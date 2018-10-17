В ЮВО поступили новые унифицированные штабные машины
Новые унифицированные командно-штабные машины (КШМ) Р-149МА1 поступили на вооружение подразделений управления 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированных в Северной Осетии, передает РИА Новости сообщение представителя ЮВО Вадима Астафьева.
Машины предназначены для управления войсками в полевых условиях.
По словам Астафьева, связисты уже приступили к освоению современной техники в рамках двухстороннего тактического учения с соединениями общевойсковой армии.
В ходе выполнения задач первого этапа маневров экипажи штабных машин совершили марш в составе подвижного пункта одного из соединений в район полигона «Серноводский».
Командно-штабные машины (количество не уточняется) поставлены в округ на прошлой неделе. Вместе с ними для обеспечения 150-й дивизии 58-й армии поступил комплекс БЛА «Элерон-3».
Сообщается, что с начала года соединения, дислоцированные в Южном округе, поступило свыше 500 единиц новой и модернизированной военной техники. К настоящему моменту обеспеченность войск ЮВО составляет более 98%. При этом имеющаяся техника на 65% состоит из современных образцов.
Ранее Минобороны сообщало о поступлении пяти штабных машин в соединение 8-й общевойсковой армии, дислоцированное в Ростовской области. Отмечалось, что прибывшие КШМ созданы на базе «Урала», КамАЗа, а также бронеавтомобиля К1Ш1. Обновленную технику отличают более комфортные условия для работы экипажей, наличие системы кондиционирования.
Машины предназначены для управления войсками в полевых условиях.
По словам Астафьева, связисты уже приступили к освоению современной техники в рамках двухстороннего тактического учения с соединениями общевойсковой армии.
В ходе выполнения задач первого этапа маневров экипажи штабных машин совершили марш в составе подвижного пункта одного из соединений в район полигона «Серноводский».
Командно-штабные машины (количество не уточняется) поставлены в округ на прошлой неделе. Вместе с ними для обеспечения 150-й дивизии 58-й армии поступил комплекс БЛА «Элерон-3».
Сообщается, что с начала года соединения, дислоцированные в Южном округе, поступило свыше 500 единиц новой и модернизированной военной техники. К настоящему моменту обеспеченность войск ЮВО составляет более 98%. При этом имеющаяся техника на 65% состоит из современных образцов.
Ранее Минобороны сообщало о поступлении пяти штабных машин в соединение 8-й общевойсковой армии, дислоцированное в Ростовской области. Отмечалось, что прибывшие КШМ созданы на базе «Урала», КамАЗа, а также бронеавтомобиля К1Ш1. Обновленную технику отличают более комфортные условия для работы экипажей, наличие системы кондиционирования.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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