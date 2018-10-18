Не дождётесь! С-56: История одной субмарины

В истории Отечественного подводного флота есть уникальные страницы, о которых знают немногие. Одной из таких страниц является исторический поход легендарной подводной лодки С-56 в 1942-1943 годах.Перед экипажем С-56 стояла очень важная задача – в составе 6 советских подводных лодок совершить переход с Дальнего Востока по секретному маршруту на Северный флот с целью его усиления. Для этого предстояло преодолеть два океана, девять морей, десятки островов, проливов, минуя японские и немецкие вражеские корабли. Выполнение поставленной задачи осложнялось тем, что у подводников не было опыта подобного выхода, не было боевого опыта.По своим техническим параметрам подлодка С-56 считалась передовым кораблём, отличающимся повышенной непотопляемостью и автономностью. Между тем это не спасло экипаж от всех сложностей и смертельных опасностей перехода.Противостоя всем вызовам, экипаж лодки под командованием капитана I ранга Г.И.Щедрина успешно справился с поставленной задачей. За 153- суточный переход С-56 провела в море 67 суток, пройдя 16632 мили. Сразу же была включена в состав 2 дивизиона бригад подводных лодок Северного флота.В годы Великой Отечественной войны С-56 19 (!) раз объявлялась погибшей, но удача была на её стороне.Через какие испытания пришлось пройти экипажу легендарной подводной лодки С-56, вы узнаете, посмотрев документальный фильм "Не дождётесь!", снятый при поддержке Министерства культуры РФ.