Эти корабли приняли участие в пяти ракетных ударах. Стрельбы осуществлялись как самостоятельно, так и вместе с подлодками типа «Варшавянка».
Пожалуй, главной российской новинкой в области военно-морского флота стал именно ракетный комплекс «Калибр» в версиях для надводных кораблей и подводных лодок. С октября 2015 года по ноябрь 2017-го корабли и подлодки выполнили 13 ракетных ударов с применением почти сотни ракет. Таким образом, всего один комплекс вооружения, уже получивший достаточно широкое распространение, смог внести заметный вклад в дело борьбы с терроризмом.
Осенью 2016 года к берегам Сирии подошла крупная корабельная группировка. В ее состав входили единственный российский авианосец «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», фрегат «Адмирал Григорович», а также другие корабли и суда обеспечения. Все они впервые приняли участие в боевой операции, а некоторым кораблям также пришлось в первый раз использовать свое оружие по реальной цели.
Авианосец «Адмирал Кузнецов» доставил к месту боевой работы палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, ранее не участвовавшие в боях. Также корабельная группировка обеспечила первую боевую работу палубных ударных вертолетов Ка-52К и машин радиолокационного дозора Ка-31СВ.
Береговые войска ВМФ, участвующие в сирийской операции, тоже получили возможность опробовать свою материальную часть в реальных условиях. Особый интерес представляет первое боевое применение берегового ракетного комплекса «Бастион-П». В этот раз его противокорабельные ракеты типа «Оникс» были использованы против наземных целей.
Сухопутные операции
В сирийской операции участвуют некоторые сухопутные подразделения и структуры, призванные решать отдельные специальные задачи. Так, значительный вклад в обеспечение безопасности российской группировки и налаживание мирной жизни внесла военная полиция. На ее вооружении имеются разные образцы техники и вооружения, в том числе и самые новые. К примеру, именно военная полиция первой в армии получила значительные количества современных бронеавтомобилей «Тайфун».
В составе инженерных войск вооруженных сил России был сформирован Международный противоминный центр, задачей которого является расчистка территорий от взрывных устройств. Сотрудники центра впервые использовали в ходе настоящего конфликта широкий спектр различного оборудования и техники. На вооружении этой организации имеется множество новых и модернизированных систем поиска и обезвреживания. Наибольшую известность среди всех специальных средств получили робототехнические комплексы «Скарабей», «Сфера» и «Уран-6».
В начале 2017 года российская армия доставила в Сирию несколько образцов сухопутной бронетехники, в том числе боевую машину поддержки танков БМПТ «Терминатор». Этот образец хорошо показал себя в ходе боев в городских условиях и подтвердил свои возможности. По результатам эксплуатации в Сирии, было принято решение о принятии такой техники на вооружение; также появился заказ на серийное производство.
Для защиты российских баз на территории Сирии уже в 2015 году были развернуты эшелонированные системы противовоздушной обороны. В их состав включены все современные образцы зенитных систем разных классов. Зона вблизи аэродромов и баз контролируется ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1». Также используются ЗРК средней дальности «Бук-М2» и системы большой дальности С-400. Некоторые компоненты ПВО уже использовались в боях. Так, в прошлом боевики неоднократно пытались атаковать авиабазу Хмеймим с использованием самодельных БПЛА и ракет. «Панцири» и другие системы подтвердили свою способность уничтожать такие объекты.
Война и проверка
Благодаря началу военной операции в Сирии российские вооруженные силы получили уникальную возможность опробовать и испытать свои вооружения и технику не только на полигонах, но и в условиях реального вооруженного конфликта. Кроме того, операцию можно было использовать для отработки и проверки навыков личного состава. Российская армия в полной мере воспользовалась этими возможностями, что привело к известным результатам.
