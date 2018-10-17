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Климкин: Необходимо создать на Украине пантеон героев во главе с Бандерой

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В Киеве заговорили о возможном перезахоронении праха лидера запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры на территории Украины. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин, сообщают украинские СМИ.

Климкин: Необходимо создать на Украине пантеон героев во главе с Бандерой



Как сообщается, глава Украинского МИДа, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что считает возможным возвращение в страну праха Степана Бандеры. При этом Климкин подчеркнул, что на Украине "должен быть свой пантеон героев", а для перемещения праха "украинского героя" необходимо лишь принять "соответствующее решение", так как никаких проблем в этом нет.

Также Климкин рассказал, что украинское генкольсульство ожидает предварительных итогов расследования полицией Баварии "инцидента с оскверненной могилой Степана Бандеры". При этом он уверен, что "провокационные действия прокремлевского журналиста Грэма Филипса были специально приурочены к получению Украиной автокефалии".

Необходимо напомнить, что в статус героев-защитников Украины запрещенную в России ОУН-УПА ввел нынешний украинский президент Петр Порошенко, который присвоил им статус "борцов за независимость" и дал право участникам организации на социальные гарантии.

15 октября, в годовщину ликвидации лидера запрещенной в России Организации украинских националистов Степана Бандеры, британский журналист Грэм Филипс сорвал с монумента на его могиле в Мюнхене флаг украинских нациков. В ответ на это украинский МИД направил запрос в полицию Баварии с требованием привлечь Филипса к уголовной ответственности "за осквернение могилы героя украинского народа".
Использованы фотографии:
http://allnewsplus.ru/
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