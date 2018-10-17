Климкин: Необходимо создать на Украине пантеон героев во главе с Бандерой

В Киеве заговорили о возможном перезахоронении праха лидера запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры на территории Украины. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин, сообщают украинские СМИ.Как сообщается, глава Украинского МИДа, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что считает возможным возвращение в страну праха Степана Бандеры. При этом Климкин подчеркнул, что на Украине "должен быть свой пантеон героев", а для перемещения праха "украинского героя" необходимо лишь принять "соответствующее решение", так как никаких проблем в этом нет.Также Климкин рассказал, что украинское генкольсульство ожидает предварительных итогов расследования полицией Баварии "инцидента с оскверненной могилой Степана Бандеры". При этом он уверен, что "провокационные действия прокремлевского журналиста Грэма Филипса были специально приурочены к получению Украиной автокефалии".Необходимо напомнить, что в статус героев-защитников Украины запрещенную в России ОУН-УПА ввел нынешний украинский президент Петр Порошенко, который присвоил им статус "борцов за независимость" и дал право участникам организации на социальные гарантии.15 октября, в годовщину ликвидации лидера запрещенной в России Организации украинских националистов Степана Бандеры, британский журналист Грэм Филипс сорвал с монумента на его могиле в Мюнхене флаг украинских нациков. В ответ на это украинский МИД направил запрос в полицию Баварии с требованием привлечь Филипса к уголовной ответственности "за осквернение могилы героя украинского народа".