За три года в условиях настоящей войны проверку прошло более 230 образцов современного вооружения и техники. При этом представители оборонного комплекса собирали данные об эксплуатации материальной части, необходимые для ее дальнейшего развития. Не все новые образцы показали себя с хорошей стороны, но вскоре их удалось улучшить и привести в соответствие с требованиями заказчика. Важно, что за время операции в Сирии проверку боем прошли системы и образцы самых разных классов, как новые, так и сравнительно старые изделия.
Не так давно сообщалось, что за последние три года в сирийской операции приняло участие более 63 тыс. военнослужащих в разных званиях. В командировке успел побывать едва ли не весь летный состав воздушно-космических сил и множество специалистов других родов войск. Они получили ценный опыт работы в условиях современного конфликта низкой интенсивности на территории другого государства, и теперь могут поделиться новыми знаниями с другими военнослужащими.
Таким образом, сирийская операция стала важнейшим событием в современной истории отечественных вооруженных сил. Она имеет большое значение как для подготовки личного состава, так и для развития вооружений и техники войск. Армия смогла опробовать все основные новинки последних лет, найти наиболее эффективные способы их применения, а в ряде случаев и усовершенствовать их.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://kremlin.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
http://ria.ru/
http://tvzvezda.ru/
http://bbc.com/
Согласно сообщениям министерства обороны России, за три года работы в Сирии наши военные опробовали 231 образец современного и модернизированного вооружения и техники. Большинство образцов впервые применялось в условиях реального конфликта и за пределами полигонов. В ходе реального боевого применения были установлены фактические характеристики и возможности изделий. При необходимости, промышленность получала приказ о совершенствовании образца, не показавшего необходимее характеристики.
В ходе текущей операции впервые в отечественной практике используется методика, упрощающая процесс доводки и совершенствования материальной части. На базе в Сирии постоянно присутствуют специалисты-представители оборонных предприятий, участвующие в обеспечении эксплуатации техники и оружия. Благодаря этому организации-разработчики в минимальное время получают всю необходимую информацию об эксплуатации, в том числе рекламации и пожелания.
Авиация в бою
Основную боевую работу в рамках сирийской операции взяли на себя воздушно-космические силы. Первые боевые вылеты с ударами по объектам террористов были выполнены уже 30 сентября 2015 года – в самый первый день операции. К настоящему времени ВКС в лице фронтовой и дальней авиации выполнили почти 40 тыс. самолетовылетов и доставили к целям десятки тысяч боеприпасов разных типов.
В сирийской операции участвовали и участвуют все основные образцы авиационной техники российских ВКС. Техника некоторых типов уже применялась в ходе предыдущих конфликтов, но целый ряд самолетов и вертолетов отправился воевать впервые. При этом речь идет как о новейших образцах, так и о сравнительно старой технике. К примеру, основные самолеты дальней авиации впервые нанесли удары по реальной цели только осенью 2015 года – через несколько десятилетий после начала своей службы.
Впервые на настоящую войну отправились многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-35С. Другими «новичками» стали ударные самолеты Су-25СМ и Су-34. Самолеты этих типов поступили на вооружение в последние годы и пока не участвовали в боевых действиях. Исключением может считаться только бомбардировщик Су-34 – пара таких машин ограничено участвовала еще в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. Тем не менее, полномасштабная боевая работа началась только три года назад, в Сирии. Пожалуй, наибольший интерес в контексте тактической авиации представляет опытная эксплуатация четверки новейших истребителей Су-57.
Дальние бомбардировщики Ту-95МС состоят на вооружении уже несколько десятилетий, но до недавнего времени ни разу не совершали реальные боевые вылеты на поражение целей. Самолеты Ту-160 так же нельзя назвать новыми, и они тоже впервые использовали свое оружие для атаки реальных объектов противника только в 2015 году.
Осенью 2015 года в Сирии начала работу группировка российских боевых вертолетов. Помимо машин Ми-24 разных модификаций в операции участвуют новые ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Транспортные задачи решаются новыми Ми-8АМТШ. Эта техника появилась сравнительно недавно, и до начала сирийской операции не успела поучаствовать в настоящей войне.
Ранее сообщалось, что для контроля обстановки на территории Сирии используется до 70 беспилотных летательных аппаратов разных типов. В условиях локального конфликта впервые эксплуатируются БПЛА ряда типов: «Орлан-10», «Элерон-3», «Форпост», «Дозор-100» и т.д.
Одной из основных задач ВКС России в Сирии является нанесение ударов по наземным объектам террористических организаций. Для ее решения применяется широкий спектр авиационных средств поражения, как старых, так и новых. Кроме того, впервые были применены некоторые боеприпасы, ранее не использовавшиеся для нанесения ударов за пределами полигонов. В рамках сирийской операции ВКС использовали неуправляемые и управляемые бомбы и ракеты разных классов, в том числе образцы стратегического назначения.
Вместе с хорошо известными образцами вооружения, уже использовавшимися в бою, ВКС применяли совершенно новые разработки. В первую очередь, нашла применение новая линейка корректируемых авиабомб – КАБ-500С, КАБ-1500 и т.д. Также внимание специалистов и публики привлекли первые эпизоды боевого применения стратегических крылатых ракет Х-555 и Х-101. Перспективные истребители Су-57 опробовали в бою ракеты «воздух-земля» Х-59МК2. Ударные вертолеты впервые использовали против реальных целей противотанковые ракеты «Вихрь-1М».
Участие флота
Уже осенью 2015 года к боевой работе по уничтожению боевиков были привлечены корабли военно-морского флота. Как и в случае с воздушно-космическими силами, ряд кораблей и вооружений ВМФ впервые использовался за рамками учений. В общей сложности в операции приняли участие более 180 кораблей и судов. Они выполнили почти 190 боевых походов.
Участие флота в операции началось с совместного пуска крылатых ракет несколькими кораблями Каспийской флотилии. Ракетные корабли проектов 11661К «Гепард» и 21631 «Буян-М» в начале октября 2015 года осуществили ракетную стрельбу. К целям на территории Сирии отправилось 26 ракет комплекса «Калибр-НК». В дальнейшем корабли Каспийской флотилии еще несколько раз атаковали террористов.
В начале декабря того же года состоялись первые боевые пуски ракет «Калибр» с борта подлодки-носителя. Субмарина «Ростов-на-Дону» на практике продемонстрировала возможности ДЭПЛ проекта 636.3. Позже еще три подлодки того же проекта использовали свое оружие для нанесения ударов по противнику.
Начиная с ноября 2016 года, в сирийской операции участвовали два фрегата проекта 11356 – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Эти корабли приняли участие в пяти ракетных ударах. Стрельбы осуществлялись как самостоятельно, так и вместе с подлодками типа «Варшавянка».
Пожалуй, главной российской новинкой в области военно-морского флота стал именно ракетный комплекс «Калибр» в версиях для надводных кораблей и подводных лодок. С октября 2015 года по ноябрь 2017-го корабли и подлодки выполнили 13 ракетных ударов с применением почти сотни ракет. Таким образом, всего один комплекс вооружения, уже получивший достаточно широкое распространение, смог внести заметный вклад в дело борьбы с терроризмом.
Осенью 2016 года к берегам Сирии подошла крупная корабельная группировка. В ее состав входили единственный российский авианосец «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», фрегат «Адмирал Григорович», а также другие корабли и суда обеспечения. Все они впервые приняли участие в боевой операции, а некоторым кораблям также пришлось в первый раз использовать свое оружие по реальной цели.
Авианосец «Адмирал Кузнецов» доставил к месту боевой работы палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, ранее не участвовавшие в боях. Также корабельная группировка обеспечила первую боевую работу палубных ударных вертолетов Ка-52К и машин радиолокационного дозора Ка-31СВ.
Береговые войска ВМФ, участвующие в сирийской операции, тоже получили возможность опробовать свою материальную часть в реальных условиях. Особый интерес представляет первое боевое применение берегового ракетного комплекса «Бастион-П». В этот раз его противокорабельные ракеты типа «Оникс» были использованы против наземных целей.
Сухопутные операции
В сирийской операции участвуют некоторые сухопутные подразделения и структуры, призванные решать отдельные специальные задачи. Так, значительный вклад в обеспечение безопасности российской группировки и налаживание мирной жизни внесла военная полиция. На ее вооружении имеются разные образцы техники и вооружения, в том числе и самые новые. К примеру, именно военная полиция первой в армии получила значительные количества современных бронеавтомобилей «Тайфун».
В составе инженерных войск вооруженных сил России был сформирован Международный противоминный центр, задачей которого является расчистка территорий от взрывных устройств. Сотрудники центра впервые использовали в ходе настоящего конфликта широкий спектр различного оборудования и техники. На вооружении этой организации имеется множество новых и модернизированных систем поиска и обезвреживания. Наибольшую известность среди всех специальных средств получили робототехнические комплексы «Скарабей», «Сфера» и «Уран-6».
В начале 2017 года российская армия доставила в Сирию несколько образцов сухопутной бронетехники, в том числе боевую машину поддержки танков БМПТ «Терминатор». Этот образец хорошо показал себя в ходе боев в городских условиях и подтвердил свои возможности. По результатам эксплуатации в Сирии, было принято решение о принятии такой техники на вооружение; также появился заказ на серийное производство.
Для защиты российских баз на территории Сирии уже в 2015 году были развернуты эшелонированные системы противовоздушной обороны. В их состав включены все современные образцы зенитных систем разных классов. Зона вблизи аэродромов и баз контролируется ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1». Также используются ЗРК средней дальности «Бук-М2» и системы большой дальности С-400. Некоторые компоненты ПВО уже использовались в боях. Так, в прошлом боевики неоднократно пытались атаковать авиабазу Хмеймим с использованием самодельных БПЛА и ракет. «Панцири» и другие системы подтвердили свою способность уничтожать такие объекты.
Война и проверка
Благодаря началу военной операции в Сирии российские вооруженные силы получили уникальную возможность опробовать и испытать свои вооружения и технику не только на полигонах, но и в условиях реального вооруженного конфликта. Кроме того, операцию можно было использовать для отработки и проверки навыков личного состава. Российская армия в полной мере воспользовалась этими возможностями, что привело к известным результатам.
За три года в условиях настоящей войны проверку прошло более 230 образцов современного вооружения и техники. При этом представители оборонного комплекса собирали данные об эксплуатации материальной части, необходимые для ее дальнейшего развития. Не все новые образцы показали себя с хорошей стороны, но вскоре их удалось улучшить и привести в соответствие с требованиями заказчика. Важно, что за время операции в Сирии проверку боем прошли системы и образцы самых разных классов, как новые, так и сравнительно старые изделия.
Не так давно сообщалось, что за последние три года в сирийской операции приняло участие более 63 тыс. военнослужащих в разных званиях. В командировке успел побывать едва ли не весь летный состав воздушно-космических сил и множество специалистов других родов войск. Они получили ценный опыт работы в условиях современного конфликта низкой интенсивности на территории другого государства, и теперь могут поделиться новыми знаниями с другими военнослужащими.
Таким образом, сирийская операция стала важнейшим событием в современной истории отечественных вооруженных сил. Она имеет большое значение как для подготовки личного состава, так и для развития вооружений и техники войск. Армия смогла опробовать все основные новинки последних лет, найти наиболее эффективные способы их применения, а в ряде случаев и усовершенствовать их.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://kremlin.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
http://ria.ru/
http://tvzvezda.ru/
http://bbc.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Kremlin.ru, Минобороны РФ / mil.ru, Bmpd.livejournal.com